Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Σχολεία: «Το Υπουργείο Παιδείας μας κοροϊδεύει», το ξέσπασμα αναπληρώτριας

Σχολεία: «Το Υπουργείο Παιδείας μας κοροϊδεύει», το ξέσπασμα αναπληρώτριας
«Οι αναπληρωτές δεν πρόκειται να πούμε και ευχαριστώ για την εργασιακή αβεβαιότητα που ζούμε στα σχολεία κάθε χρόνο».

Παραμονές της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για ακόμη μια φορά βρίσκονται αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα της πρόσληψης αλλά και το γεγονός ότι όταν εγκριθεί η φετινή τους τοποθέτηση θα πρέπει να κάνουν αγώνα δρόμου για να αναλάβουν άμεσα τα καθήκοντά τους.

Όπως καταγγέλεται παρά τις υποσχέσεις του Υπουργείου Παιδείας για ταχύτητα στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ομαλή ένταξη στα σχολεία, η πραγματικότητα συνεχίζει να είναι απογοητευτική, με καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια που δυσκολεύουν τη ζωή και την εργασία τους. Μάλιστα σημειώνουν ότι παρά τις δηλώσεις του Υπουργείου ότι «οι προσλήψεις προχωρούν με ταχύτητα», η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οι δηλώσεις περιοχών ξεκίνησαν στις 25 Αυγούστου, αφήνοντας πολύ λίγες μέρες για προγραμματισμό πριν την έναρξη των σχολείων με τους ίδιους τους αναπληρωτές να αναγκάζονται να βρίσκουν κατοικία μέσα σε δύο μόνο ημέρες, με περιορισμένους οικονομικούς πόρους.

Αίσθηση προκαλεί η επιστολή της αναπληρώτριας Πέγκυς Σαμαρά που κάνει λόγο για «κοροϊδία του Υπουργείου Παιδείας χωρίς τελειωμό για τους αναπληρωτές». Σύμφωνα με τα λεγόμενά της «χιλιάδες αναπληρωτές μετρούμε αντίστροφα μπας και μαζί με το καλοκαίρι φύγει και η αβεβαιότητα της ανεργίας που μας φορτώνεται κάθε χρόνο. Βέβαια ο Γολγοθάς που περάσαμε φέτος με τον δήθεν εκσυγχρονισμό της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος(αν ήμασταν από τους τυχερούς που κατάφεραν να το πάρουν) αντικαταστάθηκε από την ωμή κοροϊδία του Υπουργείου όταν θέλουν να μας πείσουν ότι «οι προσλήψεις προχωρούν με ταχύτητα, ώστε με το πρώτο κουδούνι να μη λείψει κανείς από τη θέση του», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κα. Ζαχαράκη σε συνέντευξή της. Ειλικρινά παίζουν με την υπομονή μας!»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σχολεία: Τα βιβλία που θα μοιραστούν στις τάξεις μετά τον αγιασμό 2025

Σχολεία: Τα βιβλία που θα μοιραστούν στις τάξεις μετά τον αγιασμό 2025

Παιδεία
Σχολεία: Ποδαρικό με αλλαγές στο σχόλασμα στα Δημοτικά – Το νέο ωράριο

Σχολεία: Ποδαρικό με αλλαγές στο σχόλασμα στα Δημοτικά – Το νέο ωράριο

Παιδεία
Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Παιδεία

«Οι αναπληρωτές δεν πρόκειται να πούμε και ευχαριστώ για την εργασιακή αβεβαιότητα που ζούμε»

«Μήπως εκεί στο Υπουργείο ξεχνάνε ότι τα σχολεία ξεκινούν σε 15 μέρες και οι αναπληρωτές στην καλύτερη περίπτωση να είμαστε εκεί στις 9 του Σεπτέμβρη; Μόλις στις 25 άνοιξαν οι δηλώσεις περιοχών. Μήπως θέλουν να μας πείσουν ότι είναι ταχύτητα να αναπληρώνουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς κάθε χρόνο όλο και πιο αργά μπας και μας κόψουν κανένα μεροκάματο «αφού ακόμα δεν έχουν έρθει τα παιδιά» αδιαφορώντας πώς θα μπορέσουμε να βρούμε κατοικία μέσα σε 2 μέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων; Μήπως θέλουν να μας απαντήσουν πού θα βρούμε τα χρήματα για να νοικιάσουμε την στιγμή που ούτε το μισό ποσό δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε με τον νέο τρόπο επιδομάτων. Μήπως θέλουν να κλείσουμε τα μάτια στα εκατοντάδες κενά που φτάνει ακόμα και Απρίλης για να καλυφθούν; Να τους θυμίσουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει μόνο Α’ φάση αλλά και Β’ και Γ’ και όσες εμπνευστούν μπας και μπαλώσουν τα υποστελεχωμένα σχολεία μας. Οι εκπαιδευτικοί δεν πρόκειται να πούμε και ευχαριστώ για την εργασιακή αβεβαιότητα που ζούμε! Διεκδικούμε αυτά που θα έπρεπε να ήταν αυτονόητα το 2025!»

