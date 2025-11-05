Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο αύριο (6/11) στα Προπύλαια προγραμματίζουν ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, τι αποφάσισε η ΟΙΕΛΕ.

Εκπαιδευτικός αναβρασμός ενόψει του αυριανού (6/11) συλλαλητήριου μαθητών, εκπαιδευτικών και φοιτητών στα Προπύλαια. Ο χώρος της εκπαίδευσης «καταρρέει» καθημερινά υπό το βάρος των τεράστιων προβλημάτων που καταγράφονται σε όλα τα επίπεδα με την μαθητική και φοιτητική κοινότητα να απευθύνουν κραυγή αγωνίας για το μέλλον και την ποιότητα της μόρφωσης.

ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, μαθητές, γονείς αλλά και φοιτητές ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν ραντεβού στο δρόμο στο πλαίσιο ενός πανελλαδικού κύματος κινητοποιήσεων με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν άμεση κάλυψη των κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, αυξήσεις στους μισθούς, καθώς και ουσιαστικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό που δεν θα επιβαρύνει το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα.

Οι μαθητές καταγγέλλουν τις ελλείψεις σε καθηγητές και υποδομές, ενώ εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην προωθούμενη μεταρρύθμιση για το «Εθνικό Απολυτήριο», το οποίο, όπως υποστηρίζουν, θα οδηγήσει σε ένα ακόμη πιο εξετασιοκεντρικό και αγχώδες σχολείο. Από την πλευρά τους, οι φοιτητές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους ενάντια στις διαγραφές «αιώνιων» φοιτητών και υπέρ της ενίσχυσης της δημόσιας και δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ζητώντας αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για υποδομές και προσωπικό, δημιουργία νέων εστιών χωρίς ΣΔΙΤ και ενοίκια, δωρεάν σίτιση και μετακίνηση για όλους.

ΟΙΕΛΕ: Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί στηρίζουν το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της 6ης Νοεμβρίου

Την απόλυτη στήριξή τους στον αγώνα των συναδέλφων εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών εκφράζουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μέσω ανακοίνωσης της ΟΙΕΛΕ. Όπως δηλώνει στο Dnews ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Γιώργος Χριστόπουλος «Στηρίζουμε τα μεγάλα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια της Πέμπτης 6ης Νοεμβρίου σε όλη τη χώρα. Ο χώρος της εκπαίδευσης έχει πληγεί βαρύτατα τόσο από την πολιτική των μνημονίων όσο και από τις ακραίες, νεοφιλελεύθερες πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης που έχουν έναν κεντρικό στόχο. Τη μεταφορά μαθητών από το υποβαθμισμένο δημόσιο σχολείο στην ιδιωτική εκπαίδευση. Η Παιδεία ακολουθεί κατά πόδας την Υγεία στο δρόμο της εμπορευματοποίησης. Η εξαθλίωση της δημόσιας εκπαίδευσης, η δυνατότητα μαθητών από τα ιδιωτικά σχολεία να περνούν στο δημόσιο πανεπιστήμιο χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις και η ενδεχόμενη εφαρμογή της ελεύθερης γονεϊκής επιλογής και των vouchers είναι τα κυβερνητικά «όπλα» για τη συρρίκνωση της δημόσιας Παιδείας. Όπως συμβαίνει και στο χώρο της Υγείας, οι πολίτες θα υποχρεώνονται να προσφεύγουν σε ιδιωτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης για να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους.»

«Η απλήρωτη και εντατικοποιημένη εργασία, οι απλήρωτες υπερωρίες, οι διαρκείς πιέσεις από ιδιοκτήτες και γονείς έχουν καταστήσει το ιδιωτικό σχολείο έναν πολύ δύσκολο εργασιακό χώρο. Ιδίως από την εφαρμογή του άθλιου νόμου Κεραμέως, περίπου το 40% των ιδιωτικών εκπαιδευτικών έχει αναγκαστεί να αποχωρήσει από τα σχολεία λόγω των συνθηκών. Βεβαίως, δεν παραλείπουμε το θέμα των χαμηλότατων αποδοχών. Πρέπει να σημειωθεί πως με την κατά 40% περίπου περικοπή των αποδοχών μας και τη δωρεάν αύξηση του διώρου, οι εργοδότες κερδίζουν από το 2012-13 περίπου 40 εκατομμύρθα ευρώ ετησίως, χρήματα που αφαιρούνται από τις δικές μας τσέπες. Οι πολυδάπανες επενδύσεις έχουν χτιστεί πάνω στις πλάτες μας.».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ τα αιτήματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών αφορούν μεταξύ άλλων την «επαναφορά των μισθών στα προ 2012 επίπεδα και αποκατάσταση των Δώρων Χριστουγέννων/Πάσχα και του επιδόματος αδείας στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων, προδικαστικό έλεγχο για τις καταγγελίες σύμβασης σε περίπτωση καταχρηστικότητας, καμιά απόλυση στη διάρκεια του διδακτικού έτους αλλά και επαναφορά του ύψους των αποζημιώσεων απόλυσης στο όριο που έθετε ο Ν. 4415/2016 και αποζημίωση απόλυσης με τη συμπλήρωση τουλάχιστον εξαμήνου.»

Παράλληλα διεκδικούν κατάργηση της ρύθμισης για την παραίτηση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από μέρος του ωραρίου τους, δήλωση των απογευματινών δραστηριοτήτων στα ιδιωτικά σχολεία στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, αντικατάσταση προσχηματικών/προειδοποιημένων ελέγχων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης από κανονικούς ελέγχους στα ιδιωτικά σχολεία, εκσυγχρονισμό του πειθαρχικού πλαισίου, ηλεκτρονική ανάρτηση του προγράμματος του σχολείου και των εκπαιδευτικών στο διαδίκτυο και επαναφορά των ρυθμίσεων διαιτητικών αποφάσεων που προέβλεπαν έκπτωση 90% στα δίδακτρα για τα παιδιά των εκπαιδευτικών. Τέλος ζητούν αμεση αναθεώρηση της διάταξης που ανοίγει παράθυρο για παράνομη, μονομερή μείωση ωραρίου των συναδέλφων.

Κανονικά τα μαθήματα στα ιδιωτικά σχολεία αύριο

Τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά αύριο στα ιδιωτικά σχολεία και δεν τίθεται ζήτημα κενών στο ωρολόγιο πρόγραμμα καθώς η ΟΙΕΛΕ δεν έχει ανακοινώσει την κήρυξη στάση εργασίας για αύριο.