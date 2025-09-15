Πότε «πέφτουν» οι φετινές σχολικές αργίες, τι ισχύει για τις γιορτές και τις απουσίες των μαθητών.

Πρεμιέρα σήμερα και επίσημα στην πρώτη εβδομάδα μαθημάτων για τη νέα σχολική χρονιά με το ενδιαφέρον των μαθητών να είναι πάντα στραμμένο στις λίστες με τις σχολικές αργίες και γιορτές που αποτελούν μια ευκαιρία για χαλάρωση από τα μαθήματα. Η σχολική χρονιά 2025-2026 αναμένεται να αποδειχθεί ευνοϊκή για τους μαθητές όλων των βαθμίδων καθώς τα τερτίπια του ημερολογίου δίνουν ουκ ολίγες αφορμές για ανάπαυλα που πολλές φορές οδηγούν και σε τριήμερα αλλά και τετραήμερα εξτρά ξεκούρασης για τους μαθητές.

Σύμφωνα με τον φετινό προγραμματισμό η σχολική χρονιά έχει διάρκεια 167 μέρες με την αυλαία των σχολείων να «πέφτει» στις 15 Ιουνίου για την Πρωτοβάθμια ενώ για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο το αντίστοιχο προσαρμοσμένο πρόγραμμα για τη λήξη των μαθημάτων και την έναρξη των προαγωγικών, απολυτήριων και πανελληνίων εξετάσεων Ο μήνας με τις λιγότερες μέρες στα θρανία είναι ο Ιούνιος με μόλις 9 και ο αμέσως επόμενος είναι ο Απρίλιος με 12. Με 21 μέρες μαθημάτων ο Οκτώβριος αναδεικνύεται ως ο μήνας με τις περισσότερες μέρες με σχολικές υποχρεώσεις.

Τι ισχύει για τις σχολικές γιορτές

Σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας τονίζεται ότι για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου (27 Οκτωβρίου 2025), της 17ης Νοεμβρίου (17 Νοεμβρίου 2025) και της 25ης Μαρτίου (24 Μαρτίου 2026) στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εκδηλώσεις.

Ειδικά για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους/τις άλλους/ες μαθητές/τριες. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας-Προϊσταμένου/μένης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών από το σχολείο.

Κατά την ημέρα του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου 2026) πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά τους στα γράμματα, ενώ κατά τα λοιπά τηρείται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων.

Αδικαιολόγητες οι απουσίες από τις σχολικές γιορτές

Όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου κάθε ώρα μαθήματος, ο/η απουσιολόγος της τάξης, σημειώνει στο απουσιολόγιο τους απόντες μαθητές/τριες, το οποίο αφού ελεγχθεί από τον/την διδάσκων/σουσα, υπογράφεται. Συνεπώς κάθε ημέρα λειτουργίας του σχολείου ο/η μαθητής/τρια που απουσιάζει παίρνει ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα (π.χ. αν έχει επτάωρο παίρνει 7 απουσίες). Ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα χρεώνεται και όταν απουσιάζει από σχολικές εκδηλώνεις (Εθνικές γιορτές, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις του σχολείου, περιπάτους χωρίς μεταφορικό μέσο κλπ).

Η λίστα με όλες τις σχολικές αργίες για το 2025-2026

28η Οκτωβρίου: Η εθνική εορτή για την επέτειο του «ΟΧΙ» «πέφτει» Τρίτη. Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία θα την γιορτάσουν μια μέρα νωρίτερα με καθιερωμένες εκδηλώσεις ήτοι την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου που συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται, δημιουργούν ένα άτυπο τετραήμερο δεδομένων των συνθηκών

17η Νοεμβρίου: Η επέτειος του Πολυτεχνείου «πέφτει» Δευτέρα. Τα σχολεία παραδοσιακά θα την γιορτάσουν ανήμερα με εκδηλώσεις και αφιερώματα στις τάξεις. Δεδομένου ότι προηγείται σαββατοκύριακο ένα ακόμη τριήμερο χωρίς μαθήματα εξασφαλίζεται για τους μαθητές.

Διακοπές Χριστουγέννων: Παραδοσιακά τα σχολεία κλείνουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων προπαραπονές της γιορτής ήτοι την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και ανοίγουν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Καθαρά Δευτέρα: Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας φέτος «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου. Είναι το πρώτο επίσημο σχολικό τριήμερο.

25η Μαρτίου: Η εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1821 «πέφτει» Τετάρτη που είναι αργία όμως η σχολική γιορτή παραδοσιακά θα γίνει μια μέρα νωρίτερα ήτοι την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Πάσχα 2026: Φέτος «πέφτει» σχετικά νωρίς καθώς θα το γιορτάσουμε στις 12 Απριλίου. Παραδοσιακά τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Δευτέρα ήτοι στις 6 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία την Δευτέρα 20 Απριλίου.

Πρωτομαγιά: Η Εργατική Πρωτομαγιά που είναι αργία φέτος «πέφτει» Παρασκευή δημιουργώντας ένα ιδανικό τριήμερο.

Τέλος η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται με την αργία του Αγίου Πνεύματος που φέτος «πέφτει» την 1η Ιουνίου δημιουργώντας ένα καλοκαιρινό τριήμερο για τους μαθητές πριν ολοκληρωθούν τα μαθήματα.

Φυσικά στις σχολικές αργίες θα πρέπει να υπολογίσετε και την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής.