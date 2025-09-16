Τι ορίζει η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για την λειτουργία των σχολείων στις 26 Σεπτεμβρίου, γιατί δεν θα γίνουν μαθήματα.

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της 12ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, τα μαθήματα στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αντικατασταθούν από αθλητικές δραστηριότητες και δράσεις με σύνθημα «Κινούμαι, Ενεργώ, Δημιουργώ». Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί η Πανελλαδική Σχολική Σκυταλοδρομία με το φετινό σύνθημα «Τρέχω για την ΕΙΡΗΝΗ», στην οποία μαθητές και εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν σε συμβολικές διαδρομές, ενισχύοντας τη σημασία της ειρήνης και των Ολυμπιακών αξιών, όπως ο σεβασμός και η φιλία.

Τα μαθήματα δίνουν σκυτάλη στον αθλητισμό

Για ακομη μια χρονιά τα σχολεία όλων των βαθμίδων καλούνται την επόμενη Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου να υλοποιήσουν αθλητικές δράσεις και δραστηριότητες, εντός ή/και εκτός του σχολικού χώρου, καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, με κοινό σύνθημα «Κινούμαι, Ενεργώ, Δημιουργώ». Σύμφωνα με την επίσημη εγκύκλιο που στάλθηκε στα σχολεία εκείνη την μέρα δεν θα κάνουν μαθήματα αλλά υποχρεωτικά οι μαθητές θα δώσουν το παρών στις τάξεις και αφού τηρηθεί παρουσιολόγιο με τις απουσίες σημειωτέον να μην δικαιολογούνται, οι μαθητές θα ασχοληθούν με τις αθλητικές δράσεις που έχει αποφασίσει η διεύθυνση του σχολείου. Όπως δηλώνεται ρητά στην εγκύκλιο οι σχολικές μονάδες μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε ασφαλή χώρο για τις δράσεις τους – προαύλιο, γυμναστήριο, άλσος ή κοντινό δημόσιο χώρο – εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων των μαθητών και του προσωπικού. Η εν λόγω διαφοροποίηση στο σχολικό πρόγραμμα εντάσσεται στην εναρμόνιση της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού 2025 με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού που τιμάται πάντα την τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη.

Δείτε την σχετική εγκύκλιο εδώ

Τα σχολεία γιορτάζουν τον αθλητισμό και οι μαθητές πάνε σχολείο χωρίς τσάντες

Εκείνη την μέρα οι μαθητές θα πάνε σχολείο χωρίς τσάντες καθώς δεν θα γίνει μάθημα αλλά κρίνεται καλύτερο να φοράνε φόρμα και αθλητικά παπούτσια ώστε να μπορούν να παίξουν και να αθληθούν ανεμπόδιστα. Όπως τονίζεται σε περίπτωση αδυναμίας εορτασμού του σχολικού αθλητισμού κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, η διοργάνωση αθλητικών δράσεων/δραστηριοτήτων δύναται να μεταφερθεί σε άλλη ημέρα. Μάλιστα δίνεται έμφαση στην ευρεία συμμετοχή όλων των μαθητών όλων των τάξεων για την επιτυχία των αθλητικών στόχων καθώς όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο «οι Διευθυντές/Διευθύντριες και οι Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες των σχολικών μονάδων επιδιώκουν την εμπλοκή και δραστηριοποίηση ΟΛΩΝ των μαθητών/μαθητριών καθώς και ΟΛΩΝ των εκπαιδευτικών των Συλλόγων Διδασκόντων, η ενεργός συμμετοχή των οποίων μπορεί, εκτός των άλλων, να συμβάλλει αποτελεσματικά στον σχεδιασμό, την οργάνωση και διεξαγωγή των σχολικών αθλητικών δράσεων και δραστηριοτήτων.»

