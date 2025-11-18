«Δεν πάει άλλο» φωνάζουν γονείς και εκπαιδευτικοί για τα 10.509 κενά στα σχολεία - Το Υπουργείο μετράει φάσεις προσλήψεων, οι μαθητές χαμένες ώρες

Η τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών πέρασε στην ιστορία αλλά τα κενά στα σχολεία επιμένουν σε δυσθεώρητα ύψη με την εκπαιδευτική διαδικασία να γίνεται μετ΄εμποδίων και τα παράπονα για τις εκατοντάδες χιλιάδες χαμένες ώρες να αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Όπως τονίζει ο καθηγητής Αγγλικών Πάνος Ντούλας που παραθέτει και πίνακα με τα επικαιροποιημένα κενά «παρά τη Γ’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών (μόλις 6.449 σε όλη την εκπαίδευση), τα κενά ξεπερνούν τα 10.509 δύο μήνες μετά την έναρξη των σχολείων. Τα μαθηματικά είναι απλά: από τα συνολικά 52.932 κενά, οι 42.423 προσλήψεις αφήνουν ακάλυπτα πάνω από 10.000 κενά, με αποτέλεσμα η λειτουργία των σχολείων να προχωρά…ασθμαίνοντας».

«Σταγόνα στον ωκεανό» οι προσλήψεις αναπληρωτών - Οι γονείς απαιτούν δραστικές κινήσεις άμεσα

Σε αιχμηρή της ανακοίνωση η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος (ΑΣΓΜΕ) τονίζει ότι «Η κυβέρνηση μετράει ακόμα… κενά, κι εμείς μετράμε χαμένες ώρες για τα παιδιά μας». Σύμφωνα με τους γονείς η Γ’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που παρουσιάστηκε ως «λύση», απέδειξε ότι η κυβέρνηση μέτρησε λάθος… ή αδιαφόρησε. Παρά τις δεσμεύσεις για ολοκλήρωσή της μέχρι 15 Νοεμβρίου, χιλιάδες σχολεία σε όλη τη χώρα μετρούν ακόμα πάνω από 9.000 κενά, ενώ οι αναπληρωτές ξεπερνούν το 20% του συνολικού αριθμού εκπαιδευτικών.

Οι 2.800 πιστώσεις της ΚΥΑ αποδείχθηκαν απλώς σταγόνα στον ωκεανό, ειδικά σε περιοχές με τεράστιες ανάγκες όπως η Α’ και Γ’ Αθήνας, η Ανατολική Αττική, το Ηράκλειο, η Αχαΐα και η Ροδόπη. Τα αποτελέσματα είναι ορατά καθημερινά. Συγχωνεύσεις τμημάτων κατά τη διάρκεια της χρονιάς για να βγει το πρόγραμμα. Κλείσιμο ή περικοπές στα ολοήμερα. Αναπληρωτές σε καθεστώς «περιπλανώμενου θιάσου», μετακινούμενοι συνεχώς. Σχολεία που λειτουργούν με ωρολόγια προγράμματα-παζλ, που αλλάζουν κάθε εβδομάδα. «Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί σε πίνακες excel, και η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με το φιλότιμο των αναπληρωτών» διαμηνύουν.

Η ΑΣΓΜΕ τονίζει την ανάγκη για κοινή δράση με τους εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα και απαιτεί μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, ώστε η σχολική χρονιά να ξεκινά χωρίς καμία χαμένη ώρα μαθήματος, ανατροπή όλων των συγχωνεύσεων και συμπτύξεων τμημάτων. Παράλληλα μνεία γίνεται και για τα κενά στα παράλληλη στήριξη. Όπως τονίζουν «άφού άφησαν χιλιάδες μαθητές χωρίς ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη επί μήνες, τώρα κάνουν μπαλώματα μπας και κλείσουν λογιστικά οι τρύπες. Αναπληρωτές σε καθεστώς “περιπλανώμενου θιάσου”, να πηγαίνουν όπου λείπει ο επόμενος «μοναδικός» εκπαιδευτικός».

