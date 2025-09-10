Σχολεία: Εκατοντάδες οι μαθητές που θα κάνουν και φέτος μάθημα σε λυόμενες τάξεις

Σε τάξεις κοντέινερ θα επιστρέψουν οι μαθητές καθώς το πρόβλημα στέγασης των σχολείων παραμένει άλυτο τα τελευταία χρόνια.

Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με το κουδούνι να χτυπά στα σχολεία αύριο Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου και τους μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ένα από τα «αγκάθια» της νέας χρονιάς είναι το γεγονός πως και φέτος σε πολλές περιοχές ακόμη και της Αττικής οι μαθητές θα αναγκαστούν να παρακολουθούν μαθήματα σε τάξεις λυόμενες προκάτ με τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτές κάθε άλλο παρά ευνοϊκές να χαρακτηρίζονται.

Σχολεία σε λυόμενα: Η σκληρή πραγματικότητα σε Αχαρνές, Διόνυσο και Ωρωπό

Εκατοντάδες μαθητές στους Δήμους Αχαρνών, Διονύσου και Ωρωπού εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε λυόμενες και πρόχειρες αίθουσες, την ώρα που οι κυβερνήσεις διαχρονικά υπόσχονται «αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης». Τα στοιχεία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ «Ο Σωκράτης» είναι αποκαλυπτικά: σχεδόν οι μισές σχολικές μονάδες στις περιοχές αυτές έχουν λυόμενες αίθουσες, ενώ δεν λείπουν και τα ακραία παραδείγματα με Νηπιαγωγεία που στεγάζονται σε… καταστήματα, πυλωτές και ισόγεια σπιτιών.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του 18ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών. Από τον σεισμό του 1999 οι τάξεις του σχολείου φιλοξενούνται σε προκάτ με τους αρμόδιους να αδιαφορούν για τα παράπονα και τις αντιδράσεις των γονέων. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια, τα κοντέινερ παραμένουν στη θέση τους, με αποτέλεσμα γενιές μαθητών να κάνουν μάθημα σε πρόχειρες κατασκευές. «Το παιδί μου πάει τώρα στην 3η δημοτικού. Ο σύζυγός μου, που είναι κοντά στα 40, πήγαινε στο ίδιο σχολείο και έκανε μάθημα στα ίδια κοντέινερ. Εμείς, ως γονείς και εκπαιδευτικοί, έχουμε προσπαθήσει να ομορφύνουμε τον χώρο, να πάρουμε air condition, να βάλουμε χλοοτάπητα. Όμως αυτό δεν αναιρεί την πραγματικότητα: τα κοντέινερ δεν είναι χώρος για μάθημα», καταγγέλλει η Βιβή Τσούκα, μητέρα μαθητή.

Στον περιβάλλοντα χώρο έχουν μάλιστα τοποθετηθεί στέγαστρα και χλοοτάπητας, γεγονός που δείχνει, όπως αναφέρουν οι γονείς, ότι δεν φαίνεται να αναζητείται λύση για την αντικατάσταση των κοντέινερ με κανονικές αίθουσες. «Δεν έχουμε χώρο εκδηλώσεων, δεν έχουμε υποδομές που να αντιστοιχούν σε σύγχρονο σχολείο. Κάνουμε αγώνες, αλλά η κατάσταση παραμένει η ίδια εδώ και δεκαετίες», τονίζει η ίδια.

Ο χάρτης της σχολικής στέγης σε προκάτ στην Ανατολική Αττική

Δήμος Αχαρνών

34 Δημοτικά και 39 Νηπιαγωγεία διαθέτουν επιπλέον λυόμενες αίθουσες.

5 Δημοτικά και 11 Νηπιαγωγεία στεγάζονται εξ ολοκλήρου σε λυόμενα.

Συνολικά, 35 από τις 73 σχολικές μονάδες (σχεδόν 50%) έχουν λυόμενες αίθουσες.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τρία Νηπιαγωγεία στεγάζονται αντίστοιχα σε πρώην κατάστημα, σε πυλωτή και σε ισόγειο κατοικίας.

