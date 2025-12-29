Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες κατατεθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Αντίστροφη μέτρηση κι επίσημα για τις διορθώσεις στις αιτήσεις για την επιστροφή ενοικίου, καθώς σε λίγες ημέρες κλείνει οριστικά η διαδικασία.

Η προθεσμία για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε1 λήγει στις 30 Δεκεμβρίου 2025 και αφορά κυρίως όσους δήλωσαν το μηνιαίο αντί του ετήσιου μισθώματος, αλλά και όσους χρειάζεται να διορθώσουν άλλα στοιχεία της δήλωσής τους.

Για λίγες ώρες ακόμη, επομένως, όσοι διαπίστωσαν λάθη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση ώστε να συμπεριληφθούν στις επόμενες πληρωμές.

Η επιστροφή καταβάλλεται αυτόματα στον δηλωμένο IBAN, χωρίς να απαιτείται αίτηση, ενώ όσοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό μπορούν να το πράξουν άμεσα, προκειμένου να γίνουν οι συμπληρωματικές καταβολές.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, μία από τις βασικές αιτίες μη καταβολής της επιστροφής ενοικίου ήταν η απουσία ή το λάθος IBAN. Πιο συγκεκριμένα, περίπου 30.000 ενοικιαστές, αν και πληρούσαν τα κριτήρια, δεν είχαν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό και έμειναν εκτός πληρωμών.

Σε χιλιάδες περιπτώσεις, πάλι, το μηνιαίο ενοίκιο δηλώθηκε ως ετήσιο στο έντυπο Ε1. Το αποτέλεσμα ήταν η πίστωση μόλις του 1/12 του πραγματικού ποσού, με επιστροφές της τάξης των 20, 30 ή 40 ευρώ. Η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την ετήσια δαπάνη ενοικίου του 2024, είτε για κύρια κατοικία (κωδικοί 811–816) είτε για φοιτητική κατοικία τέκνων (κωδικοί 817–822).

Αρκετοί δικαιούχοι, τέλος, έλαβαν μικρότερα ποσά επειδή μοιράζονταν το ενοίκιο με άλλους ενοικιαστές ή επειδή μίσθωσαν κατοικία μόνο για μέρος του έτους. Για παράδειγμα, ενοικίαση από 1η Σεπτεμβρίου 2024 με μίσθωμα 200 ευρώ οδηγεί σε ετήσια δαπάνη 800 ευρώ και επιστροφή μόλις 67 ευρώ (1/12 της δαπάνης).