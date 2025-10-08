Οι γονείς επικρίνους τους χειρισμούς του Υπουργείου Παιδείας για το Ολοήμερο Σχολείο, ζητάνε κάλυψη των κενών και καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο, 9 Οκτώβρη.

Τα παρατράγουδα για την λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου δεν έχουν τελειωμό καθώς τόσο το βάρος των κενών όσο και ο «κόφτης» που αποφασίστηκε εσπευσμένα από το Υπουργείο Παιδείας στην αρχή της σχολικής χρονιάς έχουν δημιουργήσει αλαλούμ σε γονείς και δασκάλους. Σε πολλά σχολεία το Ολοήμερο υπολειτουργεί καθώς δεν υπάρχει ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός ενώ σε άλλα η απόφαση για «εξοβολισμό» των μαθητών βάσει κριτηρίων έχει εξοργίσει τους γονείς που ζητούν να μην ισχύσει το μέτρο δεδομένου ότι όταν τα παιδιά εγγράφησαν δεν τέθηκε ζήτημα προτεραιοποίησης ούτε δικαιολογητικών.

Το Υπουργείο Παιδείας εμμένει στη στάση του εξηγώντας ότι ο «κόφτης» δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια κίνηση εξορθολογισμού των τμημάτων ώστε να μην δημιουργούνται κενά με την εκπαιδευτική κοινότητα να τονίζει πως αυτή η αντιμετώπιση είναι το «τέχνασμα» που εφερεύθηκε για να καλυφθούν οι «τρύπες» στην υποστελέχωση και να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ζήτημα είναι προς επίλυση.

Xαρακτηριστική η σημερινή τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Γιάννη Παπαδομαρκάκη που σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις στο Πρώτο Πρόγραμμα ερωτηθείς για τις αντιδράσεις για τα Ολοήμερα σημείωσε ότι «είπαμε ότι όλα τα παιδιά έχουν ολοήμερα, αλλά είχαμε βάλει μια προτεραιοποίηση. Αυτό όμως δεν αποκλείει κανέναν γονέα το να γράψει το παιδί του στο ολοήμερο σχολείο. Γιατί, πρέπει πρώτα να μπουν αυτά τα παιδιά και στη συνέχεια λέμε μέχρι πλήρους ανάπτυξης, να δούμε με τις εγγραφές πώς γίνεται και να γίνει και ένας εξορθολογισμός. Δεν μπορεί ένα ολοήμερο να λειτουργεί με 3-4 παιδιά το τμήμα και ένα άλλο τμήμα να έχει 25 παιδιά. Γίνεται ένας εξορθολογισμός. (…) Αυτό γίνεται τώρα. Γι’ αυτό και παρατηρείται μια αναταραχή, αλλά η αναταραχή εντός των ημερών θα έχει τελειώσει».

Στα κάγκελα οι γονείς του 1ου Νηπιαγωγείου Ραφήνας: «Δεν λειτουργεί το Ολοήμερο»

Με ανακοίνωσή τους οι γονείς του 1ου Νηπιαγωγείου Ραφήνας ζητούν με απόγνωση, άμεσα λύση ώστε να λειτουργήσει εδώ και τώρα το Ολοήμερο που παραμένει κλειστό λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων, η κατάσταση έχει φέρει «τα πάνω κάτω» στις οικογένειες, ειδικά για όσους εργάζονται και αδυνατούν να παραλάβουν τα παιδιά τους στη 1 το μεσημέρι. Οι γονείς τονίζουν ότι «η έλλειψη ολοήμερου προγράμματος δημιουργεί χάος στις ζωές μας. Αναγκαζόμαστε να αναζητούμε δαπανηρές λύσεις φύλαξης ή να λείπουμε από τη δουλειά μας. Κάποιοι γονείς, μάλιστα, δεν στέλνουν καθόλου τα παιδιά τους στο σχολείο, με αποτέλεσμα να “χρεώνονται” απουσίες στην υποχρεωτική εκπαίδευση». Οι ίδιοι ζητούν άμεση και μόνιμη κάλυψη της θέσης του εκπαιδευτικού ώστε να επαναλειτουργήσει το ολοήμερο, υπογραμμίζοντας πως δεν πρόκειται για «πολυτέλεια», αλλά για απαραίτητη δομή στήριξης των νέων οικογενειών. «Η Πολιτεία δεν μπορεί να μιλά για στήριξη της οικογένειας και της γεννητικότητας, όταν αφήνει τα νηπιαγωγεία χωρίς προσωπικό και τις οικογένειες να παλεύουν μόνες τους», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Κλήρωση για μια θέση στο ολοήμερο!» - Οργή γονέων στο Περιστέρι

