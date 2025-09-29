Γιατί την Παρασκευή θα είναι κλειστά τα σχολεία στην Αθήνα, τι γιορτάζουμε στις 3 Οκτώβρη.

Κλειστά σχολεία και τέσσερις μέρες μαθημάτων φέρνει η νέα εβδομάδα στους μαθητές του Δήμου Αθηναίων.

Ο πολιούχος Άγιος Διονύσης Αρεοπαγίτης γιορτάζει στις 3 του μήνα και τα ημερολογιακά τερτίπια αποδεικνύονται ιδιαίτερως ευνοικά για τους μαθητές της πόλης καθώς «πέφτει» Παρασκευή.

Το τριήμερο και η έξτρα μέρα ανάπαυλας είναι πολυαναμενόμενα για τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας.

Να σημειωθεί ότι ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης είναι και προστάτης των Δικαστικών και του Δικαστικού Σώματος. Η ημέρα έχει καθιερωθεί ως υποχρεωτική αργία και για τις δικαστικές υπηρεσίες και τα δικαστήρια ολόκληρης της Χώρας (άρθρο 25 του ν. 1941/1991). Μάλιστα όσες προθεσμίες λήγουν εκείνη την εξαιρετέα ημέρα, η λήξη τους μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.