Πρόεδρος ΔΟΕ: «Μη βιώσιμη η κατάσταση με τα κενά με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας»

Για μη βιώσιμη κατάσταση με τα κενά στην Πρωτοβάθμια κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Σπύρος Μαρίνης, μιλώντας στο Dnews «Η Γ’ φάση προσλήψεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1.149 στην γενική και 1.437 στην ειδική αγωγή) αποκάλυψε το πραγματικό μέγεθος της κυβερνητικής αδιαφορίας και επιβεβαίωσε την πολιτική επιλογή να μπει «κόφτης» στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας. Η κυνική αυτή πολιτική έχει οδηγήσει σε τραγικές καταστάσεις με αντιπαιδαγωγικές συγχωνεύσεις εν μέσω της σχολικής χρονιάς. Κλείσιμο ή περικοπές στα ολοήμερα σχολεία. Χάος στη διαμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων. Μετακινήσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο, αλλά και εντός των ίδιων μονάδων, μετατρέποντάς τους σε γυρολόγους Η κατάσταση είναι πλέον μη βιώσιμη. Δεν θα το επιτρέψουμε. Τώρα είναι η ώρα για δυναμική κινητοποίηση και κοινή δράση με τους γονείς, όπως ήδη συμβαίνει στην Α΄ Αθήνας, στην Γ’ Αθήνας και σε πολλές ακόμη Διευθύνσεις.Οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας δεν είναι κόστος. Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί. Απαιτούμε άμεσες ενέργειες για να καλυφθούν όλα τα κενά και να διασφαλιστεί η ουσιαστική εκπαίδευση για κάθε μαθητή».

Πάνω από 200 τα κενά στην Ανατολική Αττική - Παράσταση διαμαρτυρίας στις 19/11

Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τα σχολεία στην Ανατολική Αττική, καθώς σύμφωνα με τον ΠΕ Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης» τα κενά ξεπερνούν τα 200. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε συμπτύξεις τμημάτων, καταργήσεις ολοήμερων και υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών, μέτρα που εφαρμόστηκαν ήδη από την αρχή της χρονιάς χωρίς να καλύψουν τα κενά και να εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Μάλιστα όπως καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΙ.Π.Ε. Ανατολικής Αττικής προχωρά σε ενέργειες που πλήττουν τα εργασιακά δικαιώματα και την αυτονομία των σχολικών μονάδων. Ενδεικτικά αναφέρονται σε άρνηση χορήγησης νόμιμων αδειών με πρόσχημα την «εύρυθμη λειτουργία» των σχολείων, ενώ πολλά σχολεία λειτουργούν υπολειτουργικά, με υπερμεγέθη τμήματα και έλλειψη παράλληλης στήριξης. Μη αναγνώριση διοικητικού έργου σε συναδέλφους, νομιμοποιώντας ουσιαστικά απλήρωτη εργασία. Παρέμβαση στη λειτουργία των Συλλόγων Διδασκόντων, με οδηγίες προς Διευθυντές να παρακάμπτουν συλλογικές αποφάσεις σχετικά με την αυτοαξιολόγηση και να ορίζουν ομάδες αξιολόγησης μονομερώς. Συνεχής κλίμα απειλών και πειθαρχικών διώξεων προς τους εκπαιδευτικούς.

Μιλώντας στο Dnews οι δάσκαλοι καταγγέλλουν ότι τα σχολεία λειτουργούν υπό συνθήκες ασφυξίας, με τμήματα των 25 μαθητών, έλλειψη ειδικοτήτων, υπολειτουργία ολοήμερων και σοβαρές ελλείψεις στην παράλληλη στήριξη. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται πλέον στα κάγκελα, καθώς οι συνθήκες εργασίας και η δημόσια εκπαίδευση υπονομεύονται συστηματικά. Η εκπαιδευτική κοινότητα δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει άλλο το «ξήλωμα» της δημόσιας εκπαίδευσης και με κεντρικό σύνθημα «Ως εδώ!»θα προχωρήσουν σε Παράσταση Διαμαρτυρίας στη ΔΙ.Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, διεκδικώντας άμεσες προσλήψεις εκπαιδευτικών για κάλυψη όλων των κενών ενώ διαμηνύουν ότι δεν θα δεχθούν καμία συμπτύξη ή κατάργηση τμημάτων χωρίς διαβούλευση.

«Αυτό δεν είναι εκπαίδευση, είναι κοροϊδία» καταγγέλλουν οι γονείς στα Χανιά

Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Κισσάμου Χανίων ξεσπά για την υποστελέχωση στις τάξεις τονίζοντας στο zarpanews.gr ότι « ζούμε μια πρωτοφανή απαξίωση της δημόσιας Παιδείας. Τα παιδιά μας πηγαίνουν στα σχολεία χωρίς δάσκαλο, χωρίς παράλληλη στήριξη, χωρίς ειδικότητες σε ΖΕΠ και τμήματα ένταξης, χωρίς γυμναστές. Στη δευτεροβάθμια, οι μαθητές σχολούν από το τρίωρο.Αυτό δεν είναι εκπαίδευση. Είναι κοροϊδία. Κάθε χρόνο περιμένουμε την «πρώτη», «δεύτερη» και «τρίτη» φάση προσλήψεων σαν να είναι λογικό τα σχολεία να ξεκινούν μισοάδεια και αποδιοργανωμένα. Το Υπουργείο Παιδείας γνωρίζει πολύ καλά ότι στις 11 Σεπτεμβρίου τα σχολεία ανοίγουν. Οι μαθητές υποχρεώνονται να είναι εκεί. Αλλά πού βρίσκεται η υποχρέωση του Υπουργείου απέναντι στους μαθητές για την πλήρη και έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με όλους τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς; Πώς είναι δυνατόν να απαιτούν συνέπεια από τα παιδιά και τους γονείς, όταν οι ίδιοι δεν τηρούν τις βασικές τους υποχρεώσεις προς τη δημόσια εκπαίδευση; Για ποιο λόγο οι θέσεις εκπαιδευτικών μένουν κενές;Τι κρύβεται πίσω από αυτήν τη συστηματική διάλυση; Ως γονείς έχουμε καθήκον να προστατέψουμε το μέλλον των παιδιών μας. Κανείς δεν θα το κάνει για εμάς.»

Η Παιδεία σε «λειτουργία εξ αποστάσεως» από τις ανάγκες των σχολείων - Το παράδειγμα της Εύβοιας

Με τα χίλια ζόρια γίνονται τα μαθήματα και στην Εύβοια καθώς όπως τονίζει το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας η υποστελέχωση δεν αφήνει πολλά περιθώρια εκπαιδευτικής δράσης. «Δυστυχώς και μετά την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών η κατάσταση στα σχολεία της Εύβοιας παραμένει η ίδια. Τάξεις χωρίς εκπαιδευτικούς, Ολοήμερα υπολειτουργούν και σε αρκετές περιπτώσεις δεν λειτουργούν καθόλου! Ειδικότητες ανύπαρκτες, Τμήματα Ένταξης κενό γράμμα εξαγγελιών, μιας και δεν στελεχώθηκαν ακόμη με το απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό. Όσο για τις παράλληλες στηρίξεις των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι αριθμοί τα λένε όλα: Από τις 55 που χρειάζονταν σε αυτή τη φάση στα Δημοτικά, χωρίς να υπολογιστούν οι νεότερες γνωματεύσεις προσελήφθη μόνο μία (!). Αυτό η κυβέρνηση το ονομάζει συμπερίληψη, στήριξη και ενδυνάμωση μαθητών και εκπαιδευτικών. Στους 65 εκπαιδευτικούς που χρειάζονταν μέχρι πριν πέντε ημέρες στο νομό για να λειτουργήσουν τα σχολεία στη Γενική Αγωγή τοποθετήθηκαν μόλις 31 και για τους 100 που χρειάζονταν στην Ειδική Αγωγή και Στήριξη μόνο 15.» Όπως καταγγέλλουν το αποτέλεσμα είναι η υποβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου, με σοβαρές επιπτώσεις στην ισότιμη και πολύπλευρη εκπαίδευση όλων των μαθητών της περιοχής. Η κατάσταση επιδεινώνεται από τη διαρκή φθίνουσα λειτουργία των Ολοήμερων Σχολείων, ενισχυμένη από εγκυκλίους που συρρικνώνουν τη λειτουργία τους. Την ίδια ώρα, η αύξηση των ιδιωτικών κέντρων μελέτης υπογραμμίζει την ανεπάρκεια του δημόσιου συστήματος. Το Δ.Σ. απαιτεί από την κυβέρνηση, το Υπουργείο και όλους τους φορείς άμεσα την κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία με τους εκπαιδευτικούς που χρειάζονται για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των μαθητών.

