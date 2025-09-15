Η επίσημη ανακοίνωση για τα κλειστά σχολεία στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ψυχικού.

Οι μαθητές επέστρεψαν σήμερα στα σχολεία για την πρώτη επίσημη εβδομάδα μαθημάτων μετά τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά.

Τα βιβλία μοιράστηκαν, το ωρολόγιο πρόγραμμα έχει καταρτιστεί και πλέον τίθεται σε επίσημη εφαρμογή το Ολοήμερο και η Πρωινή Ζώνη παρά τις διαμαρτυρίες ότι σε πολλά σχολεία λόγω των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Βέβαια για ορισμένους τυχερούς μαθητές στην Αττική η εβδομάδα θα «σπάσει» στα δύο και θα απολαύσουν μια μέρα αποχής από τα μαθήματα λόγω του εορτασμού της Αγίας Σοφίας που είναι πολιούχος του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού και των τριών θυγατέρων της Πίστης, Ελπίδας και Αγάπης.

Για ακόμη μια χρονιά θα εορταστεί με όλο το τελετουργικό η Πολιούχος της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ψυχικού με τους μαθητές να μην πηγαίνουν σχολείο ανήμερα της γιορτής και να επιστρέφουν στα θρανία από την Πέμπτη 18 του μήνα.

Ήδη έχουν σταλεί στους γονείς των μαθητών οι σχετικές ενημερώσεις για την μη πραγματοποιήση μαθημάτων. Ειδικότερα στην ενημέρωση αναγράφεται ότι « Την Τετάρτη 17/9 σας ενημερώνουμε ότι τα σχολεία της περιοχής μας θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας Πολιούχου (Αγία Σοφία).Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.»