Δήμος Διονύσου

12 Δημοτικά έχουν επιπλέον λυόμενες αίθουσες.

3 Νηπιαγωγεία στεγάζονται εξ ολοκλήρου σε λυόμενα.

Συνολικά, 15 από τις 27 σχολικές μονάδες λειτουργούν με λυόμενες αίθουσες.

Δήμος Ωρωπού

15 Δημοτικά διαθέτουν λυόμενες αίθουσες.

9 Νηπιαγωγεία στεγάζονται εξ ολοκλήρου σε λυόμενα, ενώ 14 λειτουργούν με επιπλέον λυόμενες αίθουσες.

Συνολικά, 23 από τις 32 σχολικές μονάδες χρησιμοποιούν λυόμενες αίθουσες.

Οι εκπαιδευτικοί στην αιχμηρή τους ανακοίνωση καταγγέλλουν ότι η εικόνα αυτή έρχεται να διαψεύσει τις κυβερνητικές εξαγγελίες για «ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης». Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς τονίζουν ότι τα όποια «μερεμέτια» ή προγράμματα – όπως το «Μαριέττα Γιαννάκου», στο οποίο εντάχθηκε μόνο μία σχολική μονάδα στις Αχαρνές – δεν αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Το αυτονόητο αίτημα για σύγχρονα, ασφαλή σχολικά κτίρια με επαρκή υλικοτεχνική υποδομή εξακολουθεί να «μπαίνει στη ζυγαριά του κόστους-οφέλους», όπως επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί. Κι ενώ η Πολιτεία επιχειρεί να παρουσιάσει μια εικόνα «εκσυγχρονισμού», η πραγματικότητα είναι πως χιλιάδες μαθητές εξακολουθούν να μορφώνονται σε πρόχειρες αίθουσες, μακριά από το σχολικό περιβάλλον που αξίζουν.

Σχολική στέγη σε κρίση: Πάνω από τα μισά σχολεία παλιά, εκατοντάδες ΠΡΟΚΑΤ και ευθύνες «στον αέρα»

Οι εικόνες εγκατάλειψης και παρακμής στη σχολική στέγη επανέρχονται πιο έντονες από ποτέ. «Ένα χρόνο μετά και τα σχολεία ξανανοίγουν με την ίδια ή και χειρότερη κατάσταση», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων στις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ, καταγγέλλοντας τόσο την κυβέρνηση όσο και το μοντέλο μεταφοράς ευθυνών στους Δήμους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πάνω από τα μισά σχολικά κτίρια της χώρας είναι χτισμένα πριν από 50 χρόνια, με παλιούς ή ανύπαρκτους αντισεισμικούς κανονισμούς. Πολλά είναι κακοσυντηρημένα, ενώ εκατοντάδες ΠΡΟΚΑΤ αίθουσες «φιλοξενούν» νήπια και μαθητές, είτε λόγω της δίχρονης προσχολικής αγωγής είτε επειδή τα κτίρια τους κρίθηκαν ακατάλληλα.

