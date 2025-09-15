Οι εκπαιδευτικοί θα απεργήσουν στο πλευρό της ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτώβρη διεδικώντας κάλυψει των κενών αλλά και μέριμνα για τα μείζονα προβλήματα του κλάδου.

Η κήρυξη της 24ωρης απεργίας από την ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου αναμένεται να επηρεάσει τα μαθήματα στα σχολεία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews μετά την απόφαση της ΑΔΕΔΥ, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ είναι σε συζητήσεις και αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για την μαζική συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποίηση τόσο για το εργασιακό νομοσχέδιο αλλά και για τα ευρύτερα κλαδικά προβλήματα που καταγράφονται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Η ΑΔΕΔΥ στο απεργιακό της κάλεσμα τονίζει ότι «Όχι στους μισθούς πείνας. Όχι στις 13 ώρες δουλειάς, όχι στα εξαντλητικά ωράρια που διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων. Τα συνδικάτα οφείλουν να δώσουν από κοινού τη μάχη για να μην περάσει αυτό το «έκτρωμα» Την 1η του Οκτώβρη απεργούμε και διεκδικούμε επαναφορά 13ου – 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές μας για να ζούμε με αξιοπρέπεια, συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο, κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου καθώς και να αποσυρθεί το Νομοσχέδιο για το 13ωρο. 35ωρο-πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.»

Δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές δηλώνουν έτοιμοι να απεργήσουν την 1η Οκτώβρη. Όπως συμβαίνει σε κάθε απεργία εκπαιδευτικών έτσι και σε αυτή οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία, ωστόσο η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, συνηθίζεται οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν προφορικά τους γονείς για το αν θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση, ώστε να ληφθεί πρόνοια για τη φύλαξη των παιδιών. Αυτό όμως δεν είναι υποχρεωτικό και μένει στην ευχέρεια κάθε δασκάλου ή νηπιαγωγού. Ένα ενδεχόμενο που πρέπει να υπολογίσουν οι γονείς είναι η πιθανή μη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος, καθώς μπορεί το πρωί να πραγματοποιηθούν μαθήματα αλλά ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του ολοήμερου να απεργεί. Για τον λόγο αυτό, συνίσταται επικοινωνία με το σχολείο εκ των προτέρων.

Αντίστοιχα στα Γυμνάσια και τα Λύκεια οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στις τάξεις τους, ωστόσο όπου οι καθηγητές απεργούν θα υπάρχουν κενά στο πρόγραμμα. Αν τα κενά είναι συνεχόμενα, οι μαθητές ενδέχεται να αποχωρήσουν νωρίτερα από το σχολείο.