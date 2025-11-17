Τα κτίρια συχνά είναι παλιά, μισθωμένα ή ακατάλληλα, με ελλείψεις σε θέρμανση,κλιματισμό και κατάλληλους χώρους για παιχνίδι.

Διανύουμε τον τρίτο μήνα λειτουργίας των σχολείων και τα πρώτα προβλήματα έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Mε ανακοίνωσή της η ΔΟΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις υποδομές των νηπιαγωγείων, επισημαίνοντας ότι παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη μάθηση των μικρών μαθητών κάνοντας λόγο για εικόνα υποβάθμισης των κτηριακών υποδομών των 4.728 νηπιαγωγείων.

Σύμφωνα με στοιχεία των ΔΟΕ, πολλά τμήματα φτάνουν τα 25 νήπια, ενώ παιδιά με ειδικές ανάγκες παραμένουν χωρίς κατάλληλη υποστήριξη. Τα κτίρια συχνά είναι παλιά, μισθωμένα ή ακατάλληλα, με ελλείψεις σε θέρμανση,κλιματισμό και κατάλληλους χώρους για παιχνίδι και μάθηση. Προκατασκευασμένες αίθουσες που έχουν παρέλθει προ πολλού χρησιμοποιούνται ακόμα, ενώ ειδικά νηπιαγωγεία για μαθητές με αναπηρία είναι ελάχιστα και ανεπαρκή.

Η Δ.Ο.Ε. ζητά άμεση αναβάθμιση των υποδομών, με αντικατάσταση των παλιών αιθουσών, ανέγερση νέων νηπιαγωγείων και ειδικών δομών για παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες. Παράλληλα, απαιτείται στήριξη των νηπιαγωγών με ισοτιμία ωραρίου, μειωμένο αριθμό παιδιών ανά τμήμα και δεύτερο εκπαιδευτικό σε μεγάλα τμήματα.

Όπως καταγγέλλει η ΔΟΕ «Υπάρχουν προκατασκευεσμένες αίθουσες ελαφριού τύπου εγκατεστημένες σε κάθε εύκαιρο μέρος (αυλές νηπιαγωγείων, δημοτικών ακόμα και γυμνασίων/λυκείων) για τις οποίες, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, έχει παρέλθει προ πολλού ο χρόνος αντικατάστασής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Νηπιαγωγεία χωρίς την απαραίτητη θέρμανση τον χειμώνα και την ψύξη το καλοκαίρι, χωρίς τους απαιτούμενους και αναγκαίους χώρους για να αναπτυχθεί το παιδαγωγικό πρόγραμμα. Αίθουσες ακατάλληλες για σχολική χρήση. Πολλά νηπιαγωγεία, και πάλι σύμφωνα με τα στοιχεία των Συλλόγων, που στεγάζονται σε μισθωμένα ακατάλληλα κτήρια, ισόγεια καταστημάτων, με τζαμαρίες, χωρίς αυλές και κάποια που συστεγάζονται σε δημοτικά σχολεία. Τα ειδικά νηπιαγωγεία, ελάχιστα με βάση τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στεγάζονται στην πλειονότητά τους σε ακατάλληλα, παλιά κτήρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια, και το επιστημονικό, παιδαγωγικό και θεραπευτικό έργο, που έχουν ανάγκη οι μαθητές.»

«Η μόρφωση των παιδιών και η ασφάλεια τους δεν είναι κόστος, αλλά επένδυση στο μέλλον της κοινωνίας» σημειώνει η ΔΟΕ και δεσμεύεται να συνεχίσει την πανελλαδική καταγραφή της κατάστασης και να πιέσει για άμεσες λύσεις, ώστε τα νηπιαγωγεία να γίνουν χώρος ασφάλειας, μάθησης και δημιουργίας για κάθε παιδί.