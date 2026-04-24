Το τεστ που ακολουθεί δεν έχει σωστές ή λάθος απαντήσεις. Μέσα από 76 τριάδες δηλώσεων, θα κληθείς να ιεραρχήσεις επιλογές που αποκαλύπτουν το εργασιακό σου προφίλ, σύμφωνα με το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων του Ν.4940/2022.

Οι δηλώσεις μπορεί να είναι όλες θετικές, μπορεί όμως να περιλαμβάνουν και αρνητικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Ωστόσο, πολλές φορές ο υποψήφιος αντιλαμβάνεται ποιες επιλογές τον εκφράζουν περισσότερο, καθώς αυτές συνδέονται με τον τρόπο σκέψης, τον χαρακτήρα και τις επαγγελματικές του προτεραιότητες.

Για να μπορέσετε να προσεγγίσετε σωστά το τεστ, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις βασικές δεξιότητες που αξιολογούνται στο δημόσιο, όπως ορίζονται στο Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων (Ν.4940/2022):

Προσανατολισμός του πολίτη

Ομαδικότητα

Προσαρμοστικότητα

Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Οργάνωση και προγραμματισμός

Επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα

Επαγγελματισμός και ακεραιότητα

Διαχείριση γνώσης

Ηγετικότητα

Όλες οι δεξιότητες είναι ισοδύναμες, δεν υπάρχει καμία που «υπερισχύει» ή έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας. Επίσης, οι εννέα δεξιότητες δεν συνδέονται με συγκεκριμένο κλάδο ή ειδικότητες, αξιολογούνται ισοβαρώς. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει «σωστή» και «λάθος» απάντηση με την κλασική έννοια. Η τελική βαθμολογία καταδεικνύει τον βαθμό στον οποίον ο κάθε υποψήφιος «ταιριάζει» στο επιθυμητό σύνολο συμπεριφορών που έχει οριστεί για τον ελληνικό δημόσιο τομέα.

Δεδομένου ότι στον διαγωνισμό 1Γ/2025 το ΑΣΕΠ αξιοποίησε εργαλείο επιλογής προσωπικού από το εξωτερικό, παρατίθενται συνοπτικά ορισμένες δεξιότητες που παρουσιάζουν αντιστοιχία με αυτές του ελληνικού πλαισίου:

Λήψη αποφάσεων και ανάληψη δράσης

Ηγεσία και επίβλεψη

Συνεργασία με άλλους

Τήρηση αρχών και αξιών

Ανάπτυξη σχέσεων και δικτύου επαφών

Πειστικότητα και επιρροή

Παρουσίαση και μετάδοση πληροφοριών

Σύνταξη και παρουσίαση αναφορών

Εξειδικευμένη και τεχνική γνώση

Καινοτομία και ευελιξία

Μάθηση και έρευνα

Δημιουργικότητα και καινοτομία

Στρατηγική σκέψη

Προγραμματισμός και οργάνωση

Επίτευξη αποτελεσμάτων και εκπλήρωση προσδοκιών πελατών

Τήρηση οδηγιών και διαδικασιών

Προσαρμοστικότητα και αντιμετώπιση αλλαγών

Αντιμετώπιση πίεσης και εμποδίων

Επίτευξη προσωπικών στόχων στην εργασία

Εξωστρέφεια

Το τεστ που ακολουθεί βασίζεται σε 76 τριάδες δηλώσεων και προσομοιώνει τη λογική των πραγματικών ψυχομετρικών δοκιμασιών. Για λόγους καλύτερης κατανόησης και ανάλυσης, οι τριάδες θα παρουσιαστούν σταδιακά μέσα από τέσσερα άρθρα.

Ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει σε δύο βήματα: πρώτα επιλέγει τη δήλωση που τον εκφράζει περισσότερο από τις τρεις, και στη συνέχεια επιλέγει από τις εναπομένουσες δύο αυτή που τον αντιπροσωπεύει περισσότερο. Ουσιαστικά ιεραρχεί και τις τρείς δηλώσεις. Η κάθε δήλωση ενδέχεται να συνδέεται με μία ή περισσότερες δεξιότητες.

Αυτές οι δοκιμασίες αξιολογούν τις προσωπικές συμπεριφορικές προτιμήσεις και όχι τις διανοητικές ικανότητες, είναι σχεδόν αδύνατο κάποιος να προετοιμαστεί απλώς λύνοντας όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορεί. Κάποιες επιλογές φαίνονται θετικές αλλά δεν είναι οι καταλληλότερες για το δημόσιο πλαίσιο.

Η πιο χρήσιμη στρατηγική για τους υποψηφίους είναι να γνωρίζουν τι αντιπροσωπεύει η κάθε δεξιότητα και να απαντούν με συνέπεια μεταξύ των ερωτήσεων καθώς το σύστημα εντοπίζει αντιφάσεις.

Οι επιλογές που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές και αποτυπώνουν έναν πιθανό τρόπο σκέψης, χωρίς να αποτελούν «σωστές» απαντήσεις.

Πάμε να δούμε πώς σκέφτεσαι στην πράξη:

Ερώτηση 1η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Ελέγχω πάντα τις λεπτομέρειες της δουλειάς μου (επιλεγμένη)

Εκφράζω ιδέες με σαφήνεια όταν γράφω

Συχνά αναλαμβάνω ηγετικό ρόλο σε ομάδες

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Εκφράζω ιδέες με σαφήνεια όταν γράφω (επιλεγμένη)

Συχνά αναλαμβάνω ηγετικό ρόλο σε ομάδες

Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι η πιο εκτιμώμενη δεξιότητα για θέσεις δημόσιας διοίκησης, όπου η ακρίβεια στη διεκπεραίωση εγγράφων και αποφάσεων είναι υποχρέωση. Η γραπτή επικοινωνία ακολουθεί ως δεύτερη, καθώς η σαφής σύνταξη εγγράφων είναι καθημερινή ανάγκη στο δημόσιο.

Ερώτηση 2η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Προσαρμόζομαι εύκολα όταν μου ζητείται να ακολουθήσω νέες προσεγγίσεις στη δουλειά μου (επιλεγμένη)

Δίνω προτεραιότητα σε δραστηριότητες που αποφέρουν κέρδος

Τα γραπτά μου κείμενα καταφέρνουν πάντα το κεντρίζουν το ενδιαφέρον των αναγνωστών

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Δίνω προτεραιότητα σε δραστηριότητες που αποφέρουν κέρδος

Τα γραπτά μου κείμενα καταφέρνουν πάντα το κεντρίζουν το ενδιαφέρον των αναγνωστών (επιλεγμένη)

Η προσαρμοστικότητα είναι απαραίτητη για υπαλλήλους που εφαρμόζουν συνεχώς νέα νομοθεσία και οδηγίες. Η γραπτή επικοινωνία ακολουθεί ως χρήσιμη δεξιότητα. Η επιλογή «κέρδος» είναι η πιο αδύναμη, απέχει πλήρως από τις αξίες της δημόσιας υπηρεσίας.

Ερώτηση 3η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Σχεδιάζω τα βήματα που θα ακολουθήσω πριν ξεκινήσω μια δραστηριότητα (επιλεγμένη)

Επαινώ πάντα για δουλειά που γίνεται σωστά

Είμαι ικανός/ή να εργάζομαι με μεγάλο όγκο πληροφοριών

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Επαινώ πάντα για δουλειά που γίνεται σωστά

Είμαι ικανός/ή να εργάζομαι με μεγάλο όγκο πληροφοριών (επιλεγμένη)

Ο οργανωτικός σχεδιασμός και η μεθοδικότητα είναι κορυφαίες αξίες στο δημόσιο, όπου η τήρηση προθεσμιών και διαδικασιών είναι θεσμική υποχρέωση. Η διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών είναι εξίσου πρακτική δεξιότητα για κάθε διοικητική θέση.

Ερώτηση 4η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Συχνά ζητώ τη γνώμη συναδέλφων για τυπικά καθημερινά ζητήματα (επιλεγμένη)

Η προσοχή μου μειώνεται όταν εργάζομαι για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα

Σπάνια αλληλοεπιδρώ με το κοινό μου όταν κάνω παρουσίαση

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Η προσοχή μου μειώνεται όταν εργάζομαι για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (επιλεγμένη)

Σπάνια αλληλοεπιδρώ με το κοινό μου όταν κάνω παρουσίαση

Όλες οι επιλογές είναι αδυναμίες, οπότε επιλέγουμε τις λιγότερο επιβλαβείς. Η αναζήτηση γνώμης συναδέλφων μπορεί να ερμηνευτεί και ως συνεργατικότητα. Η μειωμένη συγκέντρωση είναι ανθρώπινη αδυναμία που γίνεται ανεκτή, ενώ η αδυναμία επικοινωνίας με κοινό είναι η πιο επιβλαβής για δημόσιο υπάλληλο.

Ερώτηση 5η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Προσπαθώ να κατανοώ όταν οι απόψεις των άλλων διαφέρουν από τις δικές μου

Εντοπίζω τα λάθη στα σχέδια (επιλεγμένη)

Παρακολουθώ πολύ στενά τις νέες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα μου

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Προσπαθώ να κατανοώ όταν οι απόψεις των άλλων διαφέρουν από τις δικές μου (επιλεγμένη)

Παρακολουθώ πολύ στενά τις νέες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα μου

Η κριτική ανάλυση και ο εντοπισμός σφαλμάτων είναι θεμελιώδης για υπαλλήλους που ελέγχουν έγγραφα, συμβάσεις και διοικητικές πράξεις. Η ενσυναίσθηση και η κατανόηση διαφορετικών απόψεων ακολουθεί, καθώς εκφράζει ωριμότητα και συνεργατικό πνεύμα στο εργασιακό περιβάλλον.

Ερώτηση 6η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Αφομοιώνω γρήγορα πληροφορίες από μεγάλα κείμενα (επιλεγμένη)

Εκφράζω με σαφήνεια τις προσδοκίες μου σχετικά με τις ευθύνες των μελών της ομάδας

Κρατώ τον εαυτό μου πολύ απασχολημένο

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Εκφράζω με σαφήνεια τις προσδοκίες μου σχετικά με τις ευθύνες των μελών της ομάδας (επιλεγμένη)

Κρατώ τον εαυτό μου πολύ απασχολημένο

Η γρήγορη κατανόηση νομικών και διοικητικών κειμένων είναι από τις πιο πρακτικές δεξιότητες σε κάθε δημόσια υπηρεσία. Η σαφής κατανομή ρόλων ακολουθεί ως δεύτερη, ιδιαίτερα για θέσεις με συντονιστικές αρμοδιότητες.

Ερώτηση 7η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Μοιράζομαι ιδέες για το πώς οι συνάδελφοί μου μπορούν να μειώσουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον

Είμαι ικανός/ή να πλοηγούμαι με επιδεξιότητα στη διπλωματία του εργασιακού περιβάλλοντος

Ολοκληρώνω όλες τις εργασίες μου με επιτυχία (επιλεγμένη)

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Μοιράζομαι ιδέες για το πώς οι συνάδελφοί μου μπορούν να μειώσουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον

Είμαι ικανός/ή να πλοηγούμαι με επιδεξιότητα στη διπλωματία του εργασιακού περιβάλλοντος (επιλεγμένη)

Η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία στην εκτέλεση είναι ο πυρήνας του δημόσιου υπαλλήλου. Η διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων και εργασιακής διπλωματίας ακολουθεί ως σημαντική δεύτερη δεξιότητα για την ομαλή συνεργασία εντός υπηρεσίας.

Ερώτηση 8η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Είμαι καλός/ή στο να συμμορφώνομαι με τις οδηγίες των άλλων

Διασφαλίζω ότι οι αποφάσεις μου βασίζονται στη λογική και όχι στα συναισθήματα (επιλεγμένη)

Ενθαρρύνω τους ανθρώπους να συνεργάζονται ως ομάδα

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Είμαι καλός/ή στο να συμμορφώνομαι με τις οδηγίες των άλλων (επιλεγμένη)

Ενθαρρύνω τους ανθρώπους να συνεργάζονται ως ομάδα

Η ορθολογική και αντικειμενική λήψη αποφάσεων είναι θεσμική αναγκαιότητα στο δημόσιο, όπου οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και ελέγξιμες. Η συμμόρφωση με οδηγίες ακολουθεί ως έκφραση σεβασμού στην ιεραρχία και τις διαδικασίες.

