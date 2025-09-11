Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Τεράστιες οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικού με το πρώτο κουδούνι τονίζει στο Dnews o πρόεδρος της ΔΟΕ και αποκαλύπτει τις αθέατες πλευρές της επιστροφής στα θρανία.

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα περάσουν σήμερα το κατώφλι των σχολείων τους και θα συναντηθούν με τους συμμαθητές τους μετά την ανάπαυλα των καλοκαιρινών διακοπών. Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς θα ηχήσει σε λίγες ώρες και με την καθιερωμένη τελετή του αγιασμού θα εκκινήσει η σχολική καθημερινότητα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η επιστροφή στα θρανία για ακόμη μια χρονιά αναμένεται να σημαδευτεί από τα ηχηρά κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων και των ειδικοτήτων παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Παιδείας ότι θα ξεκινήσουν τα μαθήματα με τις λιγότερες δυνατές απώλειες σε διδακτικές ώρες. Τι κι αν η Σοφία Ζαχαράκη πανηγύριζε ότι τα βιβλία βρίσκονται ήδη στα σχολεία, οι σχολικές υποδομές έχουν αναβαθμιστεί μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» ενώ ολοκληρώθηκαν οι διορισμοί 10.000 μονίμων εκπαιδευτικών και οι προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών;

Παραδοχή Ζαχαράκη για 8.000 κενά με το «καλημέρα» στα σχολεία

H πραγματικότητα δείχνει ότι τα σχολεία ανοίγουν με ηχηρά κενά και η κάλυψή τους αναδεικνύεται γρίφος για δυνατούς λύτες καθώς οι διαδικασίες δεν γίνονται από την μια στιγμή στην άλλη. Η Σοφία Ζαχαράκη επιχείρησε να ωραιοποιήσει την κατάσταση όμως η ουσία δεν αλλάζει. Οι χαμένες σχολικές ώρες έχουν περισσότερη σημασία από τις καινοτομίες και τα αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών. Όπως δήλωσε στο MEGA «είναι δύσκολο να μην έχεις μια χρονιά με κενά. Είναι σύνθετη άσκηση. Σε κάποια Περιφέρεια καλέσαμε 336 εκπαιδευτικούς. Την πρώτη μέρα που πήγαν, πήραν άδεια οι 100 μόνιμοι. Για διάφορους λόγους όταν κάποιος μονιμοποιείται μπορεί να κάνει ενεργοποίηση μίας άδειάς του. δεν θα πάει στο σχολείο για την περίοδο που του επιτρέπει η άδειά του. Εκείνη την στιγμή πρέπει να ενεργοποιηθεί αναπληρωτής. Στην 1η Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται η καταγραφή των κενών. Θα προσπαθήσουμε φέτος η επόμενη φάση πρόσληψης αναπληρωτών να μην γίνει Οκτώβριο που συνήθως γίνεται, να γίνει μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου. Μπορεί να έχουμε 8.000 κενά αλλά να μην είναι μόνο σε ένα πράγμα μπορεί να είναι κενά σε κοινωνικούς λειτουργούς ή για παράλληλη στήριξη. Έχουμε 150.000 εκπαιδευτικούς και στο σύνολο 180.000 μαζί με τους ιδιώτες εκπαιδευτικούς. Για την επόμενη χρονιά εξετάζουμε ένα ζήτημα να δοθεί βοήθημα στους αναπληρωτές και άλλους εκπαιδευτικούς που καλούνται ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτες περιοχές».

Πρόεδρος ΔΟΕ: «Με ευθύνη της κυβέρνησης παραμένουν χωρίς δασκάλους τα σχολεία»

Όπως δηλώνει στο Dnews o Πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Σπύρος Μαρίνης, «Απέναντι στους «μαγικούς αριθμούς» της κυβέρνησης υπάρχουν οι αριθμοί της «σκληρής» πραγματικότητας. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 13.000 προσλήψεις αναπληρωτών που μεταφράζεται σε μια κάλυψη των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών από 40% σε παράλληλη στήριξη και ειδικότητες μέχρι το 60% στην καλύτερη περίπτωση σε δασκάλους και νηπιαγωγούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία το πρώτο κουδούνι στα σχολεία ξεκινά με σημαντικότατες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό παρά τους διορισμούς που έγιναν μέσα στο καλοκαίρι.

