Παιδεία

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025
Μαζικές καταγγελίες για αδικαιολόγητους αποκλεισμούς από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Σάλος έχει ξεσπάσει μετά την δημοσίευση από τον ΑΣΕΠ των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης (Γ1 και Γ2) των Προκηρύξεων 2ΕΑ/2025 και 1ΕΑ/2025 με σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 και των μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ01 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και οι πίνακες απορριπτέων.

Eνόσω μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αναβρασμός και παράπονα επικρατούν στις τάξεις των εκπαιδευτικών μεσούσης της διαδικασίας της υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Στο Dnews γίναμε αποδέκτες δεκάδων καταγγελιών από υποψηφίους που κάνουν λόγο για αδικαιολόγητους αποκλεισμούς. Η αιτιολογία, όπως καταγγέλλουν είναι «έλλειψη άδειας άσκησης επαγγέλματος» παρά το γεγονός ότι είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως βεβαίωση εγγραφής στον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) ή άλλα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Όπως τόνισε μια από τις αποκλειόμενες της διαδικασίας «κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής μου, επισύναψα εμπρόθεσμα το απαιτούμενο δικαιολογητικό: βεβαίωση εγγραφής στον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία αποδεικνύει το νόμιμο δικαίωμά μου τόσο στην άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού, όσο και στην ένταξή μου στους πίνακες ειδικής αγωγής. Το έγγραφο αναρτήθηκε επιτυχώς στην αντίστοιχη ενότητα του ΟΠΣΥΔ. Ωστόσο, δεν εμφανίζεται πλέον στην πλατφόρμα, γεγονός που πιθανολογώ ότι οφείλεται είτε σε τεχνικό πρόβλημα του συστήματος, είτε σε μη ορθή καταχώριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Το πρόβλημα αυτό δεν αφορά μόνο εμένα. Πλήθος συναδέλφων καταχωρήθηκαν στους πίνακες απορριπτέων με την ίδια ή παρόμοια αιτιολογία, παρά την ορθή και εμπρόθεσμη υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων.»

Ο εν λόγω αποκλεισμός εκτός από άδικος επιφέρει προβλήματα και στην γενικότερη επαγγελματική πορεία των αποκλειόμενων. «Ο αποκλεισμός μας στερεί τη δυνατότητα εργασίας για την τρέχουσα σχολική χρονιά, αλλά και έως τρία συναπτά έτη, χωρίς δική μας υπαιτιότητα» τονίζουν σε δηλώσεις τους στο Dnews.

Οι ενδιαφερόμενοι ζητούν την άμεση επανεξέταση των φακέλων και τη διόρθωση των λαθών πριν την οριστικοποίηση των πινάκων, ώστε να αποφευχθούν αδικίες και να διασφαλιστεί η διαφάνεια στη διαδικασία. «Ζητάμε την άμεση επανεξέταση των φακέλων, την επαναφορά των ορθά κατατεθειμένων δικαιολογητικών και τη διόρθωση των προσωρινών πινάκων, ώστε να διασφαλιστεί η ισονομία και η αξιοκρατία στη διαδικασία

Πότε εκπνέει η προθεσμία υποβολής ενστάσεων

Σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό, η διαδικασία υποβολής ενστάσεων «τρέχει» από την Τρίτη 12 Αυγούστου έως την Παρασκευή 22 Αυγούστου, ώρα 14:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, και συνοδεύεται από παράβολο 50€. Η ένσταση αφορά μόνο διορθώσεις λαθών που προέκυψαν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Δείτε αναλυτικά για τη διαδικασία εδώ

