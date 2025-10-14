Η λίστα με τις περιοχές που θα έχουμε κλειστά σχολεία το επόμενο διήμερο.

Χαμόγελα ξεκούρασης με κλειστά σχολεία και μονοήμερη ανάπαυλα από τις σχολικές υποχρεώσεις έχουν οι τυχεροί μαθητές τριών περιοχών στην Βόρεια Ελλάδα αύριο, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου και μεθαύριο, Πέμπτη 16 του μήνα λόγω των τοπικών κεντρικών εορτασμών για την απελευθέρωση τους από τους Τούρκους.

Κλειστά τα σχολεία αύριο στην Πτολεμαΐδα

Την 113η επέτειο της απελευθέρωσής της από τον τούρκικο ζυγό, γιορτάζει αύριο Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, η πόλη τη Πτολεμαΐδας με τα σχολεία όλων των βαθμίδων να μένουν κλειστά. Αύριο, θα τελεστεί επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγ. Στεφάνου και Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής Πτολεμαΐδας, Χοροστατούντων των Σεβασμιότατων Μητροπολιτών Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας, Ειρηναίου και Λευκάδος και Ιθάκης, Θεόφιλου. Μετά τη δοξολογία θα ψαλεί Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο Πεσόντων στην Κεντρική Πλατεία Πτολεμαΐδας, θα γίνει εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από την Εκπαιδευτικό Ολυμπία Μητσιάδου και θα πραγματοποιηθεί Κατάθεση στεφάνων. Η καθιερωμένη Παρέλαση θα αρχίσει στις 12.00.

Κλειστά σχολεία και μαθητική παρέλαση στη Βέροια στις 16/10

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων στην Βέροια δεν έχουν σχολείο στις 16 του μήνα όμως θα δώσουν δυναμικά το παρών στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 113ης επετείου απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό. Μετά το πέρας της επίσημης δοξολογίας στο Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας και την επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο Πεσόντων στην Πλατεία Ρακτιβάν η μαθητική κοινότητα θα συμμετάσχει στην παρέλαση.

Η Κατερίνη γιορτάζει τα 113 χρόνια από την απελευθέρωσή της με λαμπρή παρέλαση

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι μαθητές της Κατερίνης στις 16 του Οκτώβρη συμμετέχουν με περηφάνια στη παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης. Στις 7,30 το πρωί της 16ης Οκτωβρίου 1912, ημέρα Τρίτη, τα ελληνικά στρατεύματα μπαίνουν στην πανηγυρίζουσα Κατερίνη. Οι κάτοικοι από τα μπαλκόνι των σπιτιών και στις άκρες των δρόμων ζητωκραύγαζαν τον στρατό που περνούσε από τις κεντρικές οδούς 7ης Μεραρχίας και Μ. Αλεξάνδρου. Σε ανάμνηση αυτής της σπουδαίας μέρα η 16η Οκτώβρη κάθε έτους είναι τοπική αργία.