Ερώτηση 9η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Δυσκολεύομαι να κατανοήσω γιατί οι άλλοι άνθρωποι συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται

Μερικές φορές δεν εστιάζω στην αξιοποίηση νέων επαγγελματικών ευκαιριών όταν αυτές ανακύπτουν (επιλεγμένη)

Δεν δέχομαι εύκολα την κριτική

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Δυσκολεύομαι να κατανοήσω γιατί οι άλλοι άνθρωποι συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται (επιλεγμένη)

Δεν δέχομαι εύκολα την κριτική

Στο δημόσιο η αναζήτηση νέων ευκαιριών δεν είναι πρωταρχική προτεραιότητα, οπότε αυτή η αδυναμία είναι η λιγότερη επιβλαβής. Η δυσκολία κατανόησης άλλων είναι ανεκτή ως δεύτερη. Η άρνηση κριτικής είναι η πιο επιζήμια, αντιβαίνει στην αρχή της λογοδοσίας του δημοσίου υπαλλήλου.

Ερώτηση 10η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Μπορώ να πείσω τους άλλους να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη πορεία δράσης (επιλεγμένη)

Μπορώ να ελέγχω τα συναισθήματά μου σε δύσκολες καταστάσεις

Συγκεντρώνω πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές πριν προλάβω οποιαδήποτε απόφαση

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Μπορώ να ελέγχω τα συναισθήματά μου σε δύσκολες καταστάσεις (επιλεγμένη)

Συγκεντρώνω πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές πριν προλάβω οποιαδήποτε απόφαση

Η τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων είναι υποχρέωση κάθε δημόσιου υπαλλήλου, οι αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστα δεδομένα και να είναι νόμιμες και αιτιολογημένες. Η συναισθηματική ψυχραιμία ακολουθεί ως απαραίτητη δεξιότητα για την εξυπηρέτηση πολιτών σε δύσκολες καταστάσεις.

Ερώτηση 11η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Οι άνθρωποι εμπιστεύονται πάντα αυτά που έχω να πω

Ακολουθώ πάντα καθορισμένες διαδικασίες όσον αφορά τους κανόνες ασφαλείας στην εργασία (επιλεγμένη)

Αναζητώ ευκαιρίες για να βελτιώσω τις δεξιότητές μου

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Οι άνθρωποι εμπιστεύονται πάντα αυτά που έχω να πω

Αναζητώ ευκαιρίες για να βελτιώσω τις δεξιότητές μου (επιλεγμένη)

Η αυστηρή τήρηση κανονισμών εκφράζει νομιμότητα και θεσμική υπευθυνότητα, τον πυρήνα του δημοσίου υπαλλήλου. Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη ακολουθεί ως δείγμα δέσμευσης στην ποιότητα της υπηρεσίας.

Ερώτηση 12η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Εργάζομαι πολύ αποτελεσματικά μόνος/η μου

Φροντίζω να γίνονται σωστά οι λεπτομέρειες στη δουλειά μου (επιλεγμένη)

Φέρνω τους ανθρώπους σε συμφωνία για μια πορεία δράσης

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Εργάζομαι πολύ αποτελεσματικά μόνος/η μου

Φέρνω τους ανθρώπους σε συμφωνία για μια πορεία δράσης (επιλεγμένη)

Η ακρίβεια και η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι από τις πιο κρίσιμες δεξιότητες στο δημόσιο, όπου ένα λάθος σε έγγραφο ή διοικητική πράξη μπορεί να έχει νομικές συνέπειες. Η ικανότητα συναίνεσης και συντονισμού ομάδας ακολουθεί ως δεύτερη, ιδιαίτερα για θέσεις με συλλογικές αρμοδιότητες. Η αποτελεσματικότητα ατομικής εργασίας, αν και θετική, είναι η ασθενέστερη επιλογή καθώς το δημόσιο λειτουργεί κυρίως μέσα από συλλογικές διαδικασίες.

