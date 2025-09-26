Απεργία αποφάσισαν εκπαιδευτικοί σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, τι διεκδικούν και πώς θα γίνουν τα μαθήματα την Τετάρτη 1/10.

Δάσκαλοι και καθηγητές τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά σχολεία δίνουν ραντεβού στην απεργία της προσεχούς Τετάρτης 1η Οκτωβρίου εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης που φέρνει «13ωρο εργασίας».

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ακολουθώντας την γραμμή της ΑΔΕΔΥ θα συμμετάσχουν μαζικά στην πανελλαδική 24ωρη απεργία και στο συλλαλατήριο που προγραμματίζεται στο κέντρο της Αθήναςγια να στείλουν ηχηρό μήνυμα κατά των κυβερνητικών σχεδίων που οδηγούν σε εξαντλητικά ωράρια των εργαζομένων.

ΔΟΕ και ΟΛΜΕ έχουν αρχίσει να βγάζουν ανακοινώσεις καλέσματα ευρείας συμμετοχής στην απεργιακή κινητοποίηση. Χαρακτηριστική και η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής «Σωκράτης» που τονίζεται ότι «την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου απεργούμε ενάντια στο νομοσχέδιο της 13ωρης σκλαβιάς, για αυξήσεις μισθών και επιστροφή δώρων, για κάλυψη των αναγκών σε παιδεία - υγεία, όχι για του πολέμου τα σφαγεία, για όλα όσα μας βασανίζουν για τις δικές μας ανάγκες.» Όπως τονίζουν στην προαναγγελία της απεργίας «Την 1η Οκτωβρίου κλείνουμε όλα τα σχολεία. Κατεβαίνουμε όλοι και όλες στον δρόμο, για εμάς, για τις οικογένειές μας, για τους μαθητές μας. Υπερασπιζόμαστε τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας! Στέλνουμε καθαρό μήνυμα: η πολιτική που μας γυρίζει στον μεσαίωνα, που μας καταδικάζει σε φτώχεια και εξάντληση, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το 13ώρο, να πεταχτεί στα σκουπίδια. Εμείς οι εκπαιδευτικοί, που καθημερινά δίνουμε τη μάχη για τη μόρφωση των παιδιών, δεν είδαμε κανέναν εργαζόμενο γονιό να θεωρεί «πρόοδο» το ξήλωμα του ωραρίου. Δεν ακούσαμε κανέναν μαθητή να ζητά ένα μέλλον με «εργασία-λάστιχο», ένα μέλλον χωρίς αναγκαίο ελεύθερο χρόνο, χωρίς ουσιαστική ανάπαυση.»

Μάλιστα εξηγούν ότι «ο νόμος για το 13ωρο αφορά άμεσα και το Δημόσιο αφού κάθε αντεργατικό μέτρο στον ιδιωτικό τομέα γίνεται προπομπός για το Δημόσιο. Ήδη χιλιάδες εργαζόμενοι είναι εργολαβικοί ή ενοικιαζόμενοι, ενώ η ίδια κατεύθυνση προχωρά και στην εκπαίδευση: Η «ευελιξία» και η κατάργηση του σταθερού χρόνου επιβάλλονται ήδη με τις υποχρεωτικές υπερωρίες στην εκπαίδευση, με δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχους, με συναδέλφους που αναγκάζονται να κάνουν 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Η ίδια πολιτική που χαρίζει «ευελιξία» στην εργοδοσία, φέρνει φτώχεια, εξάντληση και αβεβαιότητα για όλους μας.»

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Σπύρος Μαρίνης, σημείωσε ότι «Την 1η Οκτωβρίου οι εκπαιδευτικοί απεργούμε για όλα και βγάζουμε το δίκιο μας στον δρόμο! Τις τελευταίες μέρες εξελίσσεται ένα ανήθικο, αντιπαιδαγωγικό σχέδιο περικοπών και «εξοικονόμησης» στα σχολεία. Η κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘΑ αφήνουν τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς σε κρίσιμες δομές (παράλληλη στήριξη – ολοήμερα), αποδεικνύουν την επιτελική τους ανικανότητα να οργανώσουν την έναρξη της χρονιάς και για να αποπροσανατολίσουν, στοχοποιούν απαράδεκτα τους εκπαιδευτικούς που λαμβάνουν άδεια ανατροφής, επιστρατεύουν τον κοινωνικό αυτοματισμό. Οι μάσκες πλέον πέφτουν για την Κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘΑ επιχειρούν να κόψουν μαθητές από τα ολοήμερα. Ανατρέπουν το πρόγραμμα στα ειδικά σχολεία για να εξοικονομήσουν προσωπικό. Μετατρέπουν τους εκπαιδευτικούς σε «λάστιχο».Η κατάσταση στα σχολεία φτάνοντας στα τέλη Σεπτεμβρίου είναι εκρηκτική. Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει η πίεση των σωματείων! Να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Διεκδικούμε άμεσα την κάλυψη όλων των αναγκών στα σχολεία.Την 1η Οκτώβρη απεργούμε».