Στην παράλληλη στήριξη έγιναν 1869 προσλήψεις λιγότερες στην πρωτοβάθμια σε σχέση με την περσινή Α΄φάση. Αντίστοιχα, με βάση τα κενά που δηλώθηκαν για την Α΄φάση, δεν καλύφθηκαν 1784 θέσεις νηπιαγωγών και δασκάλων που σημαίνει ότι χιλιάδες σχολικές μονάδες δε θα μπορέσουν να λειτουργήσουν στοιχειωδώς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα δε και το γεγονός ότι σε ειδικότητες όπως των Εικαστικών, των Μουσικών, των Γυμναστών αλλά και των δεύτερων ξένων γλωσσών καλύφθηκε μόλις το 30-35% των δηλωμένων κενών η κατάσταση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο.Τραγικότατη είναι η κατάσταση στα Ειδικά Σχολεία με πολλές θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ να μένουν ακάλυπτες, αφήνοντας τους εκπαιδευτικούς αβοήθητους να προχωρήσουν το εκπαιδευτικό τους έργο σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών τους.

Είχαμε εξαρχής προειδοποιήσει το αρμόδιο Υπουργείο για το μεγάλο εύρος των εκπαιδευτικών κενών όμως επιλέχθηκε συνειδητά από την ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ να αγνοηθούν οι επισημάνσεις μας οπότε η τραγική κατάσταση της υποστελέχωσης των τάξεων είναι καθαρά υπουργική ευθύνη. Το φιάσκο της πρώτης φάσης των προσλήψεων και η εσπευσμένη προαναγγελία για την υλοποίηση της β φάσης αποτελούν ξεκάθαρη υπουργική παραδοχή του μπάχαλου που έχει δημιουργηθεί με τα κενά. Είναι απαράδεκτο οι αναπληρωτές της πρώτης φάσης να βρεθούν για πρώτη φορά στα σχολεία της τοποθέτησής τους ανήμερα του αγιασμού. Είναι πρωτοφανής η κατάσταση που θα κληθούμε ως εκπαιδευτικοί να διαχειριστούμε. Τα κενά είναι τεράστια με αποτέλεσμα πολλά σχολεία να μην μπορούν να καλύψουν ούτε το πρωινό πρόγραμμα, τα ολοήμερα να υπολειτουργούν και η ειδική αγωγή να βρίσκεται σε οριακό σημείο. Είναι πολιτική ευθύνη και επιλογή η απαξίωση του δημόσιου σχολείου.»

«Χαρακτηριστικό παράδειγμα πληττόμενης από τα κενά περιοχής είναι η Ανατολική Αττική που στην Ειδική Αγωγή σε σχολεία που υπάγονται στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας «Σωκράτης» σε Ωρωπό, Αχαρνές και λοιπούς γειτονικούς Δήμους έχουμε 187 κενά. Λείπουν 12 δάσκαλοι τάξης και 35 Νηπιαγωγοί» τονίζει ο κ. Μαρίνης.

«Είναι πάγιο αίτημά μας η κάλυψη των κενών με διορισμούς εκπαιδευτικών όπως και ο έγκαιρος προγραμματισμός των υπηρεσιακών μεταβολών αλλά και των διαδικαστικών από πλευράς Υπουργείου ώστε να «τρέχουν» οι προβλεπόμενες ενέργειες και να μην φτάνουμε κάθε χρόνο στο παραπέντε του ανοίγματος των σχολείων να κάνουμε προσλήψεις και διορισμούς. Και αυτό φυσικά προϋποθέτει να μην στηρίζεται η διαδικασία της κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών σε κονδύλια και προγράμματα ευρωπαϊκά και εύλογα να μην αντιμετωπίζονται οι ανάγκες της σχολικής ζωής με όρους κόστους. Η μοναδική ενδεδειγμένη λύση είναι οι μόνιμοι διορισμοί. Όμως το Υπουργείο κωφεύει, αδιαφορεί για τις επισημάνσεις μας, αντιμετωπίζει τις μορφωτικές ανάγκες ως κόστος, εισάγει τη λογική των περικοπών και προσπαθεί να προσανατολίσει το σχολείο στις ανάγκες της αγοράς. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες όμως δεν υπολογίζονται με βάση τις ανάγκες και τις συνθήκες της αγοράς ούτε με το διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά με βάση τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης, του δημόσιου σχολείου και των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας. Απέναντι σε όλους τους σχεδιασμούς για ένα φτηνό και υποβαθμισμένο δημόσιο σχολείο εμείς συνεχίζουμε στο δρόμο της αντίστασης».