Ερώτηση 13η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Διαμορφώνω το μήνυμά μου ώστε να απευθύνεται στα συναισθήματα του ακροατή

Λαμβάνω υπόψη το επίπεδο εξειδίκευσης του κοινού μου όταν γράφω ομιλία (επιλεγμένη)

Κατανοώ καλά τι κάνουν τα άλλα τμήματα του οργανισμού

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Διαμορφώνω το μήνυμά μου ώστε να απευθύνεται στα συναισθήματα του ακροατή

Κατανοώ καλά τι κάνουν τα άλλα τμήματα του οργανισμού (επιλεγμένη)

Η προσαρμογή της επικοινωνίας στο επίπεδο του κοινού είναι θεμελιώδης δεξιότητα για δημόσιο υπάλληλο που καλείται να εξυπηρετεί πολίτες με διαφορετικό υπόβαθρο, εκφράζει σαφήνεια, αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό. Η γνώση του οργανισμού ακολουθεί ως δεύτερη, καθώς η διατμηματική συνεργασία είναι καθημερινή πραγματικότητα στο δημόσιο. Η συναισθηματική έκκληση, αν και χρήσιμη, είναι η ασθενέστερη επιλογή καθώς στο δημόσιο η επικοινωνία πρέπει να είναι αντικειμενική και τεκμηριωμένη, όχι συναισθηματικά φορτισμένη.

Ερώτηση 14η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Ενθαρρύνω τους άλλους να συνεργάζονται με ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα

Κατανοώ προφορικές πληροφορίες

Τηρώ πάντα ηθικά πρότυπα στη δουλειά μου (επιλεγμένη)

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Ενθαρρύνω τους άλλους να συνεργάζονται με ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα (επιλεγμένη)

Κατανοώ προφορικές πληροφορίες

Η ηθική και η ακεραιότητα είναι η υψηλότερα αξιολογούμενη ιδιότητα για οποιαδήποτε θέση στο δημόσιο., ο υπαλληλικός κώδικας και ο δημοσιοϋπαλληλικός όρκος θέτουν την ηθική συμπεριφορά ως θεσμική υποχρέωση. Η προώθηση της πολυμορφίας και της συνεργασίας ακολουθεί ως δεύτερη, εκφράζοντας ανοιχτό πνεύμα και ομαδικότητα. Η κατανόηση προφορικών πληροφοριών, αν και χρήσιμη, είναι η ασθενέστερη επιλογή, περιγράφει μια βασική ικανότητα χωρίς ιδιαίτερη διαφοροποιητική αξία.

Ερώτηση 15η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Προσπαθώ πάντα να δίνω καλή εντύπωση στους άλλους

Βρίσκω πάντα τρόπους να μειώνω τους κινδύνους όταν σχεδιάζω στρατηγικές (επιλεγμένη)

Παίρνω αποφάσεις γρήγορα

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Προσπαθώ πάντα να δίνω καλή εντύπωση στους άλλους

Παίρνω αποφάσεις γρήγορα (επιλεγμένη)

Η διαχείριση κινδύνου και η σύνεση στον σχεδιασμό είναι ιδιαίτερα εκτιμώμενες στο δημόσιο, όπου οι αποφάσεις έχουν συνέπειες για το δημόσιο συμφέρον και πρέπει να είναι ασφαλείς και τεκμηριωμένες. Η γρήγορη λήψη αποφάσεων ακολουθεί ως δεύτερη, καθώς η αποτελεσματικότητα και η έγκαιρη ανταπόκριση είναι επίσης ζητούμενο στις δημόσιες υπηρεσίες. Η προσπάθεια δημιουργίας καλής εντύπωσης είναι η ασθενέστερη επιλογή, ακούγεται επιφανειακή και δεν αντικατοπτρίζει ουσιαστική επαγγελματική αξία στο δημόσιο

Ερώτηση 16η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Επικοινωνώ τις ιδέες μου με σαφήνεια

Ακολουθώ πάντα τους κανόνες στην εργασία (επιλεγμένη)

Αναζητώ συχνά τρόπους μείωσης των δαπανών

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Επικοινωνώ τις ιδέες μου με σαφήνεια (επιλεγμένη)

Αναζητώ συχνά τρόπους μείωσης των δαπανών

Η τήρηση κανόνων και διαδικασιών είναι ο απόλυτος πυρήνας του δημοσίου υπαλλήλου, εκφράζει νομιμότητα, προβλεψιμότητα και θεσμική αξιοπιστία, αξίες που διέπουν τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η σαφής επικοινωνία ακολουθεί ως δεύτερη, καθώς είναι απαραίτητη τόσο για την εξυπηρέτηση πολιτών όσο και για τη συνεργασία εντός υπηρεσίας. Η μείωση δαπανών, αν και θετική αξία για τη δημόσια οικονομία, είναι η ασθενέστερη επιλογή, περιγράφει μια πιο εξειδικευμένη στάση που δεν αφορά το σύνολο των θέσεων.

Ερώτηση 17η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Συνήθως βοηθώ στην ανάπτυξη των συναδέλφων μου

Μπορώ να οργανώνω γρήγορα δεδομένα με λογική σειρά (επιλεγμένη)

Προσαρμόζω τον τρόπο επικοινωνίας μου ανάλογα με την προσωπικότητα του συνομιλητή

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Συνήθως βοηθώ στην ανάπτυξη των συναδέλφων μου

Προσαρμόζω τον τρόπο επικοινωνίας μου ανάλογα με την προσωπικότητα του συνομιλητή (επιλεγμένη)

Η ταξινόμηση και οργάνωση πληροφοριών με λογική σειρά είναι καθημερινή πρακτική ανάγκη στο δημόσιο, όπου η διαχείριση αρχείων, εγγράφων και δεδομένων απαιτεί μεθοδικότητα και ακρίβεια. Η προσαρμοστική επικοινωνία ακολουθεί ως δεύτερη, καθώς η εξυπηρέτηση πολιτών με διαφορετικά χαρακτηριστικά απαιτεί ευελιξία στην προσέγγιση. Η ανάπτυξη συναδέλφων, αν και θετική, είναι η ασθενέστερη επιλογή, αντιστοιχεί περισσότερο σε θέσεις προϊσταμένων παρά σε γενικές διοικητικές θέσεις.

Ερώτηση 18η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Τα καταφέρνω με τις προκλήσεις που φέρνει μια ασαφής κατάσταση

Συχνά εντοπίζω τις αδυναμίες σε μια πρόταση (επιλεγμένη)

Συνήθως φροντίζω να αμείβονται επαρκώς οι συνάδελφοί μου

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Τα καταφέρνω με τις προκλήσεις που φέρνει μια ασαφής κατάσταση (επιλεγμένη)

Συνήθως φροντίζω να αμείβονται επαρκώς οι συνάδελφοί μου

Ο εντοπισμός αδυναμιών και η κριτική αξιολόγηση προτάσεων είναι θεμελιώδης δεξιότητα στο δημόσιο, όπου υπάλληλοι καλούνται να ελέγχουν εισηγήσεις, αιτήματα και σχέδια αποφάσεων με αντικειμενικό και αναλυτικό τρόπο. Η διαχείριση ασαφών καταστάσεων ακολουθεί ως δεύτερη, καθώς η δημόσια διοίκηση συχνά λειτουργεί υπό νομική αβεβαιότητα ή ελλιπείς οδηγίες που απαιτούν κρίση και προσαρμοστικότητα. Η μέριμνα για επαρκή αμοιβή συναδέλφων είναι η ασθενέστερη επιλογή, αφορά αρμοδιότητες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και όχι γενικές διοικητικές θέσεις.

Ερώτηση 19η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Παρακολουθώ συνεχώς την πρόοδο των έργων (επιλεγμένη)

Αναγνωρίζω γρήγορα το εξαιρετικό ταλέντο στην ομάδα μου

Δίνω προτεραιότητα στους στόχους της ομάδας έναντι των προσωπικών μου στόχων

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Αναγνωρίζω γρήγορα το εξαιρετικό ταλέντο στην ομάδα μου

Δίνω προτεραιότητα στους στόχους της ομάδας έναντι των προσωπικών μου στόχων (επιλεγμένη)

Η συστηματική παρακολούθηση έργων και διαδικασιών είναι κρίσιμη δεξιότητα στο δημόσιο, όπου η εκτέλεση πολιτικών και προγραμμάτων απαιτεί συνεχή έλεγχο και λογοδοσία απέναντι στο δημόσιο συμφέρον. Η προτεραιοποίηση των ομαδικών στόχων ακολουθεί ως δεύτερη, εκφράζοντας συλλογική πνεύμα και αφοσίωση στην αποστολή της υπηρεσίας, αξίες που υπερέχουν του ατομικισμού στο δημόσιο τομέα. Η αναγνώριση ταλέντου είναι η ασθενέστερη επιλογή, καθώς αντιστοιχεί κυρίως σε ηγετικές/διευθυντικές θέσεις.