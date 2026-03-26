«Η ακρίβεια στο Θεό, οι μισθοί στα Τάρταρα. Θέλουμε πραγματικές αυξήσεις με τις Συλλογικές Συμβάσεις μας και τις θέλουμε τώρα» τονίζει η ΓΣΕΕ.

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) καταγγέλλει ότι η αύξηση μόλις 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό είναι ανεπαρκής για να καλύψει την απώλεια της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, την ώρα που η ακρίβεια σε βασικά αγαθά, ενέργεια και στέγαση συνεχίζει να πιέζει σοβαρά τα εισοδήματα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, μεγάλο ποσοστό εργαζομένων δυσκολεύεται να καλύψει τις βασικές ανάγκες του μήνα, ενώ η Ελλάδα παραμένει χαμηλά στην κατάταξη αγοραστικής δύναμης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το 2026, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ εκτιμά ότι ο ακαθάριστος κατώτατος μισθός αξιοπρεπούς διαβίωσης πρέπει να φτάνει τα 1052 ευρώ μεικτά.

Η ΓΣΕΕ τονίζει ότι η μονομερής καθορισμός του κατώτατου μισθού από την κυβέρνηση, χωρίς συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, είναι μη βιώσιμη. Η μόνη ουσιαστική διαδικασία για δίκαιες και αξιοπρεπείς αποδοχές είναι η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που μπορούν να διασφαλίσουν ουσιαστική συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Όπως σημειώνει η ΓΣΕΕ: «Τα 40 ευρώ δεν αρκούν – Ζητάμε κατώτατο μισθό 1052 ευρώ μεικτά και πραγματικές αυξήσεις τώρα.»

Η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ

Την ώρα που οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση μόλις 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό. Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι μια τέτοια περιορισμένη αύξηση δεν μπορεί να αντισταθμίσει την υποχώρηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης, καθώς οι συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, ενέργεια και στέγαση εξακολουθούν να πιέζουν σοβαρά τα εισοδήματα των εργαζομένων. Τα στοιχεία των μελετών του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ καταγράφουν ότι μεγάλο ποσοστό εργαζομένων δυσκολεύεται να καλύψει τις βασικές ανάγκες του μήνα, ενώ η Ελλάδα παραμένει χαμηλά στην κατάταξη της αγοραστικής δύναμης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκτίμηση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για το 2026 προσδιορίζει τον μηνιαίο ακαθάριστο κατώτατο μισθό αξιοπρεπούς διαβίωσης στα 1052 ευρώ μεικτά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Συνομοσπονδία τονίζει για ακόμη μία φορά ότι ο καθορισμός του κατώτατου μισθού μέσω μονομερών κυβερνητικών αποφάσεων, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, δεν πρέπει να συνεχιστεί. Η μόνη ουσιαστική θεσμική διαδικασία παραμένει η επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς η πρόσφατη κοινωνική συμφωνία απέδειξε ότι μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συνεννόηση των κοινωνικών εταίρων.

Μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί ο καθορισμός του κατώτατου μισθού να γίνεται με τρόπο δίκαιο και βιώσιμο, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπείς αποδοχές και όρους απασχόλησης για τους εργαζόμενους.