Πρόβλημα καταγράφεται με την λειτουργία του Ολοήμερου και στο Περιστέρι με τους γονείς να καταγγέλλουν ότι τα «τερτίπια» με την προτεραιότητα για το ολοήμερο έχουν οδηγήσει μέχρι και σε...κληρώσεις για τους «τυχερούς» μαθητές. Σύμφωνα με καταγγελίες, οι διευθυντές σχολείων αναγκάζονται να διενεργούν κληρώσεις για να αποφασίσουν ποια παιδιά θα εξασφαλίσουν μία θέση, αφήνοντας ουσιαστικά πολλούς εργαζόμενους γονείς χωρίς λύση φύλαξης. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Περιστερίου χαρακτηρίζει την κατάσταση «απαράδεκτη» και τονίζει ότι η ευθύνη βαραίνει το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο δεν εξασφαλίζει επαρκή στελέχωση των σχολείων με δασκάλους και βοηθητικό προσωπικό. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ντράπηκε και η ντροπή» – οι εργαζόμενοι γονείς απειλούνται με απόλυση επειδή δεν έχουν πού να αφήσουν τα παιδιά τους. Οι γονείς ζητούν άμεση κάλυψη όλων των κενών εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού καθώς και κανονική λειτουργία όλων των ολοήμερων τμημάτων για όλα τα παιδιά που το επιθυμούν.

Μάλιστα η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Νέας Σμύρνης με σκωπτικό της video παραθέτει όλα όσα ευαγγελιζόταν το Υπουργείο Παιδείας για την περίφημη λειτουργία του Ολοήμερου και τι τελικά υλοποιήθηκε εις βάρος των μαθητών με τους γονείς να σχολιάζουν χαρακτηριστικά ότι «Τα παιδιά χρειάζονται δασκάλους. Το ολοήμερο σχολείο είναι δικαίωμα όλων των παιδιών.»

{https://www.facebook.com/reel/1618785959099048}

Λέσβος: Υποβάθμισαν το σχολείο για να μπορέσει να λειτουργήσει το Ολοήμερο

Το πιο τρανταχτό παράδειγμα των τεχνασμάτων που μηχανεύεται το ΥΠΑΙΘΑ για να καλύψει τα κενά είναι όσα συνέβησαν στο τριθέσιο Δημοτικό Σχολείο Άγρας Λέσβου που εν μια νυκτί μετατράπηκε σε διθέσιο. Αντί το Υπουργείο Παιδείας να καλύψει το κενό στο ολοήμερο πρόγραμμα – καθώς ο εκπαιδευτικός που είχε τοποθετηθεί βρίσκεται σε άδεια – αποφάσισε το αδιανόητο: να υποβαθμίσει προσωρινά το σχολείο από τριθέσιο σε διθέσιο. Με μια απλή διοικητική απόφαση, κοπήκε μία θέση δασκάλου, με αποτέλεσμα οι μαθητές να στοιβάζονται σε λιγότερα τμήματα και με λιγότερους εκπαιδευτικούς.

Η επίσημη δικαιολογία ήταν η λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος. Στην πράξη όμως, πρόκειται για μια νέα πράξη υποτίμησης της εκπαίδευσης στην ύπαιθρο, που αναγκάζει τους γονείς να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι, διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση και την αδιαφορία της πολιτείας για τις ανάγκες των μικρών σχολείων της περιφέρειας.