Από πλευράς ΟΛΜΕ τονίζεται ότι «Συμμετέχουμε μαζικά στη μεγάλη πανεργατική – πανδημοσιοϋπαλληλική Απεργία την 1η Οκτώβρη!».

Δυναμική θα είναι και η συμμετοχή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων προαναγγέλλει με ανακοίνωσή της ΟΙΕΛΕ. Σύμφωνα με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς η συμμετοχή τους στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου κρίνεται μονόδρομος καταγγέλλοντας ότι «η κατάσταση στα ιδιωτικά σχολεία είναι αφόρητη. Στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία δουλεύουν 12ωρα. Σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, σε κέντρα μελέτης, πλέον δεν υπάρχουν ωράρια.».

Μιλώντας στο Dnews ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Γιώργος Χριστόπουλος τόνισε ότι «Όλα είναι στα χέρια του εργοδότη. Ενώνουμε τις φωνές μας με ολόκληρο τον κόσμο της εργασίας για να μπορούμε να εργαζόμαστε με αξιοπρέπεια και απεργούμε δυναμικά την 1η Οκτώβρη. Αιτήματά μας είναι η απόσυρση της δέσμης μέτρων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας και την καθιέρωση του 13ωρου και στον ίδιο εργοδότη, η μείωση του ωραρίου με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως και η επαναφορά του πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας.» Όπως τόνισε ο κ. Χριστόπουλος η εργασία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα στην τελευταία 15ετία, με πολλούς να αναγκάζονται να εκτελούν καθήκοντα που ξεπερνούν κατά πολύ το προβλεπόμενο καθηκοντολόγιο και το «κερασάκι στην τούρτα» είναι ότι όλες οι επιπλέον αρμοδιότητες δεν αποφέρουν καμία εξτρά οικονομική απολαβή.

Απεργία και κλειστά σχολεία την 1/10: Τι θα ισχύσει για δημόσια και ιδιωτικά

Η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών για την απεργία της Τετάρτης έχει φέρει στο προσκήνιο των συζητήσεων γονέων και μαθητών του ενδεχόμενου για «κλειστά σχολεία». Οι ερωτήσεις που δεχόμαστε και εμείς είναι αρκετές όμως από πλευράς Υπουργείου η διάψευση για «κλειστά σχολεία» με οριζόντιο λουκέτο είναι κατηγορηματική

Πηγές του Υπουργείου σημειώνουν ότι παρά την απεργία ΔΟΕ και ΟΛΜΕ οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο. Για τις ώρες που οι διδάσκοντες απεργούν προβλέπεται κενό. Αν τα κενά είναι συνεχόμενα, εύλογα οι μαθητές αποχωρούν νωρίτερα από το σχολείο, έπειτα από απόφαση της διεύθυνσης.

Για τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά υπάρχει συνήθως εκ των προτέρων ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς στους γονείς προκειμένου να ληφθεί πρόνοια για τη φύλαξη των παιδιών.Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε σχέση με το ολοήμερο πρόγραμμα, καθώς μπορεί το πρωί να γίνουν κανονικά μαθήματα, αλλά να απεργεί ο υπεύθυνος του ολοήμερου, με αποτέλεσμα να μη λειτουργήσει. Οι γονείς καλούνται να επικοινωνούν με το σχολείο για να γνωρίζουν τι θα ισχύσει.

Αντίστοιχος προβλέπεται και ο χειρισμός της απεργιακής κινητοποίησης στα ιδιωτικά σχολεία. Όπως διαμηνύεται από τους σχολάρχες παρά την εξαγγελθείσα απεργία της ΟΙΕΛΕ τα μαθήματα στα ιδιωτικά σχολεία θα γίνουν κανονικά και τυχόν κενά θα διευθετηθούν από την διεύθυνση των εκπαιδευτηρίων.

Αλλαγές και στα Φροντιστήρια

Η απεργία της ΟΙΕΛΕ επηρεάζει και τα μαθήματα σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία άπτεται στην απόφαση κάθε ιδιωτικού εκπαιδευτικού σε αυτές τις Δομές για το πώς θα κινηθεί. Σε καμία περίπτωση δεν τίθεται ζήτημα να παραμείνουν κλειστά Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Βέβαια, είναι στο χέρι της εκάστοτς διεύθυνσης του κέντρου να κρίνει πώς θα λειτουργήσει ανήμερα απεργίας και τι θα συμβεί για τις ώρες μαθημάτων που απεργεί ο εκπαιδευτικός. Οι γονείς αλλά και οι μαθητές θα ενημερωθούν έγκαιρα μέχρι την Τρίτη 31 του μήνα για το πώς θα λειτουργήσουν οι ανωτέρω δομές.