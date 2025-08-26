Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί: Τα SOS για την ανάληψη υπηρεσίας, η προθεσμία και οι εξαιρέσεις

Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί: Τα SOS για την ανάληψη υπηρεσίας, η προθεσμία και οι εξαιρέσεις
Μέχρι την 1η Σεπτέμβριου οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία ώστε να προετοιμαστούν για την έναρξη των μαθημάτων.

Μετά την ανακοίνωση των διορισμού τους οι εκπαιδευτικοί και ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς καλούνται να προχωρήσουν στην απαραίτητη ανάληψη υπηρεσίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, οι νεοδιόριστοι των ΦΕΚ 3115, 3116 και 3117 Γ΄/26-8-2025 οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας έως και τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου.

Η παρουσία γίνεται στους Προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τους διοριζόμενους σε ΚΕΔΑΣΥ. Η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη, σύμφωνα με το άρθρο 19 ν. 3528/2007 (Α΄26).

Νεοδιόριστοι που δεν μπορούν να μετακινηθούν για λόγους υγείας, εγκυμοσύνης ή λοχείας, μπορούν να παρουσιαστούν σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης κοντά στον τόπο κατοικίας τους για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σχολεία: Ποδαρικό με αλλαγές στο σχόλασμα στα Δημοτικά – Το νέο ωράριο

Σχολεία: Ποδαρικό με αλλαγές στο σχόλασμα στα Δημοτικά – Το νέο ωράριο

Παιδεία
Σχολεία: Πιάνουν δουλειά 8.823 εκπαιδευτικοί, η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Σχολεία: Πιάνουν δουλειά 8.823 εκπαιδευτικοί, η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Παιδεία
Σχολεία: Πότε θα γίνει ο αγιασμός το 2025 – Τι ισχύει για τη γονική άδεια

Σχολεία: Πότε θα γίνει ο αγιασμός το 2025 – Τι ισχύει για τη γονική άδεια

Παιδεία

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης ελέγχουν τη νομιμότητα των δικαιολογητικών. Στη συνέχεια αποστέλλουν πρωτόκολλο ορκωμοσίας, πράξη ανάληψης υπηρεσίας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες Διευθύνσεις Π.Ε., Δ.Ε. ή Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οι εκπαιδευτικοί.

Δείτε εδώ τις οδηγίες

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Μεσογειακή διατροφή: 3 τρόποι για να την ενισχύσετε και να μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Μεσογειακή διατροφή: 3 τρόποι για να την ενισχύσετε και να μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Τα Zara ανακαλούν επικίνδυνα προϊόντα από την ελληνική αγορά – Προσφέρεται αποζημίωση

Τα Zara ανακαλούν επικίνδυνα προϊόντα από την ελληνική αγορά – Προσφέρεται αποζημίωση

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχετικά Άρθρα

Το νέο μάθημα που μπήκε «σφήνα» στο πρόγραμμα της Γ Γυμνασίου

Το νέο μάθημα που μπήκε «σφήνα» στο πρόγραμμα της Γ Γυμνασίου

Παιδεία
Πελοπόννησος: 37 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα μείνουν κλειστά φέτος (λίστα)

Πελοπόννησος: 37 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα μείνουν κλειστά φέτος (λίστα)

Παιδεία
Σχολεία: Ποδαρικό με αλλαγές στο σχόλασμα στα Δημοτικά – Το νέο ωράριο

Σχολεία: Ποδαρικό με αλλαγές στο σχόλασμα στα Δημοτικά – Το νέο ωράριο

Παιδεία
Πρώτο κουδούνι φέτος για το Δημοτικό Σχολείο Ψερίμου με δύο μαθητές

Πρώτο κουδούνι φέτος για το Δημοτικό Σχολείο Ψερίμου με δύο μαθητές

Παιδεία

NETWORK

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

ienergeia.gr
Ένα συνηθισμένο λάθος στην τουαλέτα μπορεί να βλάψει την ουροδόχο κύστη

Ένα συνηθισμένο λάθος στην τουαλέτα μπορεί να βλάψει την ουροδόχο κύστη

healthstat.gr
Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

ienergeia.gr
Τα Zara ανακαλούν επικίνδυνα προϊόντα από την ελληνική αγορά – Προσφέρεται αποζημίωση

Τα Zara ανακαλούν επικίνδυνα προϊόντα από την ελληνική αγορά – Προσφέρεται αποζημίωση

healthstat.gr
Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

ienergeia.gr
Μεσογειακή διατροφή: 3 τρόποι για να την ενισχύσετε και να μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Μεσογειακή διατροφή: 3 τρόποι για να την ενισχύσετε και να μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

healthstat.gr
H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

ienergeia.gr
ΕΟΦ: Καμπανάκι για χάπια κατά της στυτικής δυσλειτουργίας – «Μην τα χρησιμοποιείτε»

ΕΟΦ: Καμπανάκι για χάπια κατά της στυτικής δυσλειτουργίας – «Μην τα χρησιμοποιείτε»

healthstat.gr