Το πρόβλημα των αναπληρωτών είναι χρόνιο: κάθε χρόνο τα κενά στα σχολεία είναι μεγάλα και η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται μετ’ εμποδίων. Εκατοντάδες αναπληρωτές δεν εμφανίζονται ή παραιτούνται, μολονότι κινδυνεύουν με πειθαρχικές κυρώσεις και αποκλεισμό από προσλήψεις για δύο χρόνια. Ιδιαίτερα όσοι καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, αντιμετωπίζουν το επιπλέον βάρος της άμεσης μετακόμισης με δικά τους έξοδα, σε πολλές περιπτώσεις με υψηλά ενοίκια που φτάνουν το 50% του μισθού τους.

Η έλλειψη στέγης και οι υπέρογκες τιμές των ενοικίων πλήττουν όχι μόνο τις τουριστικές περιοχές, αλλά και τα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, που έχουν πλέον «τουριστικοποιηθεί». Το Συντονιστικό Αναπληρωτών/τριών έχει πρωτοστατήσει στους αγώνες για μόνιμους διορισμούς, οι οποίοι είχαν παγώσει από το 2008 και επαναλήφθηκαν για πρώτη φορά το 2020. Ωστόσο, οι μόνιμοι διορισμοί παραμένουν ανεπαρκείς για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών, με αποτέλεσμα τα σχολεία να στηρίζονται συνεχώς σε αναπληρωτές για να καλύψουν τα κενά.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Τα 6 σημάδια ότι η ισορροπία στο έντερό σας έχει διαταραχθεί

Τα 6 σημάδια ότι η ισορροπία στο έντερό σας έχει διαταραχθεί

Υψηλή χοληστερόλη: 7 Κίνδυνοι που απειλούν την καρδιά σας

Υψηλή χοληστερόλη: 7 Κίνδυνοι που απειλούν την καρδιά σας

Ανακαλούνται ελληνικά ροδάκινα – Περιέχουν απαγορευμένο φυτοφάρμακο

Ανακαλούνται ελληνικά ροδάκινα – Περιέχουν απαγορευμένο φυτοφάρμακο

Το αναψυκτικό που μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους

Το αναψυκτικό που μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Σχετικά Άρθρα

Σχολεία: Τα βιβλία που θα μοιραστούν στις τάξεις μετά τον αγιασμό 2025

Σχολεία: Τα βιβλία που θα μοιραστούν στις τάξεις μετά τον αγιασμό 2025

Παιδεία
Θερμό φθινόπωρο στα πανεπιστήμια

Θερμό φθινόπωρο στα πανεπιστήμια

Ο Πληροφοριοδότης
Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί: Τα SOS για την ανάληψη υπηρεσίας, η προθεσμία και οι εξαιρέσεις

Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί: Τα SOS για την ανάληψη υπηρεσίας, η προθεσμία και οι εξαιρέσεις

Παιδεία
Το νέο μάθημα που μπήκε «σφήνα» στο πρόγραμμα της Γ Γυμνασίου

Το νέο μάθημα που μπήκε «σφήνα» στο πρόγραμμα της Γ Γυμνασίου

Παιδεία

NETWORK

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Νοσοκομείο Άγιος Σάββας: Τι συμβαίνει τελικά με τον επικίνδυνο μύκητα – Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

Νοσοκομείο Άγιος Σάββας: Τι συμβαίνει τελικά με τον επικίνδυνο μύκητα – Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

healthstat.gr
Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

ienergeia.gr
Τα 6 σημάδια ότι η ισορροπία στο έντερό σας έχει διαταραχθεί

Τα 6 σημάδια ότι η ισορροπία στο έντερό σας έχει διαταραχθεί

healthstat.gr
Υψηλή χοληστερόλη: 7 Κίνδυνοι που απειλούν την καρδιά σας

Υψηλή χοληστερόλη: 7 Κίνδυνοι που απειλούν την καρδιά σας

healthstat.gr
The Birth Center: Άνοιξε το πρώτο Ανεξάρτητο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα

The Birth Center: Άνοιξε το πρώτο Ανεξάρτητο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα

healthstat.gr
ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ienergeia.gr
Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

ienergeia.gr