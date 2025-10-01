Οι προετοιμασίες για την 28η Οκτωβρίου ξεκινούν στα σχολεία με τους μαθητές να ετοιμάζονται για την αργία που φέρνει τετραήμερο ξεκούρασης.

Χαμόγελα φέρνει ο ερχομός του Οκτώβρη στους μαθητές καθώς έρχεται η πρώτη κοινή σχολική αργία που συνεπάγεται ανάπαυλα και αποχή από τα μαθήματα. Η 28η Οκτωβρίου που φέτος «πέφτει» Τρίτη είναι η αργία που θα χαρίσει στους μαθητές όλων των βαθμίδων ένα τετραήμερο χωρίς μαθήματα μεν αλλά με υποχρεωτική παρουσία δε στο πλαίσιο της σχολικής γιορτής.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου τιμάται με σεβασμό και υπηρηφάνεια από όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας μέσα από εκδηλώσεις και αφιερωματικά δρώμενα που εστιάζουν στο έπος του 1940 και στον αγώνα των ανώνυμων ηρώων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του πυρός αλλά και τις νοσηλεύτριες που έδωσαν τη δική τους μάχη στην περίθαλψη των τραυματιών ενώ παράλληλα τιμάται και η ελληνική σημαία. Σκοπός των αφιερωματικών εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου είναι να τιμηθεί το ιστορικό χρονικό, να αναδειχθεί η συμβολή των ηρώων που πάλεψαν για την απελευθέρωση της πατρίδας κάτω απ’ τη σκιά της γαλανόλευκης και να εμπεδωθούν τα πανανθρώπινα μηνύματα για την αξία της ειρήνης και της ελευθερίας.

28η Οκτωβρίου: Τετραήμερο για τους μαθητές αλλά χαμόγελα πενθήμερου για τους Θεσσαλονικείς

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο οι σχολικές γιορτές για την 28η Οκτωβρίου γίνονται μια μέρα πριν την επίσημη εθνική αργία οπότε φέτος θα γιορταστεί την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου δημιουργώντας ένα τετραήμερο για τους μαθητές χωρίς μαθήματα και εργασίες. Η επιστροφή στην σχολική ρουτίνα ορίζεται για την Τετάρτη 29 του μήνα οπότε εκείνη την εβδομάδα οι μαθητές θα έχουν μόλις τρεις μέρες μαθημάτων. Εξαίρεση αποτελούν οι μαθητές της Θεσσαλονίκης που για εκείνους το ημερολόγιο επιφυλάσσει πενθήμερο για την φετινή 28η Οκτωβρίου καθώς παραδοσιακά κάνουν παρέλαση στις 27 του μήνα παραμονές της στρατιωτικής παρέλασης ενώ η σχολική γιορτή θα γίνει την Παρασκευή στις 25.

Η παρουσία των μαθητών στη γιορτή της 28ης είναι υποχρεωτική καθώς πριν το τελετουργικό θα τηρηθεί παρουσιολόγιο με τις απουσίες της γιορτής να μην «σβήνονται» και να θεωρούνται αδικαιολόγητες. Η επισήμανση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας καθώς ισχύει και φέτος το καθεστώς των αδικαιολόγητων -δικαιολογημένων απουσιών που καθορίζει και την προαγωγή στην επόμενη τάξη. Όπως ορίζει ξεκάθαρα το ΦΕΚ «Απουσία μαθητή από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.»

Οι μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών που παρακολουθούν το ολοήμερο αποχωρούν μετά το πέρας της γιορτής καθώς δεν προβλέπεται η λειτουργία του ολοήμερου. Το ίδιο ισχύει και για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας καθώς μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εορταστικών σχολικών εκδηλώσεων αποχωρούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο της γιορτής θα απονεμηθούν αριστεία, βραβεία, έπαινοι προσωπικής βελτίωσης και ειδικοί έπαινοι στους μαθητές που φοίτησαν κατά το σχολικό έτος 2024-2025.