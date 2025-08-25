Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Σχολεία: Πιάνουν δουλειά 8.823 εκπαιδευτικοί, η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Σχολεία: Πιάνουν δουλειά 8.823 εκπαιδευτικοί, η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας Φωτογραφία: SOOC/ DIMITRIS KAPANTAIS
Έως και την 1η Σεπτεμβρίου πρέπει να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία.

Αύριο, Τρίτη, αναμένεται να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ η περίληψη τριών αποφάσεων για τον μόνιμο διορισμό 8.823 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και σε ΚΕΔΑΣΥ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, σε αυτή την περίπτωση οι διοριζόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να παρουσιαστούν στον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από αύριο, Τρίτη 16 Αυγούστου, έως και τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Ειδικότερα, αύριο αναμένεται να δημοσιευτούν σε ΦΕΚ:

α) η υπό στοιχεία 101817/Ε1/25.08.2025 απόφαση με θέμα «Διορισμός 5.552 εκπαιδευτικών από τους εγγεγραμμένους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023 και 1ΓΤ/2024 (Γ΄ 1851/2024, διορθ. σφάλματος Γ΄ 2024/2024, Γ΄ 2415/2024, Γ΄ 2416/2024 και Γ΄ 2362/2025, όπως ισχύουν)»,

β) η υπό στοιχεία 101819/Ε1/25.08.2025 απόφαση με θέμα «Διορισμός 3.196 εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ του Α.Σ.Ε.Π. υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2022 και 4ΕΑ/2022 (Γ΄1618/2023 και Γ΄1845/2023 αντιστοίχως, όπως ισχύουν)» και

γ) η υπό στοιχεία 101814/Ε1/25.08.2025 απόφαση με θέμα «Διορισμός 75 εκπαιδευτικών κλάδου/ειδικότητας ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ της Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023 ΑΣΕΠ (Γ΄ 1851/2024 και Γ΄ 2024/2024 διόρθωση σφάλματος), σε Μουσικά Σχολεία».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

Καθηγητής Βιοχημείας: Οι 6 συνήθειες που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τα καρκινικά κύτταρα

Καθηγητής Βιοχημείας: Οι 6 συνήθειες που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τα καρκινικά κύτταρα

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Σχετικά Άρθρα

Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται ανακαίνιση σχολείων, αλλά τα σχολεία σβήνουν από τον χάρτη

Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται ανακαίνιση σχολείων, αλλά τα σχολεία σβήνουν από τον χάρτη

Πολιτική
Η πρώτη σχολική αργία του Σεπτεμβρίου χωρίς μαθήματα για όλες τις τάξεις

Η πρώτη σχολική αργία του Σεπτεμβρίου χωρίς μαθήματα για όλες τις τάξεις

Παιδεία
Σχολεία: Πότε θα γίνει ο αγιασμός το 2025 – Τι ισχύει για τη γονική άδεια

Σχολεία: Πότε θα γίνει ο αγιασμός το 2025 – Τι ισχύει για τη γονική άδεια

Παιδεία
Εκπαιδευτικοί: «Άνοιξαν» οι αιτήσεις για τους φετινούς αναπληρωτές μέσω ΟΠΣΥΔ, η διαδικασία

Εκπαιδευτικοί: «Άνοιξαν» οι αιτήσεις για τους φετινούς αναπληρωτές μέσω ΟΠΣΥΔ, η διαδικασία

Παιδεία

NETWORK

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

healthstat.gr
Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

healthstat.gr
Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

ienergeia.gr
ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ienergeia.gr
ΠΑΝ.ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.: Καταδικάζουμε τον νέο πειθαρχικό νόμο – Στηρίζουμε τη διαμαρτυρία/απεργία στις 28 Αυγούστου

ΠΑΝ.ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.: Καταδικάζουμε τον νέο πειθαρχικό νόμο – Στηρίζουμε τη διαμαρτυρία/απεργία στις 28 Αυγούστου

healthstat.gr
Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

ienergeia.gr
Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

healthstat.gr
Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr