Το ενδεχόμενο περαιτέρω διαταραχών στις εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές.

Ανοδικά κινούνται την Πέμπτη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τα σενάρια για νέες μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Tο Μπρεντ παράδοσης Δεκεμβρίου είναι στα 102,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικάνικο αργό στα 89,86 δολάρια.

Καθοριστικό ρόλο στην αναζωπύρωση της ανησυχίας στις αγορές διαδραματίζει δημοσίευμα του NBC News, σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται περιλαμβάνονται και στρατιωτικά πλήγματα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες αυτές ενισχύουν την αβεβαιότητα για την πορεία της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ενεργειακές υποδομές και οι θαλάσσιες οδοί μεταφοράς πετρελαίου βρίσκονται ήδη υπό πίεση.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στην περιοχή επιβαρύνεται από τις επιθέσεις των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν και έχουν βάλει στο στόχαστρο εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεταξύ των πρόσφατων επιθέσεων περιλαμβάνονται δύο χτυπήματα σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, στις πόλεις Τζαζάν και Νατζράν. Η Τεχεράνη συνεχίζει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων προβλημάτων στη μεταφορά πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές.

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Το ενδεχόμενο περαιτέρω διαταραχών στις εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η πορεία του πετρελαίου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ασφάλεια των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των θαλάσσιων διαδρομών εξαγωγής στον Περσικό Κόλπο. Οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση επηρεάσει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ ή τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσε να απειλήσει την πραγματική προσφορά πετρελαίου και να οδηγήσει τις τιμές ακόμη υψηλότερα.