Σχολεία: Πιάνουν δουλειά 8.823 εκπαιδευτικοί, η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Έως και την 1η Σεπτεμβρίου πρέπει να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία.

Αύριο, Τρίτη, αναμένεται να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ η περίληψη τριών αποφάσεων για τον μόνιμο διορισμό 8.823 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και σε ΚΕΔΑΣΥ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, σε αυτή την περίπτωση οι διοριζόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να παρουσιαστούν στον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από αύριο, Τρίτη 16 Αυγούστου, έως και τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Ειδικότερα, αύριο αναμένεται να δημοσιευτούν σε ΦΕΚ:

α) η υπό στοιχεία 101817/Ε1/25.08.2025 απόφαση με θέμα «Διορισμός 5.552 εκπαιδευτικών από τους εγγεγραμμένους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023 και 1ΓΤ/2024 (Γ΄ 1851/2024, διορθ. σφάλματος Γ΄ 2024/2024, Γ΄ 2415/2024, Γ΄ 2416/2024 και Γ΄ 2362/2025, όπως ισχύουν)»,

β) η υπό στοιχεία 101819/Ε1/25.08.2025 απόφαση με θέμα «Διορισμός 3.196 εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ του Α.Σ.Ε.Π. υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2022 και 4ΕΑ/2022 (Γ΄1618/2023 και Γ΄1845/2023 αντιστοίχως, όπως ισχύουν)» και

γ) η υπό στοιχεία 101814/Ε1/25.08.2025 απόφαση με θέμα «Διορισμός 75 εκπαιδευτικών κλάδου/ειδικότητας ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ της Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023 ΑΣΕΠ (Γ΄ 1851/2024 και Γ΄ 2024/2024 διόρθωση σφάλματος), σε Μουσικά Σχολεία».