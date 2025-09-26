Κλειστά όλα τα σχολεία της Αθήνας την Παρασκευή 3/10 με τους μαθητές να κερδίζουν ένα τριήμερο ξεκούρασης!

Με χαμόγελα ξεκινά ο Οκτώβριος για τους μαθητές της Αθήνας καθώς στις 3 του μήνα τα σχολεία θα είναι κλειστά λόγω του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, πολιούχου της πόλης.

Ηδη στους γονείς των μαθητών της Αθήνας έχουν σταλεί από τα σχολεία οι σχετικές ενημερώσεις για την μη διεξαγωγή μαθημάτων ενημερώνοντάς τους ότι: «Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, λόγω της γιορτής του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, πολιούχου της πόλης των Αθηνών, το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό».

Να σημειωθεί ότι κλειστά θα παραμείνουν ανήμερα της 3ης Οκτωβρίου τα όλων των βαθμίδων και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί που ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων.

Μάλιστα το γεγονός ότι 3 Οκτώβρη «πέφτει» Παρασκευή φέρνει ακόμα πιο πλατιά χαμόγελα καθώς προκύπτει ένα τριήμερο ξεκούρασης χωρίς μαθήματα και υποχρεώσεις. Με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολικά τους καθήκοντα την Δευτέρα 6 του μήνα.