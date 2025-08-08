Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

10.000 διορισμοί εκπαιδευτικών σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Ειδική Αγωγή: Η κατανομή

10.000 διορισμοί εκπαιδευτικών σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Ειδική Αγωγή: Η κατανομή
Όλες οι θέσεις ανά ειδικότητα για τους 10.000 νέους διορισμούς εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2025-2026.

10.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας για την νέα σχολική χρονιά. Η κατανομή ανά κατηγορία είναι:

Γενική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 3.937 θέσεις

Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 1.620 θέσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Το χρονοδιάγραμμα για 10.000 θέσεις μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Το χρονοδιάγραμμα για 10.000 θέσεις μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Παιδεία

Κλάδος ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας: 170 θέσεις

Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση: 1.993 θέσεις

Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση: 1.280 θέσεις

Ειδικό Εκπαιδευτικό & Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΕΠ-ΕΒΠ): 1.000 θέσεις

Στην πρωτοβάθμια, οι περισσότεροι διορισμοί αφορούν δασκάλους (1.725) και νηπιαγωγούς (1.136). Στη δευτεροβάθμια, μεγαλύτερη ενίσχυση παίρνουν οι μαθηματικοί (166), οι φυσικοί (175) και οι φιλόλογοι (101).

Στην Ειδική Αγωγή, στην πρωτοβάθμια κυριαρχούν οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής (763) και οι νηπιαγωγοί ειδικής αγωγής (1.226), ενώ στη δευτεροβάθμια η μερίδα του λέοντος πάει στους φιλολόγους ειδικής αγωγής (820).

Στο ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι ψυχολόγοι (335) και οι κοινωνικοί λειτουργοί (390) καλύπτουν τις περισσότερες θέσεις.

Ακολουθούν οι πίνακες ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

42

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

175

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

19

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

353

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

132

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

1.136

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

1.725

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

26

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

106

ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

196

ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

27

ΣΥΝΟΛΟ

3.937

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ

90

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

101

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

166

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ

175

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ

74

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ

29

ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ

22

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

70

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

36

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

8

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

25

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

78

ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ)

8

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

70

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

32

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

125

ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

20

ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

70

ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

62

ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

35

ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

49

ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ

28

ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

43

ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

23

ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

12

ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

4

ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

13

ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

16

ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

1

ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ

32

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

23

ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

5

ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

5

ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1

ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

20

ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1

ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

13

ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ

3

ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

4

ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

10

ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

13

ΣΥΝΟΛΟ

1.620

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ/ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

1

ΒΙΟΛΑ

1

ΒΙΟΛΙ

6

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

4

ΓΚΑΪΝΤΑ

3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

3

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

7

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

7

ΚΑΝΟΝΑΚΙ

2

ΚΙΘΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

7

ΚΙΘΑΡΑ ΚΛΑΣΙΚΗ

7

ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ

3

ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ

1

ΚΟΡΝΟ

1

ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ (ΚΛΑΣΙΚΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ)

8

ΛΑΟΥΤΟ

5

ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ

3

ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ

3

ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ

6

ΜΠΑΣΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

0

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ (ΤΡΙΧΟΡΔΟ)

8

ΟΥΤΙ

3

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ

4

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΛΑΡΙΝΟ

10

ΠΙΑΝΟ

22

ΣΑΝΤΟΥΡΙ

1

ΣΑΞΟΦΩΝΟ (ΆΛΤΟ - ΒΑΡΥΤΟΝΟ - ΤΕΝΟΡΟ)

6

ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

30

ΤΡΟΜΠΕΤΑ

2

ΤΡΟΜΠΟΝΙ

2

ΦΛΑΟΥΤΟ

4

ΣΥΝΟΛΟ

170

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

3

ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

1.226

ΠΕ70/71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

763

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ

1.993

Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ

5

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

820

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

180

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ

90

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ

34

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ

20

ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ

18

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

11

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

14

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

18

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

13

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

9

ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

2

ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

18

ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1

ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

1

ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3

ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1

ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ

4

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

4

ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

2

ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2

ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

3

ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1

ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2

ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ

1

ΣΥΝΟΛΟ

1.280

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΠ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΒΠ)

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

50

ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

10

ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

335

ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

20

ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

32

ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

63

ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

390

ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

100

ΣΥΝΟΛΟ

1.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10.000

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

«Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε σταθεροποιημένη στον Ευαγγελισμό» - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

«Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε σταθεροποιημένη στον Ευαγγελισμό» - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

Χανιά: Διασωληνωμένο νοσηλεύεται βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι

Χανιά: Διασωληνωμένο νοσηλεύεται βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι

Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος (ΕΚΠΑ): «Λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ασθενή με επιληψία»

Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος (ΕΚΠΑ): «Λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ασθενή με επιληψία»

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Σχετικά Άρθρα

ΠΑΣΟΚ για μεταθέσεις εκπαιδευτικών: «Επιτελικό μπάχαλο για μια ακόμη φορά»

ΠΑΣΟΚ για μεταθέσεις εκπαιδευτικών: «Επιτελικό μπάχαλο για μια ακόμη φορά»

Πολιτική
ΑΣΕΠ: Η βαθμολογία της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης 1Γ/2025 και ο οδηγός

ΑΣΕΠ: Η βαθμολογία της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης 1Γ/2025 και ο οδηγός

Οικονομία
ΑΣΕΠ: Εδώ τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2025

ΑΣΕΠ: Εδώ τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2025

Οικονομία
ΑΣΕΠ αποτελέσματα 1Γ/2025: Έρχονται ανακοινώσεις σήμερα

ΑΣΕΠ αποτελέσματα 1Γ/2025: Έρχονται ανακοινώσεις σήμερα

Οικονομία

NETWORK

Faria Renewables: Έργο αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 49,9 MW στην Ελασσόνα

Faria Renewables: Έργο αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 49,9 MW στην Ελασσόνα

ienergeia.gr
Στο «στόχαστρο» του ΕΟΦ 14 προϊόντα για τη στυτική δυσλειτουργία

Στο «στόχαστρο» του ΕΟΦ 14 προϊόντα για τη στυτική δυσλειτουργία

healthstat.gr
Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

ienergeia.gr
Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr
ΙΣΑ: «Εκφράζουμε την βαθιά μας θλίψη για την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά»

ΙΣΑ: «Εκφράζουμε την βαθιά μας θλίψη για την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά»

healthstat.gr
Γιατί το μυαλό μερικών ανθρώπων παραμένει «κοφτερό» παρ’ όλο που γερνούν

Γιατί το μυαλό μερικών ανθρώπων παραμένει «κοφτερό» παρ’ όλο που γερνούν

healthstat.gr
Κρήτη: Στο νοσοκομείο 54χρονη τουρίστρια μετά από ατύχημα με jet ski

Κρήτη: Στο νοσοκομείο 54χρονη τουρίστρια μετά από ατύχημα με jet ski

healthstat.gr
Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

ienergeia.gr