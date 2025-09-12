Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Βόλος: Διαφωνίες γονέων αφήνουν 11 μαθητές εκτός τάξης

Βόλος: Διαφωνίες γονέων αφήνουν 11 μαθητές εκτός τάξης Φωτογραφία: PIXABAY
«Αγκάθι» η πρόβλεψη του νόμου πως για εκπαιδευτικές αποφάσεις απαιτείται η συναίνεση και των δύο γονέων, ανεξαρτήτως επιμέλειας.

11 μαθητές στον Βόλο παραμένουν εκτός σχολείου και είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψουν στα μαθητικά τους καθήκοντα εξαιτίας των διαφωνιών που έχουν οι γονείς τους σχετικά με την εγγραφή τους. Πρόκειται για παιδιά διαζευγμένων ή μονογονεϊκών οικογενειών, όπου η συναίνεση και των δύο γονέων απαιτείται από τον νόμο 4800/2021 για αποφάσεις που επηρεάζουν καθοριστικά το μέλλον των παιδιών, όπως οι εγγραφές και οι μετεγγραφές.

Ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βόλου, Σωκράτης Σαβελίδης, σύμφωνα με το Magnesianews.gr παραδέχθηκε ότι το πρόβλημα υφίσταται από το 2021 και ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς, τονίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τη νομοθεσία

Όπως εξήγησε, για να εγγραφούν οι μαθητές που δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των γονέων, οι γονείς πρέπει να απευθυνθούν σε δικηγόρο και να υποβάλουν αίτηση στο Δικαστήριο. Το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει προσωρινή διαταγή που θα επιτρέπει την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο μέχρι να λυθεί η διαφωνία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κενά στα σχολεία: Ο Συνήγορος του Πολίτη πιέζει για αλλαγές στις κυρώσεις αναπληρωτών, το Υπουργείο κωφεύει

Κενά στα σχολεία: Ο Συνήγορος του Πολίτη πιέζει για αλλαγές στις κυρώσεις αναπληρωτών, το Υπουργείο κωφεύει

Παιδεία
Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Παιδεία
Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Παιδεία

NOMOTHESIA EPΙMELEIA TEKNOY d8006

Ο κ. Σαβελίδης ανέφερε επίσης ότι, μετά από καταγγελίες γονέων, παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό δύο διευθυντές σχολείων, επειδή υπήρξε άγνοια για την εγγραφή ή μετεγγραφή μαθητή με υπογραφή ενός μόνο γονέα. Σε μια περίπτωση, γονέας είχε καταγγείλει ότι η κόρη του συμμετείχε σε σχολική εκδρομή χωρίς να το γνωρίζει, αλλά πρόσφατα βγήκε αθωωτική απόφαση καθώς τηρήθηκε η νομοθεσία.

Σήμερα ο διευθυντής έχει προγραμματίσει συναντήσεις με τους διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων, με στόχο να αντιμετωπιστεί καλύτερα το ζήτημα και να διευκολυνθεί η ομαλή ένταξη των μαθητών στις σχολικές τους τάξεις.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

Candidozyma auris: Τι είναι ο μύκητας που εξαπλώνεται στα νοσοκομεία της Ελλάδας

Candidozyma auris: Τι είναι ο μύκητας που εξαπλώνεται στα νοσοκομεία της Ελλάδας

Αδ. Γεωργιάδης: Τα στοιχεία για τις προσλήψεις νέων γιατρών στο ΕΣΥ

Αδ. Γεωργιάδης: Τα στοιχεία για τις προσλήψεις νέων γιατρών στο ΕΣΥ

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Όλα δείχνουν κλειστά σχολεία την 1η Οκτώβρη

Όλα δείχνουν κλειστά σχολεία την 1η Οκτώβρη

Παιδεία
Δήμος Αθηναίων: Σχολικά είδη σε 1.500 μαθητές ευάλωτων οικογενειών

Δήμος Αθηναίων: Σχολικά είδη σε 1.500 μαθητές ευάλωτων οικογενειών

Ελλάδα
Πρώτο κουδούνι και «ποδαρικό» για τα Ωνάσεια Σχολεία - Η επίσκεψη Ζαχαράκη στην Ξάνθη

Πρώτο κουδούνι και «ποδαρικό» για τα Ωνάσεια Σχολεία - Η επίσκεψη Ζαχαράκη στην Ξάνθη

Παιδεία
Με το «καλημέρα» οι μαθητές προειδοποιούν για μπλόκο στο Εθνικό Απολυτήριο - «Ούτε σκέψη για τριπλές Πανελλήνιες»

Με το «καλημέρα» οι μαθητές προειδοποιούν για μπλόκο στο Εθνικό Απολυτήριο - «Ούτε σκέψη για τριπλές Πανελλήνιες»

Παιδεία

NETWORK

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

healthstat.gr
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

healthstat.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ienergeia.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ienergeia.gr
Αδ. Γεωργιάδης: Έλλειψη συντονισμού και διοικητικά λάθη στην Αίγινα αποκάλυψε η ΕΔΕ

Αδ. Γεωργιάδης: Έλλειψη συντονισμού και διοικητικά λάθη στην Αίγινα αποκάλυψε η ΕΔΕ

healthstat.gr
Ιπποκράτειο Αθηνών: Στις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του γιατρού που συνελήφθη για «φακελάκι»

Ιπποκράτειο Αθηνών: Στις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του γιατρού που συνελήφθη για «φακελάκι»

healthstat.gr