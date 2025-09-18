Στα κάγκελα οι μαθητές για τα προβλήματα με την μεταφορά τους από και προς το σχολείο καθώς ο διαγωνισμός της Περιφέρειας βγήκε άγονος.

Η πρώτη εβδομάδα μαθημάτων για τη νέα σχολική χρονιά δεν ξεκίνησε και με τις καλύτερες συνθήκες για τους μαθητές του Λυκείου Πικερμίου που από σήμερα προχωρούν σε κατάληψη. Οι μαθητές πήραν την απόφαση να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους καθώς το χρόνιο πρόβλημα της μεταφοράς στους στο σχολείο με λεωφορεία δεν έχει επιλυθεί.

Όπως καταγγέλουν στο rpn.gr το πρώτο κουδούνι χτύπησε για τα μαθήματα όμως το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών με τα μισθωμένα λεωφορεία από την Περιφέρεια Αττικής παραμένει και κανείς αρμόδιος δεν αναλαμβάνει να τους δώσει σαφείς εξηγήσεις για το πότε θα ξεκινήσει αυτή η παροχή που δικαιούνται αλλά δυστυχώς μένει «κενό γράμμα» καθώς οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων δεν έχουν δείξει κανένα ενδιαφέρον και ο διαγωνισμός έχει κηρυχθεί άγονος.

Διαπιστώνεται και φέτος αυτό που έχει επισημάνει η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, ότι δηλαδή «η ασφαλής και δωρεάν μεταφορά των παιδιών στο Σχολείο, δικαίωμα που υπόκειται σε μεγάλους περιορισμούς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εξαρτάται από το εάν συμφέρει ή όχι την κάθε ιδιωτική επιχείρηση (ταξιδιωτικό γραφείο, ταξί κλπ) να συμμετέχει στην εκάστοτε διαγωνιστική διαδικασία και τελικά να αναλάβει ή όχι κάποιο δρομολόγιο».

Οι μαθητές είναι θύματα των καταστάσεων που επηρεάζουν όχι μόνο την ομαλή φοίτησή τους αλλά και την ασφάλειά τους, αφού πολλοί αναγκάζονται να μετακινούνται με ακατάλληλα μέσα ή ακόμη και να περπατούν σε δρόμους χωρίς τις απαραίτητες υποδομές. Γονείς και εκπαιδευτικοί εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους, ζητώντας άμεση λύση, ενώ οι μαθητές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρξει ανταπόκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Σε δηλώσεις του στο Dnews γονείς τόνισαν ότι «Διεκδικούμε άμεση λύση ώστε όλα τα παιδιά να μετακινούνται ασφαλώς και χωρίς επιπλέον ταλαιπωρία.Συνεχίζουμε ενωμένοι για το δικαίωμα των παιδιών μας στην εκπαίδευση».