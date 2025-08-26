Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί: Τα SOS για την ανάληψη υπηρεσίας, η προθεσμία και οι εξαιρέσεις

Μέχρι την 1η Σεπτέμβριου οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία ώστε να προετοιμαστούν για την έναρξη των μαθημάτων.

Μετά την ανακοίνωση των διορισμού τους οι εκπαιδευτικοί και ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς καλούνται να προχωρήσουν στην απαραίτητη ανάληψη υπηρεσίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, οι νεοδιόριστοι των ΦΕΚ 3115, 3116 και 3117 Γ΄/26-8-2025 οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας έως και τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου.

Η παρουσία γίνεται στους Προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τους διοριζόμενους σε ΚΕΔΑΣΥ. Η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη, σύμφωνα με το άρθρο 19 ν. 3528/2007 (Α΄26).

Νεοδιόριστοι που δεν μπορούν να μετακινηθούν για λόγους υγείας, εγκυμοσύνης ή λοχείας, μπορούν να παρουσιαστούν σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης κοντά στον τόπο κατοικίας τους για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης ελέγχουν τη νομιμότητα των δικαιολογητικών. Στη συνέχεια αποστέλλουν πρωτόκολλο ορκωμοσίας, πράξη ανάληψης υπηρεσίας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες Διευθύνσεις Π.Ε., Δ.Ε. ή Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οι εκπαιδευτικοί.

Δείτε εδώ τις οδηγίες