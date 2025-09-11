Games
Σχολεία: Παράπονα για τα άγονα δρομολόγια για τη μεταφορά μαθητών στην Αττική

Σχολεία: Παράπονα για τα άγονα δρομολόγια για τη μεταφορά μαθητών στην Αττική Φωτογραφία: REDioACTIVE from Pixabay
Σοβαρά προβλήματα για χιλιάδες οικογένειες με τη μεταφορά μαθητών από και προς τα σχολεία, τι καταγγέλλουν οι γονείς.

Ποδαρικό με προβλήματα στα σχολεία καθώς όπως καταγγέλλουν οι γονείς έχει προκύψει κώλυμα στην μεταφορά μαθητών σε πολλές περιοχές της Αττικής, καθώς πάνω από 120 σχολικά δρομολόγια χαρακτηρίζονται «άγονα» και δεν εκτελούνται, με αποτέλεσμα δεκάδες παιδιά να αδυνατούν να φτάσουν στα σχολεία τους.

Οι περιοχές που πλήττονται:

Ανατολική Αττική: περισσότερα από 100 δρομολόγια εκτός λειτουργίας.

Δυτική Αττική: 13 δρομολόγια.

Μουσικά Σχολεία: Άλιμος, Παλλήνη, Ίλιον (7 δρομολόγια).

Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου: 2 δρομολόγια.

1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πειραιά: 1 δρομολόγιο.

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας Παρασκευής: 1 δρομολόγιο.

2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών: 2 δρομολόγια

Όπως καταγγέλλει γονέας στο Dnews «Το χειρότερο όμως είναι ότι υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τα οποία δεν φτάνουν καθόλου στο σχολείο τους, λόγω του ότι δεκάδες δρομολόγια κηρύχθηκαν άγονα. Τα παιδιά αυτά, εξαιτίας της ανικανότητας του κράτους να εξασφαλίσει τη μεταφορά τους, πετιούνται εκτός σχολείου, στερούνται την εκπαίδευση, τις θεραπείες και την κοινωνικοποίησή τους».

«Δεν είναι απλώς καθυστέρηση διαδικασιών. Είναι κατάφωρη αδικία εις βάρος μαθητών»

Γονέας από μαθητή του Ειδικού Γυμνασίου – Λυκείου Κορωπίου τονίζει ότι «. Είναι ντροπή το 2025 να συζητάμε ξανά για το αυτονόητο: το δικαίωμα των παιδιών μας στην ασφαλή και αξιοπρεπή πρόσβαση στο σχολείο τους. Οι οικογένειες των παιδιών με ειδικές ανάγκες ήδη σηκώνουν τεράστια βάρη στην καθημερινότητά τους. Το να τους στερείται και η στοιχειώδης μεταφορά στο σχολείο ισοδυναμεί με αποκλεισμό από την εκπαίδευση. Δεν είναι απλώς «καθυστέρηση διαδικασιών». Είναι κατάφωρη αδικία εις βάρος των πιο ευάλωτων μαθητών. Δεν δεχόμαστε άλλη αναμονή! Απαιτούμε
αμεση προσωρινή λύση με ευθύνη Περιφέρειας/Δήμου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγωνισμού, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και δημόσια δέσμευση για το πότε θα λυθεί οριστικά το ζήτημα.
Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Αν η Πολιτεία δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε την καθημερινή μεταφορά των παιδιών μας, τότε ποιος είναι ο ρόλος της;»

Η επιστολή της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής

kataggelia sxolika leoforia 4062f

Σε ανοικτή επιστολή της προς τον Περιφερειάρχη Αττικής και τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, η Ομοσπονδία ζητά άμεση λύση στο πρόβλημα, υπογραμμίζοντας ότι ο αριθμός των μαθητών που μένουν εκτός δρομολογίων είναι πολύ μεγάλος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Δήμο Σαρωνικού, όπου η κατάσταση είναι οξυμένη, καθώς και στα ειδικά σχολεία, όπου η αδυναμία μετακίνησης αποκλείει παιδιά με αυξημένες ανάγκες από τη σχολική διαδικασία. Παράλληλα, οι γονείς εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στο ισχύον σύστημα ανάθεσης της μεταφοράς μαθητών μέσω διαγωνισμών σε ιδιωτικές εταιρείες, καταγγέλλοντας ότι «όταν προσκρούει στα συμφέροντά τους, τα δρομολόγια απλώς δεν πραγματοποιούνται».

Να σημειωθεί ότι για τα άγονα δρομολόγια έχει ήδη γίνει νέα προκήρυξη και αναμένονται τα αποτελέσματα.

