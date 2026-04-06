Αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα πρώτης ανάγκης βρίσκονται οι καταναλωτές μετά το Πάσχα, καθώς οι νέοι τιμοκατάλογοι με αυξημένες τιμές έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς για μετακύλιση του αυξημένου κόστους στην κατανάλωση. Οι αυξήσεις αφορούν κυρίως βασικά καταναλωτικά αγαθά, τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής φροντίδας και είδη καθημερινής χρήσης, σε μια περίοδο όπου τα νοικοκυριά παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτα στις πληθωριστικές πιέσεις.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι ανατιμήσεις συνδέονται άμεσα με την αύξηση του ενεργειακού κόστους, των μεταφορών και των πρώτων υλών, παράγοντες που επηρεάζουν ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Οι νέοι τιμοκατάλογοι είχαν αποσταλεί στις λιανεμπορικές αλυσίδες ήδη από το προηγούμενο διάστημα και πλέον οι αυξήσεις αρχίζουν να περνούν σταδιακά στα ράφια, γεγονός που αναμένεται να γίνει πιο αισθητό μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Παράγοντες του λιανεμπορίου επισημαίνουν ότι μέχρι και την πασχαλινή περίοδο έγινε προσπάθεια συγκράτησης των τιμών, κυρίως για λόγους ανταγωνισμού αλλά και για να μην επηρεαστεί η κατανάλωση σε μια σημαντική εμπορική περίοδο. Ωστόσο, πλέον η απορρόφηση του αυξημένου κόστους από τις επιχειρήσεις γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, με αποτέλεσμα οι αυξήσεις να θεωρούνται αναπόφευκτες.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επίδραση του κόστους μεταφοράς, το οποίο έχει αυξηθεί λόγω της ανόδου των τιμών των καυσίμων και των διεθνών μεταφορών. Το αυξημένο μεταφορικό κόστος επηρεάζει τόσο τα εισαγόμενα προϊόντα όσο και τα εγχώρια, καθώς επιβαρύνει τη διανομή, την αποθήκευση και τη συνολική λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Την ίδια στιγμή, βιομηχανίες προϊόντων προσωπικής περιποίησης και καλλυντικών αναφέρουν σημαντική αύξηση στο κόστος των υλικών συσκευασίας, ιδιαίτερα του πλαστικού, γεγονός που έχει επιβαρύνει σημαντικά το τελικό κόστος παραγωγής. Μέχρι πρόσφατα πολλές εταιρείες επέλεγαν να περιορίσουν τις προσφορές και τις προωθητικές ενέργειες ώστε να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων, όμως πλέον σε αρκετές περιπτώσεις προχωρούν σε αναπροσαρμογή τιμών.

Παράλληλα, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δείχνουν ότι, αν και ο γενικός δείκτης τιμών παραμένει σε σχετικά ελεγχόμενα επίπεδα, οι πιέσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων παραμένουν έντονες, κυρίως λόγω ενέργειας, μεταφορών και πρώτων υλών.

Το κλίμα στα ελληνικά νοικοκυριά παραμένει επιβαρυμένο, καθώς το υψηλό κόστος τροφίμων εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική πηγή ανησυχίας για μεγάλο μέρος των καταναλωτών, ενώ ακολουθούν οι λογαριασμοί ενέργειας και η συνολική οικονομική αβεβαιότητα.