Όπως καταγγέλλουν οι γονείς του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Άγρας στη Λέσβο «δυστυχώς, σήμερα βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την άδικη απόφαση του Υπουργείου, που θέλει να υποβαθμίσει "προσωρινά" το Δημοτικό Σχολείο μας , ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το ολοήμερο. Κι όλα αυτά επειδή το κράτος δεν δύναται να καλύψει τα κενά που το ίδιο δημιουργεί. Αντί να στηρίξουν τα παιδιά της υπαίθρου, τα τιμωρούν. Αντί να λύσουν το πρόβλημα, το κρύβουν κάτω από το χαλί. Το σίγουρο είναι πως αυτή την φορά δεν θα μείνουμε άπραγοι απέναντι σε αυτήν την άδικη απόφαση. Ζητάμε άμεση κάλυψη του κενού, για να μπορέσει το σχολείο μας να λειτουργήσει κανονικά. Τα παιδιά μας αξίζουν ΙΣΗ εκπαίδευση ΟΧΙ εκπτώσεις στο μέλλον τους.»

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid08YA6CkEfccTLYBzCfjq3rN61BQoMQyPHHZWTimhhuSSwbrFf2TY142iYybvezewCl&id=100064626074105}

Ολοήμερο και κενά στα σχολεία «βγάζουν» στο δρόμο γονείς και μαθητές

Η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής τάσσεται δυναμικά στο πλευρό όλων των γονιών και κατηγορεί ευθέως τους υπουργικούς χειρισμούς για το αλαλούμ στις τάξεις όλων των βαθμίδων με τα παιδιά να είναι τα μεγάλα θύματα αυτού του αδιεξόδου. «Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας επιδίδεται με κυνισμό σε ένα πρωτοφανές πετσόκομμα εις βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών μας με αποκλειστικό κριτήριο το πόσο ...λιγότερο θα τους στοιχίσει η χρονιά! Εδώ και ένα μήνα οι Περιφερειακοί & Τοπικοί Διευθυντές Εκπαίδευσης που έχουμε συναντήσει δεν ακούνε τίποτα μπροστά στην αποφασιστικότητά τους να υλοποιήσουν την μιζέρια που βαφτίζουν «εκπαιδευτική πολιτική» αλλά το Υπουργείο Παιδείας θα μας ακούσει θέλει δε θέλει! Δε θα επιτρέψουμε κανένα παιχνίδι με το μέλλον και τη μόρφωση των παιδιών μας!»

«Τα σχολεία έχουν ανοίξει εδώ και σχεδόν ένα μήνα αλλά παραμένουν τα οξυμένα προβλήματα! Κενά σε εκπαιδευτικούς, κόφτες στην παράλληλη στήριξη, κόφτης στα ολοήμερα τμήματα, ειδικότητες που αγνοούνται, τμήματα ένταξης που αγνοούνται, συγχωνεύσεις τμημάτων, υπεράριθμα τμήματα με μαθητές σαρδελοποιημένους, χαμένες διδακτικές ώρες, προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των σχολείων, εκατοντάδες δρομολόγια μεταφοράς μαθητών δεν πραγματοποιούνται, κτιριακά ζητήματα χρόνων δεν έχουν λυθεί κ.α. Οι Ενώσεις & οι Σύλλογοι Γονέων τα έχουν επισημάνει αυτά στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στην Τοπική Διοίκηση και αλλού και λαμβάνουν προκλητικές απαντήσεις.

Οι γονείς διεκδικούμε άμεση κάλυψη των κενών και των ελλείψεων εκπαιδευτικών παντού με μαζικούς διορισμούς μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των σχολείων. Εδώ και τώρα να λειτουργήσουν όλα τα ολοήμερα τμήματα των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων και να αποσυρθεί η απαράδεκτη εγκύκλιος του Υπουργείου. Να προσληφθούν άμεσα οι εκπαιδευτικοί που απαιτούνται για τις ανάγκες της Ειδικής Αγωγής και της Παράλληλης Στήριξης καθώς και οι Σχολικοί Νοσηλευτές. Ανάκληση των συγχωνεύσεων τμημάτων που έχουν γίνει από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Τα παιδιά μας είναι άνθρωποι, όχι σαρδέλες. Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη με στόχο να φτάσουμε σε τμήματα 15 παιδιών. Να βρεθεί άμεση λύση στο ζήτημα μεταφοράς των μαθητών των Ειδικών, Μουσικών, Καλλιτεχνικών, Προτύπων/Πειραματικών σχολείων και σε περιοχές που το πρόβλημα είναι οξυμένο (πχ Ανατολική Αττική).» Μάλιστα δίνουν ραντεβού στο δρόμο καθώς προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στις 13:00.