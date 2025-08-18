Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός στις 11 Σεπτεμβρίου

eurokinissi eurokinissi
Ξεκινάει στις 11 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά. Τι ώρα θα γίνει ο αγιασμός στα σχολεία.

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, με τον καθιερωμένο αγιασμό σε όλα τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας.

Την ίδια μέρα θα διανεμηθούν τα βιβλία για τη νέα χρονιά, ενώ η πρώτη μέρα μαθημάτων με πλήρες πρόγραμμα είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την φετινή εγκύκλιο, η χρονιά θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, ενώ για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια οι ημερομηνίες λήξης μαθημάτων και εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν μέσα στη χρονιά.

Τι ώρα θα γίνει ο αγιασμός στα σχολεία

Στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά ο αγιασμός θα γίνει στις 08:15, ενώ λίγο αργότερα θα ακολουθήσουν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Η ακριβής ώρα γνωστοποιείται από τα σχολεία στους γονείς στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι γονείς συνιστάται να προγραμματίσουν εγκαίρως τη μεταφορά των παιδιών και να ενημερωθούν για τυχόν ειδικές εκδηλώσεις ή οδηγίες ασφαλείας, καθώς σε αρκετά σχολεία διοργανώνονται επιπλέον δραστηριότητες κατά την πρώτη εβδομάδα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Burnout στο ΕΣΥ: Η σιωπηλή πανδημία των υγειονομικών

Burnout στο ΕΣΥ: Η σιωπηλή πανδημία των υγειονομικών

Διαιτολόγοι: 9 Φρούτα με τους περισσότερους υδατάνθρακες

Διαιτολόγοι: 9 Φρούτα με τους περισσότερους υδατάνθρακες

Μακροζωία: Γιατί οι κοινωνικές σχέσεις κάνουν καλό στην υγεία σας

Μακροζωία: Γιατί οι κοινωνικές σχέσεις κάνουν καλό στην υγεία σας

Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Σχετικά Άρθρα

Τι ισχύει με το υποχρεωτικό μάθημα της κολύμβησης στα σχολεία

Τι ισχύει με το υποχρεωτικό μάθημα της κολύμβησης στα σχολεία

Ελλάδα
Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Η μέρα επιστροφής

Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Η μέρα επιστροφής

Ελλάδα
Πότε ανοίγουν τα σχολεία τον Σεπτέμβριο 2025

Πότε ανοίγουν τα σχολεία τον Σεπτέμβριο 2025

Παιδεία
Σχολεία Ειδικής Αγωγής: Η λίστα με όσα καταργούνται και όσα ιδρύονται από τον Σεπτέμβρη 2025

Σχολεία Ειδικής Αγωγής: Η λίστα με όσα καταργούνται και όσα ιδρύονται από τον Σεπτέμβρη 2025

Παιδεία

NETWORK

Παιδικό τραύμα και σεξουαλική συμπεριφορά - Πώς επηρεάζεται η ζωή του παιδιού ως ενήλικας

Παιδικό τραύμα και σεξουαλική συμπεριφορά - Πώς επηρεάζεται η ζωή του παιδιού ως ενήλικας

healthstat.gr
Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr
O Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη σταθερός υποστηρικτής του έργου της ΑΝΙΜΑ για τη διάσωση άγριων ζώων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

O Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη σταθερός υποστηρικτής του έργου της ΑΝΙΜΑ για τη διάσωση άγριων ζώων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

ienergeia.gr
Επίσκεψη του Υφυπουργού Κ. Κατσαφάδου σε Πάτρα και Πρέβεζα – Συντονισμός για την επόμενη ημέρα στις πληγείσες περιοχές

Επίσκεψη του Υφυπουργού Κ. Κατσαφάδου σε Πάτρα και Πρέβεζα – Συντονισμός για την επόμενη ημέρα στις πληγείσες περιοχές

ienergeia.gr
Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην οικονομία της ΕΕ: +3,4 % το πρώτο τρίμηνο του 2025

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην οικονομία της ΕΕ: +3,4 % το πρώτο τρίμηνο του 2025

ienergeia.gr
Πώς επηρεάζει η ζέστη το σώμα και την υγεία σας

Πώς επηρεάζει η ζέστη το σώμα και την υγεία σας

healthstat.gr
Η μέθοδος 3-2-1 είναι το μυστικό για ξεκούραστο ύπνο

Η μέθοδος 3-2-1 είναι το μυστικό για ξεκούραστο ύπνο

healthstat.gr
Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέτρεψε ουκρανική επίθεση με drones στον πυρηνικό σταθμό Σμολένσκ

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέτρεψε ουκρανική επίθεση με drones στον πυρηνικό σταθμό Σμολένσκ

ienergeia.gr