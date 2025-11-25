Ο Αλέξης Τσίπρας, σε αρκετές περιπτώσεις, τους κλείνει και την πόρτα για την επόμενη μέρα.

Αν κάποιος διατηρούσε επιφυλάξεις για τον αντίκτυπο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, η χθεσινή πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του και μία διαγώνια ματιά στις αντιδράσεις που αυτό έχει προκαλέσει, αίρει αυτομάτως κάθε αμφιβολία.

Ο Αλέξης Τσίπρας με το βιβλίο του -κίνηση ασυνήθιστη για κάποιον που δεν λογίζει εαυτόν απόμαχο της πολιτικής επομένως και υψηλού πολιτικού ρίσκου- καθιστά σαφή έναν διττό στόχο: Από τη μία επιχειρεί να αποκαταστήσει τη δική του αλήθεια και συγχρόνως να κλείσει λογαριασμούς με το παρελθόν.

Για αυτόν ακριβώς το λόγο και οι αντιδράσεις που σημειώνονται στην ανάγνωση της «Ιθάκης», τόσο ως προς το περιεχόμενο και τα ντεσιμπέλ τους όσο και ως προς τα πρόσωπα που τις διατυπώνουν, έχουν βαρύνουσα σημασία. Όχι για μία σκιαμαχία για το παρελθόν αλλά για μία καλύτερη χαρτογράφηση ή έστω κατανόηση της επόμενης ημέρας στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη, υπό το πρίσμα της κυοφορούμενης πολιτικής πρωτοβουλίας του πρώην Πρωθυπουργού.

Είναι σαφές πως με το βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας δεν «κλείνει» μόνο λογαριασμούς με πάλαι ποτέ «συντρόφους» του, μιλώντας για πρώτη φορά εκ βαθέων για εσωκομματικά αλλά και προσωπικά ζητήματα, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις κλείνει και την πόρτα για την επόμενη μέρα.

Οι αναφορές του πρώην πρωθυπουργού έχουν προκαλέσει συζητήσεις και δημόσιες απαντήσεις.

«Ψέματα και ανακρίβειες»

Ήδη από τις πρώτες ώρες, ο Παύλος Πολάκης αντέδρασε έντονα, κάνοντας λόγο για ψέματα και ανακρίβειες, ενώ επανήλθε αργότερα το απόγευμα της Δευτέρας με δεύτερη απάντηση.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του στα social media υποστήριξε πως ο Γιώργος Σταθάκης εκβίασε τον Αλέξη Τσίπρα και όχι ο ίδιος, μετά την έγκριση -όπως σημειώνει- της υποψηφιότητας του Μιχάλη Χαιρετάκη από την Πολιτική Γραμματεία.

«Ο εκβιασμός προήλθε από τον Γιώργο Σταθάκη ο οποίος με τη λήξη της συνεδρίασης πήρε τον Αλέξη τηλέφωνο και του είπε να μην μπει ο Χαιρετάκης υποψήφιος γιατί επειδή θα τον στήριζα εγώ μπορεί να έβγαινε βουλευτής και δεν θα έβγαινε αυτός! Δυστυχώς σε αυτόν τον εκβιασμό υπέκυψε ο Αλέξης τελικά και την επόμενη ημέρα ΔΕΝ ανακοίνωσε το όνομα του Μιχάλη του Χαιρετάκη ως υποψηφίου και γι αυτό αντέδρασα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Επειδή μάλλον δεν τα θυμάται καλά ο Αλέξης η έξοδός μου από τα ψηφοδέλτια δεν έγινε τότε στις 19 Φεβρουαρίου, αλλά μετά από την ανάρτηση στις 26 Φεβρουαρίου 2023 για το “βαθύ κράτος δικαστών-δημοσιογράφων-τραπεζιτών” που έγινε για να στηρίξω το Νίκο Παππά μετά την απαράδεκτη καταδίκη του παρά την αθωωτική εισαγγελική πρόταση για τα κανάλια», σημειώνει, μεταξύ άλλων.

Ο Παύλος Πολάκης καταλήγει στην ανάρτησή του υποσχόμενος πως «θα επανέλθω με κάποιες λεπτομέρειες για αυτά που δείχνουν πολλά».

«Ομοφοβία» και… κακά αγγλικά διαπίστωσε ο Κασσελάκης

Με ιδιαίτερη σφοδρότητα απάντησε στα όσα του καταλογίζει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Οφείλω να απαντήσω σε ένα αυτοαναφορικό πόνημα πλυντήριο, την “Ιθάκη” του προκατόχου μου στον ΣΥΡΙΖΑ, που θα καταλήξει να είναι “Τιτανικός” για το πανάκριβο rebranding του», σημείωσε αρχικά ο πρόεδρος του «Κινήματος Δημοκρατίας».

«Ο Αλέξης με αποκαλεί “υπερφίαλο”, μάλιστα. Όταν τον είχαν παρατήσει οι άλλοι, εγώ έτρεχα στα ακριτικά νησιά με δικά μου έξοδα να τον υπερασπιστώ», προσθέτει επίσης ο Στέφανος Κασσελάκης.

Μάλιστα, ο ίδιος συμπληρώνει ότι εκείνος βρέθηκε σε όλη την Ελλάδα σε φωτιές και στις περιοχές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία Daniel, ενώ αφήνει αιχμές για άλλα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που έκαναν «διακοπές».

Τον κατηγορεί επίσης για ένα «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού». Επιχειρεί, μάλιστα, να εξηγήσει τι ειπώθηκε ανάμεσα στην Μπέττυ Μπαζιάνα και τον Τάιλερ Μακμπέθ. «Ο Αλέξης υποστηρίζει ότι ο σύζυγός μου, Τάιλερ, ρώτησε την σύζυγό του, Μπέττυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στο Μαξίμου».

«Προφανώς» συνεχίζει ο Στέφανος Κασσελάκης, «τα αγγλικά της Μπέττυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη, καθώς ο Τάιλερ την ρωτούσε πως ήταν να μεγαλώνει εκείνη τα δικά τους παιδιά, όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να έκανε κάποια αναφορά στο βιβλίο του για εκείνον, αν είχε γυναίκα σύντροφο.

Τέλος, αναρωτιέται τι θα καταφέρει να «κάνει» ο πρώην πρωθυπουργός με το rebranding και το νέο του κόμμα. «Ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να πουλήσει το βιβλίο του και του εύχομαι καλοτάξιδο. Εν τω μεταξύ, έχουμε πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε», καταλήγει.

«Χαίρομαι, γιατί δυσκόλεψα έναν προδότη»

Ιδιαιτέρως αιχμηρά και με βαριές εκφράσεις σχολίασε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανταπέδωσε τα «καρφιά» χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό χωρίς όμως να τον κατονομάζει, «προδότη».

Όπως είπε η πρώην πρόεδρος της Βουλής, μιλώντας στην Ολομέλεια με αφορμή την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης, «κυκλοφόρησε ένα βιβλίο ενός πρωθυπουργού που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή ετυμηγορία, την εντολή του δημοψηφίσματος».

«Η προδοσία έχει πολλες μορφές και ο λαός έχει προδοθεί πολλές φορές», συνέχισε η κ. Κωνσταντοπούλου. Παραδέχθηκε, όμως, ότι θα διαβάσει το βιβλίο για να προσθέσει στη συνέχεια πως «βλέποντας όμως αυτά που κυκλοφορούν, χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση και παρακαταθήκη: Να μην διευκολύνουμε καμία προδοσία του λαού».

«Γέφυρες με Τσίπρα» διαβλέπει ο Παππάς

Ο Νίκος Παππάς από την πλευρά του, με αφορμή τα όσα αναφέρει στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας και τις αιχμές που αφήνει για τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, εξέφρασε την εκτίμησή του πως υπάρχουν γέφυρες ακόμα με τον πρώην Πρωθυπουργό.

«Αυτό αφορά το αν θα είμαι στα ψηφοδέλτια ή όχι. Η ιστορία έδειξε ότι συμμετείχα και απεφάνθη ο λαός», τονίζοντας πως ο ίδιος «δικαιώθηκε πολιτικά», με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα πως δεν θα έπρεπε να είναι στα ψηφοδέλτια μετά την καταδίκη του από το Ειδικό Δικαστήριο με 13-0.

Σκουρλέτης: Βολικό αφήγημα η υπονόμευση

Έμπλεη αιχμών ήταν και η τοποθέτηση του τρεις φορές βουλευτή Επικρατείας, πρώην Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ και νυν μέλους της Νέας Αριστεράς, Πάνου Σκουρλέτη.

«Εγώ και φαντάζομαι και κάθε καλοπροαίρετος ψηφοφόρος που στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ θα περίμενε, και περιμένει, γιατί δεν το έχω διαβάσει όλο, από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα να υπάρξουν ορισμένες ουσιαστικές και πειστικές απαντήσεις και εξηγήσεις γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ παρόλο ότι βγήκε το ’19 από μια περίοδο που αναγκάστηκε να εφαρμόσει ένα τρίτο μνημόνιο, πήρε 32% και κατέληξε στην εκλογική συντριβή το ’23. Είναι μια επαρκής απάντηση ότι "με υπονόμευε η Ομπρέλα"; Πιστεύετε ότι η αιτία που δεν υποστήριξε ο ψηφοφόρος με υψηλά ποσοστά τον ΣΥΡΙΖΑ είναι οι όποιες εσωκομματικές διαφορετικές προσεγγίσεις; Νομίζω πως όχι», σχολίασε αρχικά ο Πάνος Σκουρλέτης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

«Η διατύπωση άποψης γύρω από τον τρόπο της άσκησης της αντιπολίτευσης, γιατί μιλάμε για μετά το ’19 που εμφανίστηκε η Ομπρέλα, δεν θεωρώ κατ΄ούδενα τρόπο ότι σε ένα κόμμα που θέλει να σέβεται τον εαυτό του και να λειτουργεί με συλλογικό και δημοκρατικό τρόπο συνιστά υπονόμευση. Αυτό ίσως να είναι βολικό ως αφήγημα για να δικαιολογήσει την αδυναμία, τουλάχιστον εκείνη τη φάση, να ανοίξει μια συζήτηση γύρω από τις αιτίες της απαξίωσης και της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε το στέλεχος της Νέας Αριστεράς.