Το σχολικό τετραήμερο χωρίς μαθήματα για την 28η Οκτωβρίου πλησιάζει, τι ισχύει για τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Τα σχολεία προετοιμάζονται για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Φέτος η αργία «πέφτει» Τρίτη όμως οι σχολικές μονάδες θα την γιορτάσουν παραδοσιακά με κάθε λαμπρότητα παραμονές ήτοι την Δευτέρα 27 του μήνα.

Εκείνη τη μέρα οι μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων θα προσέλθουν κανονικά στα σχολεία και θα παρακολουθήσουν την προγραμματισμένη σχολική γιορτή και μετά θα αποχωρήσουν. Οι μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών που παρακολουθούν το ολοήμερο αποχωρούν και εκείνη μετά το πέρας της γιορτής καθώς δεν προβλέπεται η λειτουργία του ολοήμερου. Το ίδιο ισχύει και για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας καθώς μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εορταστικών σχολικών εκδηλώσεων αποχωρούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο της γιορτής θα απονεμηθούν αριστεία, βραβεία, έπαινοι προσωπικής βελτίωσης και ειδικοί έπαινοι στους μαθητές που φοίτησαν κατά το σχολικό έτος 2024-25. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε ότι οι μαθητές θα πρέπει υποχρεωτικά να δώσουν το παρών στην σχολική γιορτή της καθώς θα τηρηθεί παρουσιολόγιο με τις απουσίες εκείνης της μέρας να μην δικαιολογούνται. Όπως ορίζει ξεκάθαρα το ΦΕΚ «Απουσία μαθητή από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.»

Γιορτή στις 27 στα σχολεία αλλά μάθημα στα φροντιστήρια

Βέβαια το γεγονός ότι οι μαθητές θα κάνουν γιορτή και όχι μάθημα γεγονός που σημαίνει ότι θα αποχωρήσουν μετά από δύο ώρες σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι το ίδιο θα συμβεί και στις εξωσχολικές δραστηριότητες. Τόσο στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης όσο και στα κέντρα ξένων γλωσσών τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά και σε όλο το πλαίσιο τους παραμονές της 27ης Οκτωβρίου. Εύλογα θα παραμείνουν κλειστά μόνο στις 28 του μήνα λόγω της εθνικής αργίας.