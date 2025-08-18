Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός στις 11 Σεπτεμβρίου

Ξεκινάει στις 11 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά. Τι ώρα θα γίνει ο αγιασμός στα σχολεία.

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, με τον καθιερωμένο αγιασμό σε όλα τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας.

Την ίδια μέρα θα διανεμηθούν τα βιβλία για τη νέα χρονιά, ενώ η πρώτη μέρα μαθημάτων με πλήρες πρόγραμμα είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την φετινή εγκύκλιο, η χρονιά θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, ενώ για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια οι ημερομηνίες λήξης μαθημάτων και εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν μέσα στη χρονιά.

Τι ώρα θα γίνει ο αγιασμός στα σχολεία

Στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά ο αγιασμός θα γίνει στις 08:15, ενώ λίγο αργότερα θα ακολουθήσουν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Η ακριβής ώρα γνωστοποιείται από τα σχολεία στους γονείς στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι γονείς συνιστάται να προγραμματίσουν εγκαίρως τη μεταφορά των παιδιών και να ενημερωθούν για τυχόν ειδικές εκδηλώσεις ή οδηγίες ασφαλείας, καθώς σε αρκετά σχολεία διοργανώνονται επιπλέον δραστηριότητες κατά την πρώτη εβδομάδα.