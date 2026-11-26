Δεν προβλέπεται ρητά η δημόσια πρόσβαση των πολιτών σε βασικά στοιχεία για την πορεία των δημοσίων έργων, τις καθυστερήσεις, τις υπερβάσεις κόστους και τις τροποποιήσεις των συμβάσεων.

Στη δημιουργία ενός κεντρικού πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση και την παρακολούθηση των δημοσίων έργων προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, επιχειρώντας να εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες διοίκησης, εκτέλεσης και συντήρησης των υποδομών. Ωστόσο, οι προβλέψεις του νομοσχεδίου αφήνουν σημαντικά ζητήματα ανοιχτά.

Η σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στο άρθρο 68 του νομοσχεδίου για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τις λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του υπουργείου, το οποίο θα παραμείνει σε διαβούλευση έως τις 7 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ανάπτυξη και λειτουργία, στη Γενική Γραμματεία Υποδομών, του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τεχνικών Έργων και Πόρων (ΟΠΣΔΤΕΠ), το οποίο φιλοδοξεί να καλύψει το σύνολο του κύκλου ζωής των δημοσίων έργων αρμοδιότητας του υπουργείου, από τον αρχικό σχεδιασμό και την ωρίμανση μέχρι τη δημοπράτηση, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρησή τους.

Στους βασικούς στόχους περιλαμβάνονται η ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, η παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων, ο έλεγχος των χρονοδιαγραμμάτων και των προϋπολογισμών, καθώς και η καταγραφή των κινδύνων και των περιουσιακών στοιχείων του υπουργείου.

Το νέο σύστημα θα διαθέτει συνολικά 14 προβλεπόμενα υποσυστήματα, μεταξύ των οποίων εργαλεία διαχείρισης συμβάσεων και τροποποιήσεων, παρακολούθησης κόστους, στατιστικής ανάλυσης, γεωχωρικών δεδομένων και επισκόπησης ψηφιακών μοντέλων έργων (BIM).

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Παρά τις φιλόδοξες εξαγγελίες, η κυβέρνηση δεν προσδιορίζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα καθολικής εφαρμογής του συστήματος. Η υποχρεωτική χρήση του θα ενεργοποιείται σταδιακά, με υπουργική απόφαση, ενώ με αντίστοιχη απόφαση θα καθοριστούν τα δικαιώματα πρόσβασης, τα τηρούμενα δεδομένα και οι προϋποθέσεις διαλειτουργικότητας.

Επιπλέον, δεν προβλέπεται ρητά η δημόσια πρόσβαση των πολιτών σε βασικά στοιχεία για την πορεία των έργων, τις καθυστερήσεις, τις υπερβάσεις κόστους και τις τροποποιήσεις των συμβάσεων. Πρόκειται για μια παράμετρο με ιδιαίτερη σημασία για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σχόλια στη δημόσια διαβούλευση, τα οποία αναδεικνύουν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν στην καθημερινή λειτουργία του νέου συστήματος.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που τίθενται είναι η υποχρεωτική επικοινωνία της νέας πλατφόρμας με τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά συστήματα του Δημοσίου. Όπως επισημαίνεται, δεν έχει νόημα να δημιουργείται ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα, εάν οι υπάλληλοι και οι εργολήπτες εξακολουθούν να καταχωρίζουν τα ίδια στοιχεία σε διαφορετικές πλατφόρμες, χάνοντας χρόνο και αυξάνοντας τη γραφειοκρατία. Μάλιστα, ζητείται να αλλάξει η διατύπωση του νομοσχεδίου, ώστε η διασύνδεση των συστημάτων να αποτελεί υποχρέωση και όχι απλώς δυνατότητα του υπουργείου.Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα τι θα γίνει με τα αρχεία των παλαιότερων έργων υποδομής. Θα ψηφιοποιηθούν οι φάκελοι, οι μελέτες και τα σχέδια των ήδη κατασκευασμένων δρόμων και άλλων υποδομών ή το νέο σύστημα θα αφορά κυρίως τα μελλοντικά έργα;

Άλλες παρεμβάσεις ζητούν κάθε δημόσιο έργο να αποκτήσει έναν μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό, ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός όλων των συμβάσεων, των τροποποιήσεων και των σχετικών εγγράφων, χωρίς να απαιτείται αναζήτηση σε διαφορετικές υπηρεσίες. Επισημαίνεται επίσης η ανάγκη να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες για τα ψηφιακά σχέδια που παραδίδουν οι ανάδοχοι, ώστε να γνωρίζουν εξαρχής τις απαιτήσεις του Δημοσίου και να αποφεύγονται καθυστερήσεις και διαφωνίες κατά την παραλαβή τους.

Τέλος, ζητείται να προηγηθεί δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος σε πραγματικά έργα, να εντοπιστούν οι δυσλειτουργίες και να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα πριν καταστεί υποχρεωτική η χρήση του.