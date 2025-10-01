Σε «Γολγοθά» για τους μαθητές όλων των βαθμίδων μετατρέπεται κάθε μέρα η μεταφορά τους από και προς τα σχολεία καθώς οι ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν τα δρομολόγια.

Τρεις εβδομάδες έχουν περάσει από το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και η μεταφορά μαθητών από και προς τα σχολεία παραμένει «αγκάθι» για την Αττική με τα παράπονα και τις διαμαρτυρίες να έχουν πάρει τη μορφή χιονιστιβάδας.

Η μεταφορά μαθητών στο σχολείο τους δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα

Η αυτονόητη μετακίνηση μαθητών στα σχολεία (Ειδική Αγωγή, Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία αλλά και σχολεία στην Ανατολική Αττική) παραμένει κενό γράμμα και δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα για το πότε θα επιλυθεί. 126 μαθητικά δρομολόγια έχουν κηρυχθεί «άγονα» με τους ιθύνοντες να παρακολουθούν με σταυρωμένα τα χέρια το αδιέξοδο που βιώνουν καθημερινά οι μαθητές και οι οικογένειές τους με την μετάβαση και την αποχώρηση από τις σχολικές μονάδες με ασφάλεια να φαντάζει Γολγοθάς. Το πρόβλημα της αντιμισθίας των αναδόχων για τα δρομολόγια για ακόμη μια φορά παραμένει «αγκάθι» για την επίλυση του προβλήματος και αν δεν υπάρξει κεντρική παρέμβαση δεν φαίνεται ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις σύντομα.

Μάλιστα προχθές η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής προχώρησε σε μαζική κινητοποίηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και όπως καταγγέλει «η Περιφερειακή Αρχή «σήκωσε τα χέρια ψηλά» μπροστά στο οξυμένο πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών και τα δρομολόγια που ακόμα δεν ξεκινήσει παρά το γεγονός πως διανύουμε την τέταρτη εβδομάδα των μαθημάτων. Ο Περιφερειάρχης κος Χαρδαλιάς αρκέστηκε στο να περιγράψει με λόγια και νούμερα αυτό που οι γονείς βιώνουν εδώ και εβδομάδες έτσι κι αλλιώς!»

Μαθητές αναγκάζονται να περπατούν έως και 5 χιλιόμετρα για να φτάσουν στο σχολείο τους

Η υπομονή των γονιών έχει εξαντληθεί βλέποντας τα παιδιά τους να ταλαιπωρούνται για να φτάσουν στο σχολείο και να αποχωρήσουν από αυτό χωρίς να διακινδυνεύσει η ασφάλειά τους σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας υπό τον φόβο τροχαίων. Όπως καταγγέλλουν οι γονείς στο Dnews «Χορτάσαμε από λόγια. Όμως ούτε λύσεις, ούτε δεσμεύσεις μας δίνονται. Βιώνουμε τον εμπαιγμό και είμαστε στο περίμενε χωρίς διάθεση επίλυσης άμεσα.»

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής το ζήτημα παραμένει στο σημείο μηδέν και όπως καταγγέλλεται «χορτάσαμε από ευχολόγια «για τη συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κο Χατζηδάκη και την κυβερνητική «Ομάδα Εργασίας» για να ακουστούν προτάσεις», αοριστολογίες για «την αλλαγή του νομικού πλαισίου» ενώ δεν έλειψαν οι περίεργες έως επικίνδυνες προτάσεις για «μετακινήσεις μαθητών στα σχολεία τους μέσω των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και αύξηση των δρομολογίων στην Ανατολική Αττική» που σημαίνει περαιτέρω απαξίωση της ευθύνης της Περιφέρειας να δώσει λύση. Ταυτόχρονα δεν συντάχθηκε ούτε καν με το αίτημα της κατάργησης των χιλιομετρικών περιορισμών για τα καλλιτεχνικά σχολεία, καθώς «δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε τα δρομολόγια που τώρα έχει».

Προτάσεις για χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς ή αύξηση δρομολογίων σε ορισμένες περιοχές θεωρούνται ανεπαρκείς και μεταθέτουν την ευθύνη στους γονείς. Η Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής δηλώνει ότι θα κλιμακώσει τις δράσεις της σε συνεργασία με μαθητές και εκπαιδευτικούς, διεκδικώντας δωρεάν, ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά για όλα τα παιδιά.

Μαθητές: «Γυμναστική θέλουμε να κάνουμε στο σχολείο και όχι στις 7 το πρωί για να καταφέρουμε να πάμε!»

Για το φλέγον ζήτημα που έχει προκύψει με την μεταφορά των σχολείο έκανε παρέμβαση και η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας εκθέτοντας την κατάσταση και τονίζοντας τα προβλήματα που βιώνουν οι συμμαθητές τους για να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους. Όπως τονίζουν «πάνω από 100 άγονα δρομολόγια (πλέον δεν πραγματοποιούνται δηλαδή) στην Ανατολική Αττική, 13 στη Δυτική Αττική, 7 στα Μουσικά Σχολεία Παλλήνης – Αλίμου – Ιλίου, 2 στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου, 1 άγονο δρομολόγιο 10 μαθητών του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Πειραιά, 1 άγονο δρομολόγιο του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Αγίας Παρασκευής, 2 άγονα δρομολόγια στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών. Πολλά περισσότερο σχολεία δεν είχαν ποτέ τα απαραίτητα δρομολόγια και άρα δεν καταγράφονται καν στα επίσημα στοιχεία ως πρόβλημα!»

Με σκωπτικό τρόπο εκθέτουν πώς η διαδρομή για το σχολείο γίνεται αγώνας δρόμου και ασκήσεις επιβίωσης για εκατοντάδες μαθητές της Αττικής. «Μαθητής που μένει 5,1 χιλιόμετρα από το σχολείο του δικαιούται δωρεάν μετακίνηση, ενώ αν μένουμε 4,9 χιλιόμετρα μακριά τότε σου λένε….. περπάτα! Και μάλιστα σε περιοχές με δρόμους μεγάλης, ταχείας κυκλοφορίας ή σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής….χωρίς δρόμους μέσα από λόφους και δάση. Γυμναστική θέλουμε να κάνουμε στο σχολείο και όχι στις 7 το πρωί για να καταφέρουμε να πάμε! Το πρόβλημα το γνωρίζουν, αλλά δε θέλουν να το λύσουν. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας έχουν μεγάλες ευθύνες! Τι περιμένουν;»

Προειδοποιούν ότι οι αντιδράσεις δεν θα μείνουν στα λόγια και προαναγγέλλουν κύμα καταλήψεων. Παράλληλα ξεκαθαρίζουν ότι θα συνεχίσουν δυναμικά τον αγώνα τους για να λυθεί το πρόβλημα της μεταφοράς με κινητοποιήσεις σε Δευτεροβάθμιες, αποκλεισμούς δρόμων, μουσικές διαμαρτυρίες και πορείες.

