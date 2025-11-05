Τα σχολεία θα τιμήσουν την 52η Επέτειο του Πολυτεχνείου με εκδηλώσεις και δρώμενα ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου, τι ισχύει για το καθεστώς των απουσιών.

Ο Νοέμβριος φέρνει παραδοσιακά στα σχολεία όλων των βαθμίδων την γιορτή του Πολυτεχνείου που κάθε χρόνο τιμάται στις 17 του μήνα. Φέτος η 52η έπετειος «πέφτει» Δευτέρα με τους μαθητές να έχουν την ευκαιρία για μια τριήμερη ανάσα από το απαιτητικό σχολικό πρόγραμμα καθώς συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται θα επιστρέψουν στα θρανία για μάθημα την Τρίτη 18 του μήνα.

Γιορτή του Πολυτεχνείου 2025: Η σχολική γιορτή ανήμερα της επετείου με υποχρεωτική παρουσία των μαθητών

Βέβαια, όπως συμβαίνει σε όλες τις σχολικές γιορτές έτσι και ανήμερα της γιορτής του Πολυτεχνείου οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν στα σχολεία καθώς θα τηρηθεί απουσιόλογιο με τις απουσίες εκείνης της μέρας να θεωρούνται αδικαιολόγητες. Μετά την καταγραφή των απουσιών οι μαθητές θα παρακολουθήσουν τα μαθητικά αφιερωματικά δρώμενα για επέτειο των γεγονότων του Πολυτεχνείου στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου.

Όπως ορίζει το σχολικό πρωτόκολλο για την Επέτειο του Πολυτεχνείου «ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εκδηλώσεις. Η χρονική διάρκεια και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Ειδικά για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους/τις άλλους/ες μαθητές/τριες. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας-Προϊσταμένου/μένης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών από το σχολείο.»

Η συμμετοχή στη σχολική γιορτή είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ιστορικής παιδείας. Οι εκδηλώσεις στοχεύουν όχι μόνο στη μνήμη των γεγονότων του Πολυτεχνείου αλλά και στην καλλιέργεια της δημοκρατικής συνείδησης των μαθητών.

Αφιερωματικές εκδηλώσεις στα σχολεία για την εξέγερση του Πολυτεχνείου

Τα σχολικά δρώμενα για την επέτειο της 17ης Νοέμβρη εστιάζουν στην άνοδο την πτώση της Χούντας, με ιδιαίτερη έμφαση στα γεγονότα του Πολυτεχνείου καθώς και στον αντιδικτατορικό αγώνα και τους αγωνιζόμενους φοιτητές που αρνήθηκαν να συμβιβαστούν με τις επιταγές του καθεστώτος της 21ης Απριλίου. Τα θεατρικά, οι αφηγήσεις και τα αφιερωματικά κείμενα πλαισιώνονται με τραγούδια από την χορωδία και την προβολή οπτικοακουστικού υλικού με μαρτυρίες και ντοκουμέντα από τις μέρες του 1973. Σκοπός των εκδηλώσεων στα σχολεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και κατανοήσουν τα γεγονότα εκείνων των 4 ημερών, από 14 έως 17 Νοεμβρίου, της Εξέγερσης των φοιτητών, που έμελλε να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πτώση του διδακτορικού καθεστώς.

