Κενά στα σχολεία: «Κλείδωσε» η β φάση των προσλήψεων - Οι εξηγήσεις Ζαχαράκη

«Στις 25-26 Σεπτεμβρίου η β´ φάση πρόσληψης αναπληρωτών στα σχολεία» προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας.

Η σχολική χρονιά 2025-2026 ξεκίνησε με περισσότερα από 10.000 κενά στις τάξεις με το αίτημα για άμεση πρόσληψη αναπληρωτών μέσω της β φάσης να είναι πιο επιτακτικό από ποτέ. Παρά τις 24.000 προσλήψεις αναπληρωτών της Α φάσης τα κενά είναι χιλιάδες σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια με αποτέλεσμα πολλά σχολεία να μην μπορούν να καλύψουν ούτε το πρωινό πρόγραμμα, τα ολοήμερα να υπολειτουργούν και η ειδική αγωγή να βρίσκεται σε οριακή κατάσταση.

Όπως καταγγέλλουν στο Dnews εκπαιδευτικοί «Η εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργεί με προσωρινές λύσεις και η κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών δεν μπορεί να εξαρτάται από λογικές διαχείρισης έκτακτης ανάγκης. Μια μόλις μέρα μετά τον αγιασμό και τα κενά είναι αμέτρητα αποδεικνύοντας πανηγυρικά ότι η έλλειψη σχεδιασμού και η απουσία πρόνοιας από το Υπουργείο Παιδείας οδηγούν σε σοβαρές δυσλειτουργίες στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών και οι συμπτύξεις τμημάτων, που επιβάλλονται ως πρόχειρες λύσεις, δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και υποβαθμίζουν τη μορφωτική διαδικασία. Το Υπουργείο έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη και να διασφαλίσει ότι κάθε σχολική αίθουσα έχει τον εκπαιδευτικό της από την πρώτη στιγμή.»

Σε σχόλιο της η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών για τα κενά στα σχολεία τονίζει ότι «οι κυβερνητικές δηλώσεις περί κανονικότητας είναι επικοινωνιακή απάτη. Η «κανονικότητά» τους δεν είναι τίποτα άλλο παρά υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου, εξοικονόμηση στις ανάγκες των παιδιών, εμπορευματοποίηση της μόρφωσης και δώρα και προνόμια στους λίγους.Αυτή η πολιτική δεν παίρνει rebranding με νέους ή παλιούς Μεσσίες.Θέλει μόνο ανατροπή και ριζική αλλαγή από τα θεμέλια!»

Σύμφωνα με τα στοιχεία στη Β' Αθήνας τα κενά καλύφθηκαν μόνο κατά 25% στην πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών με 545 κενά να παραμένουν και με τη Διεύθυνση να εκτιμά πως δεν θα καλυφθούν όλα. Πάνω από 70 τα κενά γενικής αγωγής στα νηπιαγωγεία που προστίθενται στα 100 ειδικής αγωγής ενώ σε 272 υπολογίζονται τα κενά δασκάλων ειδικής αγωγής. Μεγάλες ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων μετρούν τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ενδεικτικό το ότι στην Γ' Αθήνας υπάρχουν περίπου 15 θεατρολόγοι, προσλήφθηκαν 2 μουσικοί ενώ πέρσι ήταν 24. Τα 22 φτάνουν τα κενά δασκάλων στην Α', Β' και Γ' διεύθυνση Πειραιά, στα 79 τα κενά νηπιαγωγών, λείπουν 473 παράλληλες στηρίξεις δασκάλων και 101 στα νηπιαγωγεία, πάνω από 30 είναι τα κενά στα τμήματα ένταξης παρά τις εξαγγελίες.

«Επιταχύνεται για τις 25 Σεπτεμβρίου η β’ φάση αναπληρωτών»

Τη δική της απάντηση για την έκρυθμη κατάσταση που έχει προκύψει από το πρώτο κιόλας κουδούνι των σχολείων με τα κενά εκπαιδευτικών έδωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη που σε σημερινές της δηλώσεις στην ΕΡΤ προανήγγειλε ότι η β φάση των προσλήψεων θα γίνει 25 με 26 Σεπτεμβρίου και όχι εντός Οκτωβρίου όπως συνέβαινε κατά κόρον, ώστε να καλυφθούν άμεσα οι εκπαιδευτικές ανάγκες και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με τις χαμένες σχολικές ώρες.

Ζαχαράκη: «Θα δούμε τα κενά μέχρι τη Δευτέρα και θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε στη β´ φάση»

Όπως σημείωσε «τα κενά στα σχολεία είναι ένα δομικό ζήτημα που θέλοντας και μη θα το αντιμετωπίσουμε. Αν καθόσασταν μια εβδομάδα μαζί μας στο Υπουργείο Παιδείας θα σας λυνόταν η απορία. Μιλάμε για έναν απαιτητικό σχεδιασμό με πολλά στάδια. Να σας αναφέρω ότι σε έναν μόνο νομό διορίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και έλαβαν άδεια οι 6! Οποιοσδήποτε νεοδιόριστος μπορεί, όταν καλείται να αναλάβει, να ενεργοποιήσει μια θεσμοθετημένη άδεια, μια μακροχρόνια άδεια, μια άδεια μητρότητας. Σε ένα μικρό νησί διορίστηκε νηπιαγωγός και αμέσως έλαβε άδεια. Στείλαμε αμέσως σύμβουλο νηπιαγωγό ώστε να καλύψει την ανάγκη και να μην μείνουν ούτε ώρα τα παιδάκια χωρίς νηπιαγωγό. Σήμερα μετά την ανάληψη υπηρεσίας από τους 24.000 αναπληρωτές, στο Υπουργείο Παιδείας θα κάνουμε την ίδια άσκηση. Θα δούμε τα κενά μέχρι τη Δευτέρα και θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε στη β´ φάση».

Μάλιστα εξήγησε ότι το φαινόμενα με τα κενά στα σχολεία είναι πράγματι ελληνικό φαινόμενο καθώς ιείναι εντελώς διαφορετικό το σύστημα που ισχύει στις υπόλοιπες χώρες. «Στις χώρες που αναφέρατε πχ Γερμανία, Βέλγιο δεν υπάρχει Υπουργός Παιδείας που να γνωρίζει, αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει, και που υπάρχει, κενό. Εκεί υπάρχουν αποκεντρωμένα συστήματα όπου οι προσλήψεις γίνονται είτε σε επίπεδο περιφερειών, δήμων ακόμη και σχολείων. Εδώ όμως έχουμε κοινούς πίνακες με μοριοδότηση του ΑΣΕΠ. Είναι κοινή πρόσκληση για όλη την Ελλάδα. Για να κάνουμε τοπική πρόσκληση πρέπει να μην έχουν αποδεχθεί τη θέση, αρκετές φορές, αναπληρωτές. Όμως λόγω και της ειδικής γεωγραφίας της χώρας θα έχουμε τέτοια ζητήματα τα οποία εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουμε αμέσως, και το κάνουμε στις περισσότερες περιπτώσεις.»



