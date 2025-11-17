Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω της 24ωρης απεργίας της Hellenic Train, αύριο Τρίτη.

Σημαντικές αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια όλου του σιδηροδρομικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του Προαστιακού, θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, λόγω της στη 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και το Σωματείο Εργαζομένων της Hellenic Train.

Παράλληλα, σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, δύο βραδινά δρομολόγια στη γραμμή Πειραιάς–Κιάτο θα εκτελεστούν μερικώς με λεωφορεία.

Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια 2302 (αναχώρηση 21:14) και 2304 (αναχώρηση 22:14) θα αντικατασταθούν στο τμήμα Μαγούλα–Κιάτο, χωρίς ενδιάμεση στάση στο Ζευγολατιό.

Για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα δρομολόγια, οι επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους εκδοτήρια, στην επίσημη ιστοσελίδα www.hellenictrain.gr ή στο 14511, το τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών.

Οι αλλαγές στα δρομολόγια