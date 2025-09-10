Σχολεία: Καθημερινές στάσεις εργασίας ανακοίνωσαν δάσκαλοι και καθηγητές

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας επιστρέφουν στα σχολεία με νέο κύκλο στάσεων εργασίας κόντρα στην αξιολόγηση.

Ποδαρικό με καθημερινές στάσεις εργασίας θα έχουμε στα σχολεία της χώρας όπως ανακοίνωσαν δάσκαλοι και καθηγητές συνεχίζοντας την αποχή τους από τις διαδικασίες της αξιολόγησης.

Όπως ανακοίνωσε η ΟΛΜΕ προκηρύσσει καθημερινές 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας σε Γυμνάσια και Λύκεια από την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου μέχρι τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η στάση εργασίας

Αντίστοιχη είναι και η απόφαση της ΔΟΕ με τους δασκάλους και νηπιαγωγούς έχουν ενημερώσει ότι κηρύσσουν στάσεις εργασίας μίας (1) ώρας, σε καθημερινή βάση, από την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος. Όπως τονίζεται «στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η χρήση περισσότερων ωρών, συμπληρωματικά, καλούνται οι Σ.Ε.Π.Ε. να το αποφασίζουν ώστε να καλύπτονται πλήρως οι συνάδελφοι.» Οι μονόωρες στάσεις εργασίας οδηγούν είτε σε πρόωρο σχόλασμα όταν η στάση εργασίας είναι τις τελευταίες ώρες είτε σε κενό δηλαδή μια ώρα άνευ μαθημάτων για τους μαθητές της τάξης που ο διδάσκων επιλέγει να απέχει από τα διδακτικά του καθήκοντα.