Οι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία την 1η Οκτώβρη - Tι θα ισχύει για μαθήματα και ολοήμερο.

Η σχολική χρονιά 2025-2026 μόλις ξεκίνησε και όπως όλα δείχνουν με το «καλημέρα» θα έχουμε και την πρώτη απεργία στα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας προετοιμάζονται σύμφωνα με τις ομοσπονδίες τους για μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 1η Οκτώβρη.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ για την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στον δημόσιο τομέα την 1η Οκτωβρίου, αντιδρώντας στο εργασιακό νομοσχέδιο, «έδειξε» τον δρόμο και στους εκπαιδευτικούς καθώς ήδη καταγράφονται σημαντικά προβλήματα στην λειτουργία των σχολείων. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομοσπονδία «η απεργιακή κινητοποίηση έρχεται ως συνέχεια των κινητοποιήσεων των συνδικάτων που έγιναν στη ΔΕΘ και συνδέεται με το νομοσχέδιο για το 13ωρο, τους χαμηλούς μισθούς».

«Παραμένουν κυρίαρχα τα αιτήματά μας για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές μας και Συλλογικές Συμβάσεις και στο Δημόσιο, προκειμένου να ζούμε με αξιοπρέπεια» σημειώνει. «Η απεργία που έχει ήδη προκηρύξει η ΓΣΕΕ για την ίδια μέρα αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία Γενική» συμπληρώνει. Μεταξύ άλλων, ζητούν «επαναφορά 13ου – 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές μας για να ζούμε με αξιοπρέπεια, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου, Να αποσυρθεί το Νομοσχέδιο για το 13ωρο. 35ωρο-πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους».

ΔΟΕ και ΟΛΜΕ θα συμμετάσχουν στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Τα ηχηρά κενά σε προσωπικό, οι εκατοντάδες χιλιάδες σχολικές ώρες και το πρόβλημα της στέγασης αναπληρωτών και νεοδιοριζόμενων να λειτουργεί ως «βραχνάς» αποτελούν επαρκείς αφορμές για να διαδηλώσουν οι εκπαιδευτικοί και να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες για τον κλάδο. Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες μέρες όμως ήδη έχει δοθεί το πράσινο φως για την προετοιμασία της πρώτης απεργίας της νέας χρονιάς.

Η απεργία της 1ης Οκτωβρίου είναι η πρώτη κίνηση των εκπαιδευτικών για να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους και να στείλουν μήνυμα δυσαρέσκεια στο Υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες κάνουν λόγο για «πρωτοφανές μπάχαλο» στη στελέχωση των σχολείων και κατηγορούν την κυβέρνηση για έλλειψη σχεδιασμού, με αποτέλεσμα να καταγράφονται με το πρώτο κουδούνι περισσότερα από 20.000 κενά σε όλες τις βαθμίδες. «Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί η απαξίωση του δημόσιου σχολείου. Οι μαθητές και οι οικογένειες τους αξίζουν σεβασμό και συνέπεια από την Πολιτεία», τονίζουν χαρακτηριστικά οι εκπαιδευτικοί. Η απεργία της 1ης Οκτωβρίου αναμένεται να συνοδευτεί από συλλαλητήρια εκπαιδευτικών σε μεγάλες πόλεις.

Ενδεικτική η αναφορά της ΟΛΜΕ στην σημερινή της ανακοίνωση για το πλαίσιο δράσης της που δίνει το σύνθημα για απεργιακό εκπαιδευτικό ραντεβού στους δρόμους. Η επίσημη γραμμή για τους καθηγητές είναι κάλεσμα για «συμμετοχή και προετοιμασία της απεργίας της 1ης Οκτωβρίου όπου είναι ανάγκη να συναντηθούν οι δυνάμεις του κόσμου της εργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε ένα μέτωπο υπεράσπισης κατακτήσεων και δικαιωμάτων» τονίζεται χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχη αναφορά έχει γίνει και από εκπαιδευτικά σωματεία με χαρακτηριστικό το σχόλιο της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών «τις επόμενες μέρες οργανωνόμαστε για την επιτυχία της πανεργατικής απεργίας την 1η Οκτωβρίου». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews και η ΔΟΕ θα τοποθετηθεί επίσημα με κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργία αν και όπως τονίζουν οι εκπαιδευτικοί από τη στιγμή που έχει ανακοινώσει απεργία η ΑΔΕΔΥ είναι αυτονόητο ότι θα συμμετάσχουν δάσκαλοι και καθηγητές.

Παράλληλα αναμένεται σχετική ανακοίνωση συμμετοχής και από την ΟΙΕΛΕ χωρίς βέβαια να επηρεαστούν ιδιαίτερα τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα στα ιδιωτικά σχολεία καθώς η διεύθυνση του σχολείου θα χειριστεί τυχόν κενά που θα προκύψουν από την συμμετοχή εκπαιδευτικών στην απεργία.

Κλείνουν τα σχολεία την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου;

Κάθε φορά που ανακοινώνεται απεργία που αφορά και τα σχολεία «φουντώνουν» οι ερωτήσεις των γονέων για το πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία και αν υπάρχει περίπτωση λουκέτου. Όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου, εύλογα η απεργία μπορεί να οδηγήσει σε τροποποιήσεις ωραρίου και χαμένες ώρες μαθημάτων όμως δεν τίθεται ζήτημα για κλειστά σχολεία ανήμερα της 1ης Οκτώβρη. Τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά με εξαίρεση τις τάξεις και τα μαθήματα των εκπαιδευτικών που απεργούν.

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί συνήθως ενημερώνουν προφορικά τους γονείς για το αν θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση, προκειμένου να ληφθεί πρόνοια για τη φύλαξη των παιδιών. Η ενημέρωση αυτή δεν είναι υποχρεωτική και εναπόκειται στην ευχέρεια κάθε εκπαιδευτικού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε σχέση με το ολοήμερο πρόγραμμα, καθώς μπορεί το πρωί να γίνουν κανονικά μαθήματα, αλλά να απεργεί ο υπεύθυνος του ολοήμερου, με αποτέλεσμα να μη λειτουργήσει. Οι γονείς καλούνται να επικοινωνούν με το σχολείο για να γνωρίζουν τι θα ισχύσει.

Στα Γυμνάσια και Λύκεια, οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο. Ωστόσο, στις ώρες των καθηγητών που θα απεργήσουν, θα δημιουργούνται κενά στο πρόγραμμα. Αν αυτά είναι συνεχόμενα, υπάρχει η δυνατότητα οι μαθητές να αποχωρήσουν νωρίτερα από το σχολείο, έπειτα από απόφαση της διεύθυνσης.