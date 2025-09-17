Οι μαθητές καλούνται να τηρούν το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης από Γυμνάσια και Λύκεια.

Οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων έχουν μπει σε ρυθμούς διαβάσματος καθώς τα μαθήματα ξεκίνησαν παρά τα σημαντικά κενά που καταγράφονται. Με ΦΕΚ που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας περιγράφονται το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης από την Δευτεροβάθμια καθώς και το εκτενές χρονοδιάγραμμα των διδακτικών ωρών και των προβλεπόμενων διαλλειμάτων.

Όπως τονίζεται το πλαίσιο και το ωράριο λειτουργίας των ημερήσιων και εσπερινών σχολείων της Δευτεροβάθμιας είναι προκαθορισμένο όμως βάσει ΦΕΚ σημειώνεται ότι υπάρχει πρόβλεψη για διαφοροποίηση στο ωράριο υπό προϋποθέσεις. Ειδικότερα, οι Διευθυντές/ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εγκρίνουν παρεκκλίσεις από τα ωράρια λειτουργίας των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους ως προς την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους και μόνο, στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από τις συγκοινωνιακές συνθήκες ή από ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Οι εν λόγω παρεκκλίσεις εγκρίνονται μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών των σχολικών μονάδων. Δεν επιτρέπεται παρέκκλιση ως προς τη διάρκεια της διδακτικής ώρας και ως προς τον αριθμό και τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Στην περίπτωση των εσπερινών σχολείων δίνεται η δυνατότητα ανακατανομής των διαλειμμάτων.

Γυμνάσια και Λύκεια: Τι ώρα πάνε και τι ώρα σχολάνε οι μαθητές - Το ωράριο των διαλειμμάτων

Ημερήσια Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια

α) Έναρξη λειτουργίας 08:15 και λήξη 14:10.

β) Διάρκεια διδακτικών ωρών: 45’, 45’, 45’, 45’, 45’, 45’, 40’.

γ) Διάρκεια διαλειμμάτων αντίστοιχα: 5’, 10’, 10’, 10’, 5’, 5’

Εσπερινά Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια

α) Έναρξη λειτουργίας 19:00 και λήξη 22:35.

β) Διάρκεια διδακτικών ωρών αντίστοιχα: 40’, 40’, 40’, 40’, 35’.

γ) Διάρκεια διαλειμμάτων αντίστοιχα: 0’, 10’, 10’, 0’

Δείτε το ΦΕΚ