Οι διαγωνισμοί της Πέριφερειας για την μεταφορά μαθητών έχουν βγει άγονοι με αποτέλεσμα οι μαθητές να είναι ακάλυπτοι και σε πολλές περιπτώσεις να αναγκάζονται να μείνουν εκτός τάξης.

Φτάσαμε στο τέλος και της δεύτερης εβδομάδας μαθημάτων για τη νέα σχολική χρονιά με το πρόβλημα της μεταφοράς μαθητών από και προς τα σχολεία να παραμένει οξυμένο, αφήνοντας χιλιάδες παιδιά εκτός δρομολογίων και πολλές οικογένειες σε απόγνωση.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής, περισσότερα από 250 δρομολόγια χαρακτηρίζονται «άγονα», με αποτέλεσμα μαθητές να μην μεταφέρονται από και προς τα σχολεία τους με ασφάλεια. Μάλιστα, υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που μέχρι και σήμερα δεν έχουν καταφέρει να παρακολουθήσουν μαθήματα, παραμένοντας στο σπίτι.

Παρά τις δεσμεύσεις της Περιφέρειας Αττικής ότι το ζήτημα θα είχε λυθεί έως τις 24 Σεπτεμβρίου, η πραγματικότητα διαψεύδει τις υποσχέσεις. «Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας χωρίς σχολείο, ούτε θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια» τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία.

Γονείς, Ενώσεις και Σύλλογοι αποφασίζουν πλέον να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους, οργανώνοντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στις 15:00, στο Δημαρχείο Περιστερίου.

Οι γονείς δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους έως ότου διασφαλιστεί το δικαίωμα των μαθητών στη μεταφορά στο σχολείο. «Είμαστε αποφασισμένοι!!! Αν δεν διασφαλιστεί πως όλα τα παιδιά που δικαιούνται μεταφορά από και προς το σχολείο τους θα την έχουν, χωρίς εκπτώσεις και καθυστερήσεις, δεν πρόκειται να σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις μας». Απαιτούν εδώ και τώρα «μεταφορά για όλα τα παιδιά που τη δικαιούνται, χωρίς καθυστερήσεις ή εκπτώσεις αλλά και ασφαλή και σταθερά δρομολόγια, ώστε να μην αναγκάζονται οικογένειες να αναζητούν προσωρινές και επισφαλείς λύσεις.»

Έκρυθμη είναι και η κατάσταση στην μεταφορά μαθητών Ειδικής Αγωγής

Όπως καταγγέλει η ΕΣΑμεΑ «στο ίδιο έργο θεατές εδώ και χρόνια με τις μετακινήσεις μαθητών με αναπηρία από και προς τα σχολεία. Είναι εξωφρενικό και συνάμα απαράδεκτο να μην έχουν προβλεφθεί και αντιμετωπιστεί τα ζητήματα μετακίνησης ΟΛΩΝ των μαθητών/τριων σε ΟΛΗ την χώρα, με το πρόβλημα να ανακύπτει κάθε νέα σχολική χρονιά και χιλιάδες μαθητές με αναπηρία, με χρόνιες ή/και με σπάνιες παθήσεις να μένουν εκτός σχολείου για μήνες..Αυτή η εικόνα, δεν είναι εικόνα ενός σύγχρονου κράτους, δεν μας αρμόζει σαν χώρα και δεν τιμά διαχρονικά το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας.

Η μη αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματος της μετακίνησης των μαθητών/τριών με αναπηρία, με χρόνιες ή/και με σπάνιες παθήσεις από και προς τις σχολικές μονάδες, είναι μία από τις σημαντικές αιτίες της μαθητικής διαρροής στην α’ βάθμια και β’ βάθμια ειδική και γενική εκπαίδευση, έχει ως αποτέλεσμα την μη παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης των μαθητών και μαθητριών, η οποία πρέπει να τους διασφαλίζεται χωρίς αποκλεισμούς από την πολιτεία και τους πολιτειακούς θεσμούς, όπως επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Σύνταγμα της χώρας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και ευθεία διάκριση.

Κανένας μαθητής και καμία μαθήτρια με αναπηρία, με χρόνια ή/και με σπάνια πάθηση στην Ελλάδα, δεν πρέπει να αποκλείεται από το δικαίωμα στη δημόσια εκπαιδευτική διαδικασία, το πανανθρώπινο αγαθό της εκπαίδευσης, λόγω αδυναμίας της ελληνικής πολιτείας να εκπληρώσει την ευθύνη, αλλά και υποχρέωση, που έχει και να διασφαλίσει την μεταφορά του/της προς και από το σχολείο.»