Σχολεία: «Το Υπουργείο Παιδείας μας κοροϊδεύει», το ξέσπασμα αναπληρώτριας

Παραμονές της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για ακόμη μια φορά βρίσκονται αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα της πρόσληψης αλλά και το γεγονός ότι όταν εγκριθεί η φετινή τους τοποθέτηση θα πρέπει να κάνουν αγώνα δρόμου για να αναλάβουν άμεσα τα καθήκοντά τους.

Όπως καταγγέλεται παρά τις υποσχέσεις του Υπουργείου Παιδείας για ταχύτητα στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ομαλή ένταξη στα σχολεία, η πραγματικότητα συνεχίζει να είναι απογοητευτική, με καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια που δυσκολεύουν τη ζωή και την εργασία τους. Μάλιστα σημειώνουν ότι παρά τις δηλώσεις του Υπουργείου ότι «οι προσλήψεις προχωρούν με ταχύτητα», η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οι δηλώσεις περιοχών ξεκίνησαν στις 25 Αυγούστου, αφήνοντας πολύ λίγες μέρες για προγραμματισμό πριν την έναρξη των σχολείων με τους ίδιους τους αναπληρωτές να αναγκάζονται να βρίσκουν κατοικία μέσα σε δύο μόνο ημέρες, με περιορισμένους οικονομικούς πόρους.

Αίσθηση προκαλεί η επιστολή της αναπληρώτριας Πέγκυς Σαμαρά που κάνει λόγο για «κοροϊδία του Υπουργείου Παιδείας χωρίς τελειωμό για τους αναπληρωτές». Σύμφωνα με τα λεγόμενά της «χιλιάδες αναπληρωτές μετρούμε αντίστροφα μπας και μαζί με το καλοκαίρι φύγει και η αβεβαιότητα της ανεργίας που μας φορτώνεται κάθε χρόνο. Βέβαια ο Γολγοθάς που περάσαμε φέτος με τον δήθεν εκσυγχρονισμό της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος(αν ήμασταν από τους τυχερούς που κατάφεραν να το πάρουν) αντικαταστάθηκε από την ωμή κοροϊδία του Υπουργείου όταν θέλουν να μας πείσουν ότι «οι προσλήψεις προχωρούν με ταχύτητα, ώστε με το πρώτο κουδούνι να μη λείψει κανείς από τη θέση του», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κα. Ζαχαράκη σε συνέντευξή της. Ειλικρινά παίζουν με την υπομονή μας!»

«Οι αναπληρωτές δεν πρόκειται να πούμε και ευχαριστώ για την εργασιακή αβεβαιότητα που ζούμε»

«Μήπως εκεί στο Υπουργείο ξεχνάνε ότι τα σχολεία ξεκινούν σε 15 μέρες και οι αναπληρωτές στην καλύτερη περίπτωση να είμαστε εκεί στις 9 του Σεπτέμβρη; Μόλις στις 25 άνοιξαν οι δηλώσεις περιοχών. Μήπως θέλουν να μας πείσουν ότι είναι ταχύτητα να αναπληρώνουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς κάθε χρόνο όλο και πιο αργά μπας και μας κόψουν κανένα μεροκάματο «αφού ακόμα δεν έχουν έρθει τα παιδιά» αδιαφορώντας πώς θα μπορέσουμε να βρούμε κατοικία μέσα σε 2 μέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων; Μήπως θέλουν να μας απαντήσουν πού θα βρούμε τα χρήματα για να νοικιάσουμε την στιγμή που ούτε το μισό ποσό δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε με τον νέο τρόπο επιδομάτων. Μήπως θέλουν να κλείσουμε τα μάτια στα εκατοντάδες κενά που φτάνει ακόμα και Απρίλης για να καλυφθούν; Να τους θυμίσουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει μόνο Α’ φάση αλλά και Β’ και Γ’ και όσες εμπνευστούν μπας και μπαλώσουν τα υποστελεχωμένα σχολεία μας. Οι εκπαιδευτικοί δεν πρόκειται να πούμε και ευχαριστώ για την εργασιακή αβεβαιότητα που ζούμε! Διεκδικούμε αυτά που θα έπρεπε να ήταν αυτονόητα το 2025!»

Το πρόβλημα των αναπληρωτών είναι χρόνιο: κάθε χρόνο τα κενά στα σχολεία είναι μεγάλα και η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται μετ’ εμποδίων. Εκατοντάδες αναπληρωτές δεν εμφανίζονται ή παραιτούνται, μολονότι κινδυνεύουν με πειθαρχικές κυρώσεις και αποκλεισμό από προσλήψεις για δύο χρόνια. Ιδιαίτερα όσοι καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, αντιμετωπίζουν το επιπλέον βάρος της άμεσης μετακόμισης με δικά τους έξοδα, σε πολλές περιπτώσεις με υψηλά ενοίκια που φτάνουν το 50% του μισθού τους.

Η έλλειψη στέγης και οι υπέρογκες τιμές των ενοικίων πλήττουν όχι μόνο τις τουριστικές περιοχές, αλλά και τα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, που έχουν πλέον «τουριστικοποιηθεί». Το Συντονιστικό Αναπληρωτών/τριών έχει πρωτοστατήσει στους αγώνες για μόνιμους διορισμούς, οι οποίοι είχαν παγώσει από το 2008 και επαναλήφθηκαν για πρώτη φορά το 2020. Ωστόσο, οι μόνιμοι διορισμοί παραμένουν ανεπαρκείς για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών, με αποτέλεσμα τα σχολεία να στηρίζονται συνεχώς σε αναπληρωτές για να καλύψουν τα κενά.