Με τη συμμετοχή περισσότερων από 20.000 πολιτών, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 21/9, η εκδήλωση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο», η οποία μετέτρεψε για 24 ώρες την οδό Αθηνάς σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού, ψυχαγωγίας και δημιουργίας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τη σημασία της βιώσιμης κινητικότητας και απέδειξε ότι η Αθήνα μπορεί να μεταμορφωθεί σε μια πόλη με λιγότερα αυτοκίνητα και περισσότερο χώρο για ανθρώπους. Η εικόνα χιλιάδων πολιτών - μικρών και μεγάλων - να απολαμβάνουν τον δημόσιο χώρο ελεύθερα, χωρίς θόρυβο και καυσαέρια, μας γεμίζει αισιοδοξία. Είναι το καλύτερο κίνητρο για να συνεχίσουμε με πράξεις και παρεμβάσεις να χτίζουμε μια πόλη ασφαλή, προσβάσιμη, φιλική στο περιβάλλον και αληθινά βιώσιμη».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Ιωάννης Γεώργιζας, επισήμανε: «Μέσα σε ένα 24ωρο όλοι και όλες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν στην πράξη πώς μπορεί να λειτουργήσει η πόλη με δράσεις που ενώνουν τον πολιτισμό, την άθληση και την καινοτομία. Από τη γιόγκα και τα υπαίθρια fitness sessions μέχρι τα εργαστήρια κόμικ και την ποδηλατική διαδρομή προς τις γειτονιές της Αθήνας, η εμπειρία έδειξε ότι η βιώσιμη μετακίνηση μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας».

Με μία μεγάλη γιορτή ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας στην Αθήνα. Από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου 20/9 έως τις 8 το βράδυ της Κυριακής 21/9, μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν την –άδεια από αυτοκίνητα– οδό Αθηνάς, από το ύψος της Ευριπίδου μέχρι την Ερμού (πλατεία Μοναστηρακίου).

Μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια για παιδιά και οικογένειες, υπαίθριες αθλητικές δράσεις, μεταμεσονύχτιες προβολές, διαδραστικά παιχνίδια και ραδιοφωνικές μουσικές επιλογές από γνωστούς DJs της πόλης, πλημμύρισαν τον ιστορικό δρόμο.

Για πρώτη φορά στην «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο», κάτοικοι και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να κάνουν yoga και fitness κάτω από την Ακρόπολη, να παρακολουθήσουν εργαστήρια κόμικ, ενώ ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε η ποδηλατική διαδρομή με αφετηρία την οδό Αθηνάς και κατεύθυνση προς Πατήσια, Κυψέλη και Σεπόλια, ακολουθώντας τα ίχνη του υπό διαμόρφωση Δικτύου Ποδηλατόδρομου του Δήμου Αθηναίων.

Η γιορτή κορυφώθηκε με μια συναυλία του ηθοποιού και τραγουδοποιού Πάνου Βλάχου, ο οποίος με τα τραγούδια και τους αυτοσχεδιασμούς του ενθουσίασε τους χιλιάδες θεατές που είχαν γεμίσει τον χώρο μπροστά από τη σκηνή της «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο».

Η ανοιχτή εκδήλωση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο, που γιορτάζεται στις 22 Σεπτεμβρίου και διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά από το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας.

Ο Δήμος Αθηναίων θα συνεχίσει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που κάνουν την πόλη πιο ανθρώπινη, πιο πράσινη και πιο φιλική για όλους.