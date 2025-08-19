Υπουργείο Παιδείας: Ανακοινώθηκαν οι μόνιμοι διορισμοί 8.823 εκπαιδευτικών - Οι πίνακες

Διορίζονται επίσης 993 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού.

Το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τους πίνακες για τους μόνιμους διορισμούς 8.823 εκπαιδευτικών. Επίσης, ανακοινώθηκαν οι διορισμοί 993 μελών ειδικών εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού.

Ειδικότερα, 8.823 εκπαιδευτικοί διορίζονται μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Γενικής Εκπαίδευσης και Μουσικών Σχολείων. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, διορίζονται:

- 3.196 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ του Α.Σ.Ε.Π. των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2022 (Γ΄ 1618/2023) και 4ΕΑ/2022 (Γ΄ 1845/2023), εκ των οποίων:

1.968 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,

1.203 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

25 σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

- 5.627 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023 (Γ΄ 1851/2024, διόρθωση σφάλματος στο Γ΄ 2024/2024), 2ΓΕ/2023 (Γ΄ 2415/2024 και Γ΄2416/2024) και 1ΓΤ/2024 (Γ΄ 2362/2025), εκ των οποίων:

3.937 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,

1.615 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και

75 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία.

Ελλείψει υποψηφίων, δε κατέστη εφικτή η κάλυψη όλων των θέσεων που διατέθηκαν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στους κλάδους ΠΕ03 και ΠΕ04, αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, που με νεότερο δελτίο Τύπου θα ενημερώσει τους διοριζόμενους εκπαιδευτικούς για τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τις ημερομηνίες που οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Δείτε τους πίνακες διορισμών ΕΔΩ

Επίσης, το υπουργείο ανακοίνωσε τους διορισμούς 993 μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, σε περιοχές διορισμού για τις ΣΜΕΑΕ, σε ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ και σε ΚΕΔΑΣΥ.

Αυτό έρχεται μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο Πρόσκλησης για μόνιμο διορισμό υποψήφιων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών και ΕΒΠ κλάδου ΔΕ01, εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ και Γ2΄ των προκηρύξεων 2ΕΑ/2022 και 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ.

Για επτά θέσεις διορισμού δεν βρέθηκαν υποψήφιοι. Με τη δημοσίευση περίληψης της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση που θα αναφέρει την προθεσμία για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Δείτε τον πίνακα ΕΔΩ