Εξίσου προβληματικές και οι συγχωνεύσεις τμημάτων, που οδηγούν σε τάξεις με 27 μαθητές αντί για το παιδαγωγικό όριο των 15 και επιδεινώνουν την κατάσταση, ενώ η υπογεννητικότητα εργαλειοποιείται ως άλλοθι για το λουκέτο σε σχολεία.

Τα σοβατίσματα των σχολείων μέσω του «Μαριέττα Γιαννάκου» είναι για λόγους εντυπωσιασμού

Ιδιαιτέρως αιχμηρός εμφανίζει ο κ. Μαρίνης για το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» που το Υπουργείο Παιδείας προβάλλει ως μια από τις σημαντικές αλλαγές της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΟΕ «Δυστυχώς είναι εκατοντάδες τα σχολεία που καταρρέουν αυτή τη στιγμή και δεν παίρνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο. Η αλήθεια των αριθμών δείχνει ότι κάτω του 3% των σχολείων έχει ενταχθεί πανελλαδικά σε αυτό το πρόγραμμα οπότε εξ ορισμού μιλάμε για ελάχιστα σχολεία που εξωραΐζονται και καλλωπίζονται εξωτερικά. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα πρόγραμμα που δίνει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα των σχολικών υποδομών και τα «γερασμένα» σχολικά κτίρια που ταλανίζονται από ζητήματα στατικότητας. Οι εξωτερικές παρεμβάσεις στα σχολεία είναι δευτερεύουσας σημασίας όταν δεν έχει επιλυθεί το ζήτημα της στέγασης και των τάξεων προκάτ. Είναι πάνω από χίλια κοντέινερ που τοποθετήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση και για μια ακόμη χρονιά θα φιλοξενήσουν μαθητές σε ένα ασφυκτικό σχολικό περιβάλλον. Για να μην αναφερθούμε στο γεγονός πως όλα αυτά τα μερεμέτια στα σχολεία ολοκληρώθηκαν κυριολεκτικά στο παραπέντε του αγιασμού για να μπορεί να σταθεί το υπουργικό αφήγημα της αναβάθμισης των σχολείων και να μην είναι εργοτάξια όταν υποδεχθούν τους μαθητές.»

«Οι δάσκαλοι συνεχίζουμε τον αγώνα κατά της αξιολόγησης»

«Συνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα μας κατά της αξιολόγησης και κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις με καθημερινές στάσεις εργασίας σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία. Προμετωπίδα μας είναι η υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών, η φυσιογνωμία ενός δημόσιου σχολείου και η εικόνα του εκπαιδευτικού ως παιδαγωγού με ελευθερία σκέψης, γνώμης, τοποθέτησης. Η αξιολόγηση δεν βελτιώνει σε τίποτα τον εκπαιδευτικό. Αυτή η μορφή που προωθούν με εξωτερική παρέμβαση και παρατήρηση είναι μια παρωχημένη και αποτυχημένη διαδικασία που έχει αποκλειστικό στόχο την μετάθεση των ευθυνών στον εκπαιδευτικό και επί της ουσίας είναι και ένα εργαλείο για να ενεργοποιείται και ένας κοινωνικός αυτοματισμός. Διεκδικούμε ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αντί για τιμωρητική αξιολόγηση. Μάλιστα μας στοχοποιούν από το Υπουργείο και μέσω των πειθαρχικών διώξεων χωρίς να υπολογίζουν ότι βάζουμε πλάτη για να λειτουργήσει η εκπαίδευση και το σχολείο. Είναι μονόδρομος να συνεχιστεί ο αγώνας μας και ξεκαθαρίζουμε ότι το πειθαρχικό όπως μας τονίστηκε και από το Υπουργείο Εσωτερικών δεν μπορεί να εμπλακεί σε ζητήματα που συνδέονται με απεργίες και κινητοποιήσεις. Η αποχή από την αξιολόγηση είναι μέσω αποφασισμένης απεργίας οπότε απαιτούμε να σταματήσουν τα πειθαρχικά και οι διώξεις εις βάρος των διωκόμενων συναδέλφων καθώς δεν έχουν διαπράξει κανένα παράπτωμα παρά μόνο συντάσσονται και ακολουθούν την γραμμή της απεργίας αποχής από την αξιολόγηση.»

Κινήσεις εντυπωσιασμού το μάθημα με Λαχανόκηπους

Σύμφωνα με τον κ. Μαρίνη «Προγράμματα και μαθήματα όπως οι Λαχανόκηποι δεν είναι τίποτα παραπάνω από «μια πλήρης απόσπαση από την πραγματικότητα και την καθημερινότητα των σχολείων. Από τα πραγματικά προβλήματα των σχολείων. Θεαθήναι, επικοινωνία και καθόλου ουσία είναι το περιτύλιγμα τέτοιων δράσεων. Είναι πρακτικές που λειτουργούν διαλυτικά για την ενιαία και αδιάσπαστη λειτουργία των σχολείων και εισάγουν τη λογική της διαφοροποίησης και κατηγοριοποίησης των σχολικών μονάδων χωρίς καμία ουσιαστική αναμέτρηση με τις πραγματικές μορφωτικές ανάγκες του σήμερα. Οι ανάγκες του σήμερα δεν είναι για πολλά προγράμματα σπουδών αλλά για ένα σχολείο που θα μορφώνει, θα διαπλάθει ολοκληρωμένους χαρακτήρες, που θα δημιουργεί στέρεες γνώσεις και όχι για κατακερματισμένες προσωπικότητες που κυνηγούν τις δεξιότητες.»

«Οι εικόνες ντροπής με τους εκπαιδευτικούς να κοιμούνται σε κάμπινγκ απαιτούν λύσεις εδώ και τώρα»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον πρόεδρο της ΔΟΕ μέσω Dnews και για το τεράστιο ζήτημα της στέγασης των νεοδιοριζόμενων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. «Είναι ντροπή οι συνάδελφοι να κοιμούνται σε σκηνές και σε αυτοκίνητα επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια ή όσα είναι διαθέσιμα έχουν «χρυσά» ενοίκια. Απαιτούμε να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς μας, να δοθεί επίδομα ενοικίου στους εκπαιδευτικούς και να προωθηθεί σχέδιο παραχώρηση δωρεάν στέγης με ευθύνη του κράτους. Οι συνάδελφοι βιώνουν έναν Γολγοθά με αποτέλεσμα όχι μόνο την οικονομική τους εξόντωση αλλά και την ψυχολογική φθορά που επηρεάζει την ποιότητα του έργου τους. Το ζήτημα της στέγασης δεν είναι απλά ένα εργασιακό δικαίωμα. Αφορά την ίδια τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου: χωρίς λύση, υπάρχει κίνδυνος να μην καλυφθούν βασικά κενά στα σχολεία, ειδικά στην περιφέρεια και στα νησιά. Δεν μπορεί να λειτουργήσουν τα σχολεία με άστεγους εκπαιδευτικούς.»

Με φόντο το πρώτο κουδούνι στα σχολεία στις 13:30 το μεσημέρι τα εκπαιδευτικά σωματεία της Αττικής έχουν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας για να ακουστούν τα αιτήματά τους για κάλυψη των κενών και λύση για την στέγαση ώστε να δρομολογηθούν σύντομα λύσεις προς όφελος των μαθητών και της σχολικής διαδικασίας.