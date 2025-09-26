Μια αλλιώτικη μέρα στο σχολείο περιμένει τους μαθητές σήμερα όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις.

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, τα σχολεία θα γιορτάσουν την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού με δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα. Οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν χωρίς τσάντα, καθώς δεν θα πραγματοποιηθούν τα κανονικά μαθήματα, αλλά θα οργανωθούν αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Η ημέρα έχει στόχο να κινητοποιήσει τα παιδιά σε έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής, να ενισχύσει τη σωματική και ψυχική τους υγεία και να περιορίσει τον καθιστικό τρόπο ζωής και την υπερβολική ενασχόληση με τις οθόνες.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, η παρουσία των μαθητών είναι υποχρεωτική και θα τηρηθεί απουσιολόγιο με τις απουσίες να θεωρούνται αδικαιολόγητες για αυτό οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων θα πρέπει να προσέξουν για να μην «φορτωθούν» με μπόλικες απουσίες. Εξάλλου σύμφωνα και με το σχολικό πρωτόκολλο απουσία από αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

Οι δράσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε προαύλια, γυμναστήρια, πάρκα ή άλλους ασφαλείς δημόσιους χώρους, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο, η ημέρα γίνεται μια ευκαιρία για όλους τους μαθητές να βιώσουν τον αθλητισμό με δημιουργικό και διασκεδαστικό τρόπο, ακόμη κι αν σε κάποιες περιπτώσεις χρειαστεί να παρακολουθήσουν κανονικά τα μαθήματα.

Χωρίς τσάντα στα σχολεία; Ναι… αλλά όχι για όλους!

Ωστόσο, δεν ισχύει αυτό για όλα τα σχολεία. Σε ορισμένες σχολικές μονάδες που δεν διαθέτουν επαρκείς υποδομές – όπως μεγάλο προαύλιο ή γυμναστήριο – οι δράσεις θα μετατεθούν για άλλη μέρα, και οι μαθητές θα παρακολουθήσουν κανονικά το πρόγραμμα μαθημάτων της Παρασκευής.