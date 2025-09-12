Βόλος: Διαφωνίες γονέων αφήνουν 11 μαθητές εκτός τάξης

«Αγκάθι» η πρόβλεψη του νόμου πως για εκπαιδευτικές αποφάσεις απαιτείται η συναίνεση και των δύο γονέων, ανεξαρτήτως επιμέλειας.

11 μαθητές στον Βόλο παραμένουν εκτός σχολείου και είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψουν στα μαθητικά τους καθήκοντα εξαιτίας των διαφωνιών που έχουν οι γονείς τους σχετικά με την εγγραφή τους. Πρόκειται για παιδιά διαζευγμένων ή μονογονεϊκών οικογενειών, όπου η συναίνεση και των δύο γονέων απαιτείται από τον νόμο 4800/2021 για αποφάσεις που επηρεάζουν καθοριστικά το μέλλον των παιδιών, όπως οι εγγραφές και οι μετεγγραφές.

Ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βόλου, Σωκράτης Σαβελίδης, σύμφωνα με το Magnesianews.gr παραδέχθηκε ότι το πρόβλημα υφίσταται από το 2021 και ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς, τονίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τη νομοθεσία

Όπως εξήγησε, για να εγγραφούν οι μαθητές που δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των γονέων, οι γονείς πρέπει να απευθυνθούν σε δικηγόρο και να υποβάλουν αίτηση στο Δικαστήριο. Το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει προσωρινή διαταγή που θα επιτρέπει την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο μέχρι να λυθεί η διαφωνία.

Ο κ. Σαβελίδης ανέφερε επίσης ότι, μετά από καταγγελίες γονέων, παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό δύο διευθυντές σχολείων, επειδή υπήρξε άγνοια για την εγγραφή ή μετεγγραφή μαθητή με υπογραφή ενός μόνο γονέα. Σε μια περίπτωση, γονέας είχε καταγγείλει ότι η κόρη του συμμετείχε σε σχολική εκδρομή χωρίς να το γνωρίζει, αλλά πρόσφατα βγήκε αθωωτική απόφαση καθώς τηρήθηκε η νομοθεσία.

Σήμερα ο διευθυντής έχει προγραμματίσει συναντήσεις με τους διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων, με στόχο να αντιμετωπιστεί καλύτερα το ζήτημα και να διευκολυνθεί η ομαλή ένταξη των μαθητών στις σχολικές τους τάξεις.