Ο 3 ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ αναμένεται μέσα στο 2027 και ο ΑΣΕΠ ετοιμάζει γι’ αυτόν μια δοκιμασία που δεν υπήρχε στον 2 ο Διαγωνισμό: τον λεκτικό συλλογισμό. Στις 9 Ιουλίου 2026 υπέγραψε με το ΕΚΠΑ προγραμματική συμφωνία διάρκειας ενός έτους για την ανάπτυξη Τεστ Λεκτικού Συλλογισμού σε προσαρμοστική ηλεκτρονική μορφή. Αριθμός ερωτήσεων, χρόνος και βαρύτητα δεν έχουν ανακοινωθεί. Η δεξιότητα αυτή δεν χτίζεται με αποστήθιση αλλά με εξάσκηση.

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ τοποθέτησε τον διαγωνισμό στο 2027 ήδη από τον Οκτώβριο του 2025, με διορισμούς το 2028 και το 2029 και με επανάληψη κάθε δύο χρόνια. Τον Ιούλιο του 2026 ο υπουργός Εσωτερικών επιβεβαίωσε το 2027 και διευκρίνισε ότι μπορεί να μετακινηθεί μόνο η ακριβής ημερομηνία, αν συμπέσει με εθνικές εκλογές. Ημερομηνία διεξαγωγής δεν έχει ανακοινωθεί. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, στο πρότυπο του 2 ου διαγωνισμού, και χωρίς βάση.

Το ενημερωμένο Μητρώο Θεμάτων Γνώσεων έχει 1.989 ερωτήσεις σε 11 ενότητες. Νέες ενότητες είναι ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων και η προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR), ενώ η παλαιά ενότητα της δημόσιας διοίκησης χωρίστηκε σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Κώδικα Συμπεριφοράς. Αναφορικά με τις δεξιότητες, στον 2ο διαγωνισμό εξετάστηκαν ο επαγωγικός συλλογισμός, με ακολουθίες σχημάτων σε προσαρμοστικό τεστ, και οι εργασιακές συμπεριφορές. Οι οδηγοί προετοιμασίας καταγράφουν για εκείνον τον διαγωνισμό 25 ερωτήσεις γνώσεων σε 25 λεπτά, 18 ερωτήσεις επαγωγικού συλλογισμού σε 24 λεπτά και 76 τριάδες δηλώσεων σε 30 λεπτά, με βαρύτητα 50%, 25% και 25%. Πώς θα διαμορφωθούν αυτά με την προσθήκη του λεκτικού συλλογισμού θα φανεί στην προκήρυξη.

Το Τεστ Λεκτικού Συλλογισμού που αναπτύσσει το ΕΚΠΑ. Κατά τον ΑΣΕΠ, θα αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί, να επεξεργάζεται και να ερμηνεύει γραπτές πληροφορίες και να καταλήγει σε λογικά συμπεράσματα. Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ το συνέδεσε με πραγματικές απαιτήσεις της δημόσιας διοίκησης, όπως η κατανόηση διοικητικών κειμένων.

Στον 1ο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ο λεκτικός συλλογισμός εξετάστηκε με αναλογίες λέξεων. Στα επίσημα παραδείγματα που είχε δώσει ο ΑΣΕΠ τον Δεκέμβριο του 2022, η πρώτη γραμμή έδινε δύο λέξεις που συνδέονται με μια σχέση: λειτουργική, σχέση περιεχομένου ή κοινή ιδιότητα. Ο υποψήφιος έπρεπε να αναγνωρίσει τη σχέση και να συμπληρώσει τη δεύτερη γραμμή με την επιλογή, από τις Α, Β, Γ και Δ, που αποτυπώνει την ίδια σχέση. Ο ΑΣΕΠ τόνιζε ότι δεν πρόκειται για εξέταση γνώσης της νεοελληνικής γλώσσας.

Παράδειγμα:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Κλειδί: Κλειδαριά όπως Κωδικός: ?

Α. Οθόνη

Β. Λογαριασμός

Γ. Πληκτρολόγιο

Δ. Αριθμός

Σωστή είναι η Β.

Η σχέση είναι λειτουργική: το πρώτο ανοίγει το δεύτερο. Το πληκτρολόγιο είναι το μέσο με το οποίο γράφεται ο κωδικός, όχι αυτό που ανοίγει.

