Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα για τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, τι ισχύει για τα σχολεία.

Ο Δήμος Αθηναίων γιορτάζει τον πολιούχο του, τον Άγιο Διονύση τον Αρεοπαγίτη, την προσεχή Παρασκευή 3 Οκτωβρίου γεγονός που φέρνει κλειστά σχολεία αλλά και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κλειστούς δρόμους στο κέντρο της πόλης για τις εορταστικές εκδηλώσεις. Οι γονείς έχουν λάβει σχετική ενημέρωση από τις σχολικές μονάδες για τη μη διεξαγωγή μαθημάτων: «Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, λόγω της γιορτής του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, πολιούχου της πόλης των Αθηνών, το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό». Nα σημειωθεί ότι η αργία αφορά όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων που υπάγονται στον δήμο Αθηναίων.

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Παρασκευή 3/10 στην Αθήνα

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Τροχαίας λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων εορτασμού Πολιούχου και Πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη την Παρασκευή 3-10-2025 και από ώρα 06.00΄ έως πέρατος, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών την ίδια ημέρα και από ώρα 15.00΄ έως πέρατος στις κατωτέρω οδούς περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Σκουφά, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλ. Φιλ. Εταιρείας,

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλ. Φιλ. Εταιρείας, Λυκαβηττού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος,

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος, Δημοκρίτου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος,

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος, Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λυκαβηττού και Κανάρη,

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λυκαβηττού και Κανάρη, Σέκερη, σε όλο το μήκος της,

σε όλο το μήκος της, Κανάρη, σε όλο το μήκος της,

σε όλο το μήκος της, Πλ. Φιλ. Εταιρείας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και Πλατείες κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων