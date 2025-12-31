«Η Διακλαδική Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων δεν μεταφέρει μόνο νότες και μελωδίες, αλλά και το ήθος, την πειθαρχία και τη μουσική παράδοση των Ενόπλων Δυνάμεων, που μας γεμίζουν υπερηφάνεια».

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς έψαλε, σήμερα, Τέταρτη 31 Δεκεμβρίου, στον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και στη στρατιωτική ηγεσία η Διακλαδική Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων, στον προαύλιο χώρο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως ανακοινώθηκε, ο κ. Δαβάκης απευθυνόμενος προς τα στελέχη της Διακλαδικής Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω για την όμορφη παρουσία σας εδώ σήμερα και για το χαρμόσυνο μήνυμα που μας φέρατε για το νέο έτος».

«Η Διακλαδική Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων», συνέχισε, «δεν μεταφέρει μόνο νότες και μελωδίες, αλλά και το ήθος, την πειθαρχία και τη μουσική παράδοση των Ενόπλων Δυνάμεων, που μας γεμίζουν υπερηφάνεια».

«Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και καλή χρονιά, με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Το νέο έτος να μας βρει ενωμένους, με πίστη στο καθήκον και αφοσίωση στην αποστολή της υπεράσπισης της πατρίδας» κατέληξε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.

Τον υφυπουργό συνόδευαν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης.