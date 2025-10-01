«Φουντώνουν» οι αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες για τον «κόφτης» μαθητών από το Ολοήμερο Σχολείο.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των γονέων για τον αιφνιδιαστικό οριζόντιο «κόφτη» στο Ολοήμερο Σχολείο ενώ άγνωστο παραμένει πότε, πώς και αν θα καλυφθούν τα τεράστια κενά που καταγράφονται. Η κατάσταση είναι έκρυθμη με τους γονείς πλέον να ζητούν λύση εδώ και τώρα, προχωρώντας πλέον σε κινητοποιήσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας στις περιφερειακές διευθύνσεις.

Eνδεικτική του αδιεξόδου που αντιμετωπίζουν οι γονείς με παιδιά στο Ολοήμερο είναι η μαρτυρία της Αργυρώς Σπυριδάκη που μιλώντας στο Dnews καταδεικνύει το πρωτοφανές μπάχαλο με την υπολειτουργία του Ολοήμερου και δεν διστάζει να μιλήσει ακόμη και για εθελοντισμό και συνδρομή των γονιών ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση.

Μονογονέας 9χρονου παιδιού η ίδια τονίζει ότι «Όταν το ολοήμερο λείπει, κάποιος λείπει από τη δουλειά του. Το παιδί μου φοιτά στην Δ τάξη Δημοτικού στη Νίκαια και μετά την έναρξη των μαθημάτων το ολοήμερο δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Τα παιδιά σχολάνε στις 15:00 αντί για 16:00. Για εμάς αυτό δεν είναι «μια ώρα». Είναι ένα αδιέξοδο: η νταντά έρχεται 16:00 (εργάζεται αλλού), οι φίλες-μαμάδες έχουν πια ρουτίνες, κι εγώ δουλεύω.

Έκανα τηλεφωνήματα, έστειλα emails, εξήγησα ότι από αύριο δεν υπάρχει άλλη λύση — το παιδί θα χρειαστεί να έρχεται στο γραφείο μαζί μου, αντί για να πηγαίνει σχολείο. Η διευθύντρια με ενημέρωσε ότι τουλάχιστον για ακόμη μια εβδομάδα δεν αλλάζει κάτι. Και κάτι ακόμη, για να είμαι ειλικρινής: Ναι, ζήτησα και εθελοντική κάλυψη. Γιατί σε μια στιγμή αγωνίας, η απλή σκέψη είναι «ας κάτσει ένας εκπαιδευτικός μια ώρα παραπάνω».

Αυτό δεν σημαίνει ότι σηκώνουμε τα χέρια. Σημαίνει ενσυναίσθηση με οργάνωση. Για μένα, ενσυναίσθηση στο σχολείο σημαίνει έγκαιρη ενημέρωση για κάθε βήμα κάλυψης της θέσης, άμεση ενεργοποίηση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων με σαφές αίτημα, ενημέρωση όλων των γονέων και πρακτική στήριξη όσων δυσκολεύονται. Μάλιστα δεν αποκλείω και τις λύσεις σε εθελοντικό επίπεδο με απόλυτη κάλυψη και διασφάλιση των εμπλεκόμενων. Θα μπορούσε ενδεχομένως μια Ομάδα Γονέων σε βάρδιες να καλύπτει το κενό όχι σε επίπεδο διδασκαλίας αλλά επιτήρησης των μαθητών πάντα όμως με πρωτόκολλα ασφαλείας και δικλείδες προστασίας αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων. Σε κάθε περίπτωση αυτό που ζητώ ως γονέας είναι θεσμικά άμεση στελέχωση για το ολοήμερο ή ενδιάμεση ρύθμιση 15:00–16:00 από Δήμο/Πρωτοβάθμια. Πιστεύω στο δημόσιο σχολείο και οι κινήσεις που βλέπω από πλευράς Υπουργείου μόνο κακό κάνουν στην εικόνα του σχολείου.

Για μένα, ενσυναίσθηση σημαίνει να λειτουργεί ο κοινωνικός ιστός — με εθελοντισμό και με κάθε θεμιτό τρόπο — και να μην μένουμε στο τυπικά έκανα ό,τι απαιτούνταν. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα που αξίζει να διδάσκει το σχολείο στα παιδιά μας και σε εμάς τους γονείς. Γιατί όταν λείπει το ολοήμερο, κάποιος λείπει από τη δουλειά του ή από το παιδί του — κι αυτό δεν είναι φυσιολογικό.

Σέβομαι και εκτιμώ τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Η πρότασή μου ακόμα για εθελοντική παρέμβαση- λύση από τους γονείς δεν είναι τίποτα άλλο από μια προσπάθεια να βρεθεί διέξοδος στο πρόβλημα μας και να δείξουμε στους αρμόδιους τον δρόμο που αρνούνται να δουν ή να σκεφτούν οι ίδιοι.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd4bjhm1c98h?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Κανένα παιδί εκτός Ολοήμερου»

Η Ένωση Γονέων Αλίμου καταγγέλλει τον αιφνιδιαστικό «κόφτη» στο Ολοήμερο και τονίζει ότι η απόφαση αποτελεί ευθεία επίθεση στη λειτουργία του Δημόσιου και Δωρεάν Σχολείου και μετατρέπει τα παιδιά μας σε «κόστος». Πρώτα θύματα, τα παιδιά των ανέργων και των πιο ευάλωτων οικογενειών.

«Με σαφείς εντολὲς ζητείται απὀ τους διευθυντές να μαζέψουν έγγραφα που αποδεικνύουν αν και οἱ δύο γονείς εργάζονται, αν είναι άνεργοι ή αν ανήκουν σε κάποια ευάλωτη κοινωνική οµάδα. Οι γονείς καλούνται να αποδείξουν εγγράφως ότι εργάζονται και οι δύο. Εγγράφονται δε κατά προτεραιότητα τα παιδιά οικογενειών µε δύο εργαζόμενους γονείς, μονογονεϊκές οικογένειες, παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και, στο τέλος, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις, τα παιδιά οικογενειών όπου ένας γονέας εργάζεται και ο άλλος είναι άνεργος.

Δηλαδή, αν ένας ή και οι δύο γονείς εἶναι άνεργοι, τα παιδιά τους µπορεί να αποκλειστούν από το ολοήμερο σχολείο. Με απλά λόγια, αν δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί να καλύψουν τη λειτουργία του ολοήμερου – που όπως παραδέχεται και το ίδιο το Υπουργείο δεν υπάρχουν – τότε αρχίζει ο κόφτης των κριτηρίων. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι η συµµετοχή στο ολοήμερο σχολείο δεν θα είναι καθολική. Ο οικογενειακός προγραμματισμός ανατρέπεται αιφνιδιαστικά, ενώ ταυτόχρονα οι γονείς βγαίνουν στο κυνήγι για την συλλογή επίσηµων κρατικών εγγράφων για να αποδείξουν ότι εργάζονται ή ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες.

Ταυτόχρονα, δημιουργούνται τεχνητά αντιπαραθέσεις μεταξύ των γονέων σχετικά µε το ποιος έχει περισσότερο ανάγκη την συμμετοχή του παιδιού του στο ολοήµερο. Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί ένα ακόµα χτύπημα στη λειτουργία του Δημόσιου και Δωρεάν Σχολείου και δείχνει ότι τα παιδιά µας θεωρούνται κόστος.Κανένας δεν µπορεί να διώχνει το παιδί απὀ το φυσικό του περιβάλλον, που είναι το σχολείο! Δεν θα επιτρέψουμε κανένα παιδί στα σχολεία του Αλίμου να διωχθεί από το ολοήµερο!» διαμηνύουν οι γονείς του Αλίμου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd1svi4xy335?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Δεν θα ανεχτούμε άλλο την κοροϊδία!»

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι αντιδράσεις από την Ένωση Γονέων Νέας Σμύρνης που σχολιάζει ότι «Η δυνατότητα συμμετοχής στο ολοήμερο είναι δικαίωμα για κάθε παιδί. Το ολοήμερο δεν είναι μόνο φύλαξη για τις ώρες που εργάζονται και οι δύο γονείς-κηδεμόνες, είναι και βοήθεια στη μελέτη όταν δεν υπάρχει δυνατότητα βοήθειας για το σπίτι. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας βλέπουν τα παιδιά και τις οικογένειές μας σαν κόστος και από χρόνο σε χρόνο βάζουν επιπλέον κόφτες στις ανάγκες μας. Αυτή είναι η αλήθεια και ας αφήσουν τα τερτίπια και τα μαγικά μαθηματικά που από τη μία φταίνε οι εκπαιδευτικοί που παίρνουν άδεια και από την άλλη οι γονείς που δήθεν στέλνουν τα παιδιά στο ολοήμερο χωρίς λόγο. Δεν θα ανεχτούμε άλλο την κοροϊδία!»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcv7nw6w3rkp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι γονείς προχωρούν σε κινητοποίηση στις 2/10

«Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί» τονίζουν οι Ενώσεις Γονέων Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Αγίου Δημητρίου, Αλίμου και Παλαιού Φαλήρου που ενώνουν τις δυνάμεις και προγραμματίζουν για αύριο, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd3qscee0qq1?integrationId=40599y14juihe6ly}