Το Σωματείο χαρακτηρίζει «θράσος» τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για τους πρωτοβάθμιους οπτικούς προσεισμικούς ελέγχους που ολοκληρώθηκαν στο… 15% των σχολείων, και για παρεμβάσεις βαψίματος, WC και μονώσεων που έγιναν μόλις στο 3%. «Αυτά θα έπρεπε να είναι αυτονόητες και περιοδικές ενέργειες συντήρησης, όχι επικοινωνιακές κορδέλες», υπογραμμίζεται. Η πλήρης μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Δήμους, οι οποίοι είναι υποχρηματοδοτημένοι και με ελάχιστες τεχνικές υπηρεσίες, οδηγεί –όπως τονίζεται– σε «ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη κατάσταση». Για κάθε σοβαρό ζήτημα (σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, ακόμα και τα στοιχειώδη έργα συντήρησης), η Πολιτεία καταφεύγει τελικά στο προσωπικό των Κτιριακών Υποδομών, το οποίο αριθμεί λιγότερους από 200 εργαζόμενους πανελλαδικά.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το Σωματείο: «Πάνω από τα μισά σχολεία της χώρας κτισμένα πριν από μισό αιώνα ή και πιο πριν με παρωχημένο ή καθόλου αντισεισμικό Κανονισμό, καταπονημένα και κακοσυντηρημένα. Εκατοντάδες ΠΡΟΚΑΤ αίθουσες ανά τη χώρα να ''στεγάζουν'' νήπια στα πρώτα βήματά τους στην εκπαίδευση ελέω δίχρονης προσχολικής αγωγής, αλλά και πολλούς μαθητές που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σχολεία τους επειδή κρίθηκαν ακατάλληλα, χωρίς να γνωρίζουν πώς και εάν θα επανέλθουν ξανά σε κανονική σχολική στέγη. Και αυτά στον 21ο αιώνα! Και όμως οι κυβερνώντες έχουν το θράσος να πανηγυρίζουν και να ζητούν και από εμάς να πανηγυρίσουμε, διότι αυτό το διάστημα ολοκληρώνονται μέσω ΤΕΕ -μετά από 2 χρόνια- οι Πρωτοβάθμιοι οπτικοί προσεισμικοί έλεγχοι στο 15% (!!!) των σχολικών κτιρίων της χώρας, ενώ μέσα στο καλοκαίρι έγιναν από τις Κτιριακές Υποδομές, βαψίματα και σε κάποιες περιπτώσεις επιμέρους παρεμβάσεις (ανακαινίσεις WC, κάποιες μονώσεις και ράμπες) στο 3% (!!!) των σχολείων, παρεμβάσεις που θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και καιρό και περιοδικά από τους Δήμους στα πλαίσια της συντήρησης των σχολείων».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση εκατοντάδων ΠΡΟΚΑΤ νηπιαγωγείων, τα οποία είχαν αδειοδοτηθεί για τετραετή χρήση. Με τις άδειες να έχουν λήξει, η αντικατάστασή τους με σύγχρονα κτίρια δεν έχει προχωρήσει, αφήνοντας «στον αέρα» τη νομιμότητα της λειτουργίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό το Σωματείο ζητά επαναφορά της ευθύνης για τη σχολική στέγη στο κεντρικό κράτος, ενίσχυση των Κτιριακών Υποδομών με μόνιμο προσωπικό και χρηματοδότηση και αντικατάσταση όλων των ΠΡΟΚΑΤ με ασφαλή δημόσια σχολεία. «Δεν μπορεί να συνεχιστεί η απαξίωση της σχολικής στέγης με ημίμετρα και πανηγυρισμούς για το τίποτα. Οι μαθητές μας αξίζουν ασφαλή και σύγχρονα σχολεία», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ζαχαράκη: Δίνουμε προτεραιότητα στο στεγαστικό των σχολείων

Από πλευράς Υπουργείο Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη σε σημερινές της δηλώσεις τόνισε ότι «το στεγαστικό των σχολείων είναι μία από τις 3 βασικές προτεραιότητες που κοιτάζουμε. Και δεν είναι ψέμα. Είναι μία πολύ μεγάλη σύνθετη άσκηση που γίνεται και σε συνεργασία με το υπ. Υποδομών και μς την αυτοδιοίκηση και συγχρόνως και πράξεις που πρέπει να καταγραφούν. Την στιγμή που μιλάμε χτίζονται 17 νέα σχολεία μέσω των συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα μέσω ΣΔΙΤ στην κεντρική Μακεδονία. Πολλές φορές ενεργοποιούνται χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα από τις Περιφέρειες και μέσα από τους Δήμους που παίρνουν χρηματοδοτήσεις από το υπ. Εσωτερικών αλλά συγχρόνως και με τα ΣΔΙΤ. Υπάρχουν προβλήματα ετών. Έχουν βαφτεί και ανακαινιστεί 431 σχολεία με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Γίνεται προσπάθεια με χτίσιμο νέων σχολείων, πράγματι έχουμε πολλές ανάγκες».