Παιδεία

12η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2025: Τι θα γίνει με τα μαθήματα στα σχολεία

Στις 26 Σεπτεμβρίου οι μαθητές θα πάνε στα σχολεία αλλά δεν θα κάνουν μάθημα λόγω της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού.

Την προσεχή Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου θα ηχήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία για την έναρξη των μαθημάτων και την επανεκκίνηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας μετά την θερινή ανάπαυλα. Το Υπουργείο Παιδείας προετοιμάζεται για την επιστροφή των μαθητών στα θρανία και έδωσε το στίγμα για το πώς θα κυλήσουν οι πρώτες μέρες της νέας σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος που απέστειλε στις αθλητικές ομοσπονδίες της χώρας καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο πλαίσιο των δράσεων που θα διεξαχθούν στα σχολεία όλης της χώρας για 12η χρονιά επ' ευκαιρία του εορτασμού της Πανελλήνιας/Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού 2025.

Τα σχολεία θα γιορτάσουν την 12η Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού με δραστηριότητες

Την τελευταία Παρασκευή του μήνα, στις 26 Σεπτεμβρίου, όλες οι σχολικές βαθμίδες θα γιορτάσουν και θα συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις της 12ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού θα στο πλαίσιο εναρμόνισής της με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας αναμένεται να εκδώσει εγκύκλιο στην οποία θα καλεί όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά την προαναφερόμενη ημέρα να υλοποιήσουν αθλητικές δράσεις/δραστηριότητες ή/και εκδηλώσεις, οι οποίες μπορούν να διεξαχθούν εντός ή/και εκτός του σχολικού χώρου, καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, προκειμένου να αναδειχθούν τα οφέλη και η σημασία της φυσικής δραστηριότητας, της σωματικής άσκησης και του αθλητισμού για την υγεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Σε περίπτωση αδυναμίας εορτασμού του σχολικού αθλητισμού κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, η διοργάνωση δύναται να μεταφερθεί σε άλλη ημέρα.

Οι μαθητές λοιπόν εκείνη τη μέρα θα πάνε στα σχολεία χωρίς τσάντες αλλά καλούνται να λάβουν μέρος και να αθληθούν στις αθλητικές δράσεις που είναι προγραμματισμένες να υλοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση θα τηρηθεί παρουσιολόγιο καθώς δεν είναι τυπική σχολική αργία αλλά μια σχολική μέρα αφιερωμένη στον σχολικό αθλητισμό.

Ποια αθλήματα θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι μαθητές στις 26 Σεπτεμβρίου

Η προετοιμασία για τον εορτασμό στις 26 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει καθώς η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής καλεί όλες τις Αθλητικές Ομοσπονδίες να οργανώσουν και να υλοποιήσουν αθλητική εκδήλωση για τη γνωριμία των μαθητών/μαθητριών με το οικείο άθλημα, σε συγκεκριμένα σημεία άθλησης γεωγραφικών περιοχών της χώρας. Με σκοπό την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας κάθε μαθητή/μαθήτριας, βασικός στόχος κάθε αθλητικής εκδήλωσης προτείνεται να είναι η παρουσίαση του τρόπου διεξαγωγής και των κανόνων του αθλήματος, του οφέλους που προκύπτει από αυτό για τη σωματική/ψυχική υγεία και την πνευματική ανάπτυξη των μαθητών/μαθητριών καθώς και η προβολή ολυμπιακών αξιών όπως το «ευ αγωνίζεσθαι», η συνεργασία, ο σεβασμός και η ακεραιότητα.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τα αθλήματα εδώ

