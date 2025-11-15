Όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Μέσω ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, αναφέρθηκε στα παράπονα πολιτών που του έχουν εκφραστεί σχετικά με τα κενά στα σχολεία της χώρας.

Ο ίδιος μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι: «Πριν λίγες μέρες σε ερώτηση για τα 700 κενά στην Α διεύθυνση πρωτοβάθμιας, το υπουργείο απάντησε ότι όλα είναι καλά. Με αφορμή αυτή την ερώτηση υπήρξαν αρκετά σχολεία και μηνύματα για την πραγματική κατάσταση στα σχολεία. Όταν έχουμε φτάσει Νοέμβριο και υπάρχουν κενά ακόμα και στην διδασκαλία της έκθεσης η κατάσταση είναι απλά τραγική. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση δεν νοιάζεται για το δημόσιο σχολείο και ότι με πλέξιμο δεν καλύπτεις τα κενά στα σχολεία».

Δείτε την ανάρτησή του:

