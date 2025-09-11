H πρώτη σχολική αργία μετά τον αγιασμό

Τα σχολεία ξεκίνησαν και ήδη οι μαθητές αναζητούν τις «χρυσές» σχολικές αργίες που θα τους την ευκαιρία να ξεκουραστούν από τα μαθήματα και τα διαβάσματα.

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε με κάθε επισημότητα σήμερα με τους μαθητές όλων των βαθμίδων να δίνουν το παρών στον αγιασμό. Τα μαθήματα ξεκινούν από την Παρασκευή 12 Σεπτέμβρη όμως το μυαλό των μαθητών πάντα αναζητά ευκαιρίες ανάπαυλας και αποχής από τις σχολικές υποχρεώσεις. Οι σχολικές αργίες, οι γιορτές και οι εκδρομές είναι πάντα καλοδεχούμενες από τους μαθητές και όπως όλα δείχνουν και η φετινή χρονιά αναμένεται να αποδειχθεί ευνοική για μικρά διαλείμματα από τα μαθήματα και τα διαγωνίσματα.

Στο πλαίσιο αυτό ήδη γίνεται η απαραίτητη αναζήτηση στα ημερολόγια για τις σχολικές αργίες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν οι οριζόντιες σχολικές αργίες αλλά πάντα καταγράφονται και διαφοροποιήσεις καθώς στο πρόγραμμα των αργιών προστίθενται οι πολιούχοι και οι προστάτες Άγιοι ορισμένων περιοχών καθώς επίσης και οι γιορτές της πόλης. Παράλληλα στα ιδιωτικά σχολεία υπάρχει η πρόβλεψη για δύο εξτρά μέρες αργίας ανεξάρτητες από αυτές των δημοσίων. Ειδικότερα, τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται, ύστερα από σχετική γνωστοποίηση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να αργούν έως δύο (2) επιπλέον ημέρες ανά έτος, σε ημερομηνίες που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση ή, στην περίπτωση των ξένων σχολείων που αποτελούν επίσημη εθνική ή θρησκευτική εορτή στη χώρα προέλευσής τους.

Οι τυχεροί μαθητές της πρώτης σχολικής αργίας που φέρνει τριήμερο

Με όλα αυτά τα δεδομένα πρέπει να πούμε ότι η πρώτη σχολική αργία έρχεται μόλις δυο μέρες μετά τον αγιασμό και την έναρξη των μαθημάτων. Μια αργία που είναι αφιερωμένη στην Γιορτή του Αγίου Βησσαρίωνα που είναι πολιούχος στην Καλαμπάκα, την Πύλη Τρικάλων και τη Φιλιππιάδα. Οι μαθητές λοιπόν αυτών των περιοχών προετοιμάζονται για την πρώτη ανάπαυλα από τα μαθήματα και μάλιστα επειδή «πέφτει» Δευτέρα η γιορτή δημιουργείται ένα ιδανικό τριήμερο. Τα μαθήματα για αυτούς θα συνεχιστούν κανονικά από την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου.

Στις 17 του μήνα ανήμερα της Αγίας Σοφίας έχουν αργία τα σχολεία που ανήκουν στην Δημοτικής Ενότητας Ν. Ψυχικού λόγω της γιορτής της πολιούχου της πόλης. Στις 23 του μήνα τιμάται ο Άγιος Νικόλαος ο Καρπενησιώτης που φέρνει κλειστά σχολεία στο Καρπενήσι ενώ στις 24 ημέρα Τετάρτη γιορτάζει η Παναγία Μυρτιδιώτισσα με τα σχολεία να είναι κλειστά σε Κύθηρα και Πύλο.

Η σχολική μέρα χωρίς τσάντες και μαθήματα αλλά με απουσίες και αθλήματα

Βέβαια μια ιδιάζουσα σχολική μέρα που έχει χαρακτηριστικά αργίας αλλά επί της ουσίας είναι μια σχολική μέρα χωρίς τη διεξαγωγή μαθημάτων αλλά την συμμετοχή και παρακολούθηση αθλητικών δραστηριοτήτων έρχεται την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου με αφορμή την Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού. Το Υπουργείο Παιδείας ορίζει ότι εκείνη την μέρα οι μαθητές πάνε στα σχολεία χωρίς τσάντες, δεν τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων όμως λαμβάνονται κανονικά απουσίες καθώς δεν είναι σχολική αργία αλλά σχολική μέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στις προγραμματισμένες αθλητικές δράσεις και να παρακολουθήσουν δια ζώσης τα αθλητικά προγράμματα που θα φιλοξενηθούν στο σχολείου τους ώστε να γνωρίσουν και να μυηθούν στην πολυδιάστατη αξία του αθλητισμού ως θεμέλιο για την υγιή σωματική, πνευματική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη. Σε περίπτωση αδυναμίας εορτασμού του σχολικού αθλητισμού κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, η διοργάνωση δύναται να μεταφερθεί σε άλλη ημέρα.

Υπομονή μέχρι την 28η Οκτωβρίου για την πρώτη επίσημη κοινή σχολική αργία

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το σύνολο των μαθητών πρέπει να κάνει υπομονή μέχρι τα τέλη Οκτώβρη για να γιορτάσει την πρώτη επίσημη κοινή σχολική αργία για όλες τις βαθμίδες και όλες τις περιοχές της επικράτειας. Ο λόγος για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Η εθνική εορτή για την επέτειο του «ΟΧΙ» φέτος «πέφτει» Τρίτη. Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία θα την γιορτάσουν μια μέρα νωρίτερα με καθιερωμένες εκδηλώσεις ήτοι την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου που συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται, δημιουργούν ένα άτυπο τετραήμερο δεδομένων των συνθηκών. Όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους/τις άλλους/ες μαθητές/τριες. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας-Προϊσταμένου/νης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών από το σχολείο.