Στον 2ο διαγωνισμό η συλλογιστική ικανότητα μετρήθηκε μόνο με επαγωγικό συλλογισμό, δηλαδή με σχήματα και μοτίβα, χωρίς λέξεις και χωρίς κείμενα. Το νέο τεστ θα είναι προσαρμοστικό (Computerized Adaptive Testing, CAT): η δυσκολία της επόμενης ερώτησης εξαρτάται από το αν απαντήθηκε σωστά η προηγούμενη. Το ίδιο σύστημα χρησιμοποιήθηκε στον επαγωγικό συλλογισμό του 2ου διαγωνισμού. Επίσημα δείγματα θεμάτων δεν έχουν δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται το κείμενο της προγραμματικής συμφωνίας (ΑΔΑ: Ψ4Υ6Η6-58Ψ), κάθε θέμα θα αποτελείται από ένα Σελίδα | 1 ΛΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑ σύντομο κείμενο γενικού ενδιαφέροντος και από προτάσεις που ο υποψήφιος κρίνει ως «Σωστή», «Λάθος» ή «Δεν μπορεί να απαντηθεί», αποκλειστικά με βάση το κείμενο. Είναι η λογική των τεστ λεκτικού συλλογισμού που χρησιμοποιούνται διεθνώς στις επιλογές προσωπικού. Μέχρι να δώσει ο ΑΣΕΠ δικά του δείγματα, η μορφή αυτή είναι ο καλύτερος οδηγός για εξάσκηση.

Σε αυτά τα ερωτήματα λεκτικού συλλογισμού το σωστό είναι η πρόταση που προκύπτει αναγκαστικά από το κείμενο, είτε γράφεται ρητά είτε συνάγεται με ασφαλή συλλογισμό ή υπολογισμό, λάθος είναι η πρόταση που από το κείμενο προκύπτει το αντίθετο ενώ δεν μπορεί να απαντηθεί η πρόταση όταν το κείμενο δεν δίνει αρκετά στοιχεία ούτε για να επιβεβαιωθεί ούτε για να διαψευστεί η πρόταση.

Οι περισσότερες λανθασμένες απαντήσεις οφείλονται σε επτά παγίδες, που θα τις συναντήσετε όλες στα παραδείγματα που ακολουθούν:

Α) Εξωτερική γνώση: ότι γνωρίζετε από αλλού δεν μετρά εδώ, κρίνεται μόνο ότι λέει το κείμενο.

Β) Μέσος όρος: αυτό που ισχύει κατά μέσο όρο δεν ισχύει κατ’ ανάγκην για τον καθένα.

Γ) Συσχέτιση: δύο πράγματα που εμφανίζονται μαζί δεν έχουν κατ’ ανάγκην σχέση αιτίου και αποτελέσματος.

Δ) Αντιστροφή: το «αν Α, τότε Β» δεν σημαίνει «αν Β, τότε Α».

Ε) Απόλυτες λέξεις: «όλοι», «μόνο», «πάντα», «κανείς», «κάθε» θέλουν ιδιαίτερη προσοχή.

ΣΤ) Γνώμη: αυτό που το κείμενο αποδίδει σε ένα πρόσωπο ως εκτίμησή του δεν είναι αποδεδειγμένο γεγονός.

Ζ) Πλήθος και μέγεθος: περισσότερες περιπτώσεις δεν σημαίνουν και μεγαλύτερα ποσά.

Τα παραδείγματα που ακολουθούν είναι δικά μας, γραμμένα στη μορφή που περιγράφηκε παραπάνω, και δεν προέρχονται από τον ΑΣΕΠ. Για κάθε πρόταση σημειώστε Σ (Σωστό), Λ (Λάθος) ή Δ (Δεν μπορεί να απαντηθεί), με βάση μόνο το κείμενο.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος.

Παράδειγμα 1: Η ηλεκτρονική θυρίδα του δήμου

Παράδειγμα 2: Τηλεργασία σε περιφερειακή υπηρεσία

Παράδειγμα 3: Επιδότηση ενοικίου

Παράδειγμα 4: Οι δανεισμοί της βιβλιοθήκης

Παράδειγμα 5: Ποιος αναπληρώνει τον διευθυντή

Παράδειγμα 6: Τα σεμινάρια του υπουργείου

Παράδειγμα 7: Ο κανονισμός αδειών

Παράδειγμα 8: Περπάτημα και ύπνος

Παράδειγμα 9: Οι προμήθειες του φορέα

Παράδειγμα 10: Το εισιτήριο του μουσείου

Απαντήσεις με αιτιολόγηση

Παράδειγμα 1: Η ηλεκτρονική θυρίδα του δήμου

Παράδειγμα 4: Οι δανεισμοί της βιβλιοθήκης